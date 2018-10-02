«Мозг Хабиба будет греметь»: Конор рассказал о бое

До одного из самых ожидаемых поединков мастеров смешанных единоборств между ирландцем Конором Макгрегором и россиянином Хабиба Нурмагомедова всего несколько дней. Чем меньше времени остается до боя, тем больше соперники оскорбляют друг друга. Более того, ирландец уверен, что их вражда не закончится после поединка.

«Хабиб — подлая крыса. Все мы знаем, что за люди его окружают и как они себя ведут. Пошли они все! Поверьте, эта вражда не закончится после боя.

Каждому из них придется оборачиваться на улице. Следить за тем, что они говорят и делают, спать с открытыми глазами», — заявил Макгрегор.

Реклама

Также Конор рассказал о том, каким он видит бой против Хабиба.

«Я сделаю из него болванчика. Так и вижу, как его голова дергается туда-сюда, как у болванчика, когда я попадаю по нему. Как его мозг гремит от каждого моего удара.

Вот о чем я думаю. Но я буду готов к пяти раундам, к любому повороту событий. Я хорошо подготовлен и уверен в себе», – цитирует Макгрегора The MAC Life.

Также ирландец рассказал о том, что он голоден до боев и хочет показать всем «кто здесь царь».

«Я потратил всю свою жизнь на завоевание этих двух титулов UFC. Я поставил все на карту и добился этого, а когда стал чемпионом во второй раз, мне даже не предложили провести защиту в полулегком весе и просто лишили пояса. Та же самая история и с поясом в легком весе. Меня это раздражает, особенно когда я вижу, как раздают чемпионские титулы, кто и как их завоевывает.

Меня все это распаляло, пока я был вне боев, а сейчас я голоден до побед и хочу вернуться и доказать, кто здесь царь»,

— заключил спортсмен.

Тренер по ударной технике Макгрегора Оуэн Роуди отметил, что Хабиб может провалить взвешивание перед боем.

«У Хабиба могут быть проблемы со сгонкой веса, такое уже бывало.

Но мы не думаем о том, на что не можем повлиять, — случиться может что угодно. У нас уже срывались бои в последний момент — несколько лет назад нам дали Мендеса вместо Альдо.

Конор стал бить гораздо лучше, острее. Его борьба и джиу-джитсу тоже стали лучше. Он не дрался два года, но все это время оттачивал свою технику. Он стал лучше как боец, но главное — сохранил психологию победителя. Он умен и настроен на победу, и я очень хочу увидеть его возвращение», — цитирует Роунди MMA Fighting.

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов заметил, что у его сына проблем со сгонкой веса нет. Даже наоборот, спортсмен идет с опережением графика.

«Хабиб идет с опережением графика. Сегодня он должен был весить 76,5 кг. Он показал 75,5 кг. Чувствует себя отлично», — цитирует Нурмагомедова-старшего Sport24.

Сам боец не оставляет оскорбительные высказывания своего противника без внимания.

Нурмагомедов выложил в инстаграм фото футболки с изображением цыпленка, на которой написано: «Верьте мне, я дрессировщик цыплят».

Российский спортсмен подписал фотографию «Субботним вечером...», намекая на предстоящий поединок.

Кроме того, Нурмагомедов назвал Макгрегора алкоголиком.

«На пресс-конференции он выглядел пьяным. Это сумасшествие! Интересно, как он хочет сражаться, если употребляет много наркотиков и алкоголя? Как он хочет драться 25 минут?

Это не бокс. Я всегда буду рядом. Это не будет дистанционный бой с Нейтом Диасом. Тут все иначе. Я способен контролировать эмоции.

Он может говорить что угодно. Когда алкоголик что-то говорит, на него никто не обращает внимания.

Мне все равно, что он скажет. Он хочет вывести меня из себя, это часть игры. Я немного зол, но контролирую эмоции», — приводит слова Нурмагомедова ESPN.

Бой между Хабибом и Конором пройдет рано утром 7 октября по московскому времени. Спортсмены встретятся в Лас-Вегасе на арене, вмещающей 20 тысяч зрителей. «Газета.Ru» будет следить за боем в текстовой онлайн-трансляции.

С другими новостями, материалами и статистикой вы можете ознакомиться на странице бокса и ММА, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».