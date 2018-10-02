«Сыграем, как с Испанией на ЧМ-2018»: как ЦСКА победит «Реал»

— Сегодня московский ЦСКА сыграет в «Лужниках» против одной из лучших команд планеты — мадридского «Реала». Чего вы ожидаете от матча?

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Валерий Масилитин: Я жду хорошей интересной игры и, безусловно, победы ЦСКА. Касательно состава, надеюсь, что Никола Влашич отдохнет, а то в последние игры, видно, он был уставший, и Алану Дзагоеву также нужно набрать свою форму. Точно проявит себя впереди Федор Чалов.

Больше всего беспокоит меня, конечно, игра в обороне и опорной зоне у ЦСКА. Если они эти моменты исключат, то шансы на победу у армейского клуба будут.

Дмитрий Хомуха: Это будет очень сложная игра для ЦСКА, потому что впереди у армейцев противостояние с соперником высокого уровня.

Сергей Силкин: Ожидаю увидеть интересный матч. Хотелось бы посмотреть, как, можно сказать, новая команда ЦСКА будет играть против хороших футболистов.

— Как повлияет на игру «королевского клуба» отсутствие таких ключевых игроков, как Серхио Рамос, Гарет Бэйл, Марсело и Иско?

В. М.: У них очень хорошая скамейка запасных. Другие футболисты получили шанс, которым должны воспользоваться, чтобы доказать тренеру, что они тоже игроки основного состава, что он на них может рассчитывать.

Хотя бесспорно, «Реал» приедет ослабленный, потому что потерял мастеров, вокруг которых строится игра.

Д. Х.: Всегда, когда в составе нет системообразующих игроков, это вызывает определенные сложности. Но у «сливочных» обойма футболистов такого уровня, что им есть, кем заменить отсутствующих.

С. С.: Выйти вместо звезд клуба — это возможность сыграть в составе и показать себя, поэтому те, кто заменит их, будут стараться. Конечно, ЦСКА ждет тяжелая встреча, потому что в «Реале» собраны игроки самого высокого класса.

Хотелось бы видеть какое-то противостояние, чтобы наша команда тоже показывала зубы и создавала неприятности для соперников. А мы будем их поддерживать.

— Накануне Игорь Акинфеев объявил о завершении карьеры в сборной России. Какой игры стоит ожидать от него после столь важного решения в преддверии тяжелого матча с «Реалом»?

В. М.: Игорь всегда играет на своем уровне. Бывает чуть лучше, бывает хуже, но это всегда примерно один уровень на протяжении уже нескольких лет, так что от него ждем только лучшей игры.

Д. Х.: Игорь играет за клуб, которому отдал очень много лет, поэтому сборная сборной, а клуб клубом.

С. С.: Все-таки Акинфееву уже 32 года, и такой огромный опыт за спиной. Конечно, ему хочется сосредоточиться на чем-то одном.

Сколько Акинфеев будет играть, столько он пользы и будет приносить для той команды, в которой он играет.

— ЦСКА уже встречался с «Реалом» в Москве в 2012 году. Тогда команды сыграли вничью (1:1). Смогут ли армейцы приблизиться к такому результату или, может, даже победить?

В. М.: ЦСКА одержит победу, потому что придут полные «Лужники», будут поддерживать клуб. Ну и, конечно, команда на эту игру соберется физически и эмоционально. Поэтому они добьются положительного результата.

Д. Х.: Игра сборной России против команды Испании показала, что в определенный момент все возможно. Если армейцы продемонстрируют такой же уровень самоотверженности, мотивации и организации игры, им вполне по силам достойно выступить в этом матче. Полный стадион — это, конечно, большая поддержка для команды. Будем надеяться, что и фанаты поспособствуют.

Если мы говорим о том, что ЦСКА попытается навязать игру, а игроки группы атаки хорошо себя проявят, то именно армейцы и будут героями матча.

С. С.: Конечно, могут. Футбол такая игра, она может повернуться в одну или другую сторону. Самое главное, чтобы удача была на стороне ЦСКА. Знаете, как бывает, одна команда играет лучше, а побеждает другая. Очень хотелось бы, чтобы наша команда и наши футболисты показали себя достойно с точки зрения своей перспективы, потому что это поспособствует появлению молодых игроков для пополнения состава сборной. Чем больше у нас будет кандидатов, тем лучше будет команда.

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