Армия Дагестана и угрозы Конора: что окружает Хабиба

Мир смешанных единоборств с нетерпением ждет главного поединка 2018 года, в котором встретятся российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор. В преддверии боя спортсмены уже дали огненную пресс-конференцию, в ходе которой высказали, что думают друг о друге, а затем анонсировали новые словесные баталии. Очередная пресс-конференция состоится за два дня до поединка.

Накануне главного события года Хабиб Нурмагомедов продолжает активно готовиться к бою, а одна из его последних тренировок завершилась весьма неожиданным для него сюрпризом.

Около сотни болельщиков российского бойца ворвались в тренировочных зал в Сан-Хосе и прервали занятия. Пока Нурмагомедов общался со своим тренером Хавьером Мендесом, толпа фанатов в синих футболках поддержала бойца и, скандируя его имя, растянула баннер с надписью «Армия Хабиба готова к 27-0» с намеком на очередную победу россиянина.

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Сам Нурмагомедов остался приятно удивлен, а также поблагодарил своих поклонников.

«Спасибо всем вам, мои братья, вы зарядили меня энергией и мотивацией. В следующую субботу я сделаю все, чтобы оправдать ваши ожидания. Когда Аллах с нами, мы непобедимы»,

— написал Нурмагомедов в инстаграме.

По некоторой информации, автором флешмоба является менеджер бойца Али Абдель-Азиз. Примечательно, что подобная акция не является первичной. В марте 2017 года перед своим чемпионским боем Нурмагомедов также столкнулся с армией фанатов. После того эпизода российский боец единогласным решением судей одержал победу в поединке с американцем Элом Яквинтой, завоевав пояс чемпиона UFC.

Интересно, что Дагестанского Орла активно поддерживают и у него на родине. Причем делают это не только известные персоны, но и простые граждане. Например один из поклонников ММА, чье имя неизвестно, настолько уверен в триумфе Нурмагомедова в бою против Макгрегора, что поставил на его победу 1,3 млн рублей.

Сообщается, что ставка была сделана в районе Северной Осетии. В случае, если ставка окажется выигрышной, то ее автор получит около 2,2 млн рублей.

В поддержку Нурмагомедова также выступили футболисты махачкалинского «Анжи», которые на матч 9-го тура Российской премьер-лиги с петербургским «Зенитом» вышли в футболках, на которых была изображена фотография бойца и надпись «Мы одна команда. Ни шагу назад!».

«Эти футболки приготовлены в поддержку Хабиба Нурмагомедова. Весь Дагестан будет болеть за него, и я думаю, что он сделает всё, чтобы выиграть, и приедет в республику с поясом. Как будем смотреть бой, если он будет в ночь перед нашей игрой? Думаю, посмотрим в повторе», — заявил полузащитник «Анжи» Данил Глебов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Об авторитете Нурмагомедова в Дагестане высказался и одноклубник Глебова вратарь Александр Будаков.

«Хабиб — самый авторитетный человек в республике, это однозначно. Ему не составило труда отменить концерты непонравившихся артистов, его твит с хештегом #АнжиЖиви собрал около трехсот тысяч лайков.

Дети в Дагестане смотрят фотографии и видео его тренировок и видят: вот пляж, на котором он бегает и можешь бегать ты, вот турники, на которых вместе с Хабибом может подтягиваться любой. Это здорово вдохновляет!» — рассказал голкипер.

К слову, победу в матче с «Зенитом» одержал махачкалинский клуб, обыграв сине-бело-голубых со счетом 2:1. Нурмагомедов в свою очередь поздравил футболистов с успешным результатом.

«Поздравляю, братья! Это называется идти до конца», — написал Хабиб у себя в инстаграме.

Больше всех в триумфе Нурмагомедова сомневается, конечно же, его оппонент. Так, Макгрегор, делясь своими ожиданиями от боя, заявил, что считает себя «королем смешанных единоборств», а также пообещал сделать из россиянина «игрушечного болванчика».

«Я никому ничего не должен и не обязан отвечать ни на чьи вопросы по поводу боя. Я здесь потому, что я люблю этот вид спорта. Я на какое-то время пресытился боями, но сейчас я вернулся. Я снова голоден и снова готов делать все, что подобает профессионалу: делать вес, выступать перед прессой. Мои фанаты скучали по мне, я скучал по боям. 6 октября все получат то, чего так долго ждали. Несравненный Конор Макгрегор вновь вернется в октагон.

Я сделаю из Хабиба игрушечного болванчика. Да, в этом бою есть немного личного отношения, но с другой стороны я отношусь к любому бою одинаково. Все что я вижу перед собой каждый раз — это пустое лицо и тело, которое нужно избить и победить. Я уже вижу, как голова Хабиба будет дергаться от моих ударов и слышу, как мозги бултыхаются у него в голове.

Я профессионал. Я буду готов к любому исходу и любому сценарию боя. Я уверен в себе и хорошо подготовлен. Что бы ни случилось в октагоне — я буду готов», — цитирует ирландца TheMacLife

Бой между Нурмагомедова и Макгрегора состоится 6 октября в Лас-Вегасе.

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