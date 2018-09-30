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Потерял в деньгах: на кого Терри променял «Спартак»

Отказавший «Спартаку» Терри стал тренером молодежной команды «Челси»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри определился со своим будущим. 37-летний англичанин принял решение завершить карьеру и начать тренерскую деятельность. По данным британских СМИ, Терри возглавит молодежную команду «Челси».

Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри принял окончательное решение относительно своей будущей деятельности. Как сообщает британское издание The Mirror, 37-летний англичанин завершит карьеру футболиста и вернется в структуру «синих», где станет тренером молодежной команды.

Отмечается, что Терри возглавит «молодежку» «Челси» возрастной категории до 23 лет.

На данном посту он сменит Джоди Моррисса, который в свою очередь начнет совместную работу с еще одним легендарным футболистом «Челси» и бывшим полузащитником сборной Англии Фрэнком Лэмпардом, возглавляющим «Дерби Каунти».

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Как отмечает источник, на посту главного тренера молодежной команды «синих» Терри будет зарабатывать £800 тысяч в год. При этом срок соглашения не разглашается.

Напомним, в начале сентября этого года вокруг английского защитника шло немало разговоров о его переезде в Россию. В частности сообщалось, что Терри может продолжить карьеру в московском «Спартаке».

37-летний защитник, находящийся в статусе свободного агента, вел активные переговоры с красно-белыми и даже дал предварительное согласие на трансфер. Как отмечают ряд СМИ, Терри согласовал со «Спартаком» контракт на €1,8 млн в год, однако затем потребовал увеличить годовой оклад практически в два раза. Факт проведенных переговоров и даже получение англичанином российской визы подтвердил футбольный агент Марко Трабукки, осуществивший не один трансфер в стане красно-белых за последние два года.

«Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждем только окончательного решения Джона. В чем главная сложность? Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию — это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме.

Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться»,

— сказал Трабукки в интервью «Спорт-экспресс» 12 сентября.

В конечном итоге Терри принял решение остаться в Лондоне и отказался от перехода в «Спартак», объяснив это семейными обстоятельствами.

«После долгих размышлений я решил отклонить предложение «Спартака». Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить «Спартак» и пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в этом сезоне. Это амбициозный клуб, и я очень впечатлен его профессионализмом. После обсуждения этого перехода с семьей мы решили, что это неправильный шаг для нас в это время. Удачи, «Спартак»,

— написал Терри в своем инстаграме.

Кстати, что интересно, сейчас данный пост в социальной сети англичанина удален.

Помимо варианта с переездом в столицу России Терри всерьез рассматривал возможность начала тренерской деятельности, о чем говорил он сам.

«Я все еще не определился, что будет дальше. Моя конечная цель — стать тренером, над этим я и работаю с молодежью в «Челси».

Я провел семь замечательных недель с семьей, мне удалось сделать это впервые за 22 года. Я тренировался каждый день, поддерживал форму на случай, если появится какой-то вариант. Я все еще жду. Я пока не определился, но с удовольствием работаю сейчас над получением лицензии», — заявил англичанин.

Большую часть своей карьеры защитник провел именно в лондонском «Челси» и завоевал в составе «синих» пять золотых медалей Английской премьер-лиги, столько же Кубков Англии, а также три Кубка английской лиги. Кроме того, он является победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В общей сложности Терри отдал «Челси» 19 лет профессиональной карьеры, сыграв за столичный клуб 702 матча, в которых забил 65 мяча и отдал 29 результативных передач.

Последним клубам англичанина была бирмингемская »Астон Вилла», в составе которой он провел сезон-2017/18.

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