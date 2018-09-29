«Травма Смолова вообще ничего не значила»

Московский «Локомотив» одержал свою первую победу за месяц, одолев на домашнем стадионе грозненский «Ахмат» (2:0) в рамках чемпионата России. Оба мяча были забиты после 80-й минуты — постарались Мануэл Фернандеш и Рифат Жемалетдинов.

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Впрочем, нет ничего удивительного в том, что «железнодорожникам» пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление гостей. Это поражение стало для подопечных Рашида Рахимова первым с 25 августа, когда они уступили на выезде екатеринбургскому «Уралу» (1:2).

Любопытно, что незадолго до этого проигрыша «Локомотиву» грозненцы умудрились одолеть на выезде московский «Спартак» (2:1), спровоцировав тем самым волну неоднозначных событий в стане красно-белых,

вроде скандальных лайков игроков клуба Дениса Глушакова и Андрея Ещенко на пост с критикой главного тренера Массимо Карреры.

Защитник грозненской команды Анхель Вилькер в интервью «Газете.Ru» объяснил, чем отличались игры против «Спартака» и «Локомотива».

— Каково было сыграть с действующим чемпионом России на его поле?

— Матч получился действительно тяжелым, хотя я считаю, что мы достаточно неплохо контролировали игру. Лишь в последние десять минут мы позволили себе потерять концентрацию и в итоге потерпели поражение в матче, в котором вполне могли бы добыть ничью.

— А что привело к недостатку концентрации? Непростой матч в Олимп — Кубке России как-то повлиял на это?

— Да, предыдущую встречу мы провели в рамках Кубка с командой из второго по силе дивизиона («СКА-Хабаровск»), и она получилась довольно тяжелой. Ребята играли очень хорошо, оставили на поле много сил и сумели добыть путевку в следующую стадию лишь по пенальти (после счета 3:3 в основное и дополнительное время. — «Газета.Ru»).

К тому же игрокам, которые принимали участие в той встрече, пришлось провести около 16 часов в самолете, если брать дорогу туда и обратно.

Я лично не летал, потому что тренер отправил других моих партнеров, но да — им пришлось непросто.

Однако сейчас время сосредоточиться на следующих играх. А потом мы подумаем и о Кубке (в 1/8 финала «Ахмат» встретится с тульским «Арсеналом». — «Газета.Ru»).

— В свой прошлый приезд в Москву «Ахмат» сумел обыграть «Спартак». Думали о той победе накануне?

— Да, мы вспоминали победу над «Спартаком» перед этим визитом в Москву, так что прилетели очень мотивированными.

Всегда здорово играть против сильных команд. Однако результат получился не лучшим.

Что ж, теперь уже пора думать о следующих матчах. Надо помнить, что сегодня мы проиграли и есть вещи, которые необходимо улучшить в нашей игре. Однако я считаю, что есть и много позитивных моментов в том футболе, который мы показываем.

— В чем разница между двумя этими московскими матчами, которые вы сыграли за последние две недели? Почему подопечных Массимо Карреры удалось победить, а Юрия Семина — нет?

— Играть против «Спартака» ничуть не легче, чем против «Локомотива».

На мой взгляд, разные результаты получились из-за того, что в игре с красно-белыми мы больше владели мячом во втором тайме. Но вот сегодня мы отдали контроль над снарядом «Локомотиву», а на поле «железнодорожников» этот фактор часто становится решающим.

— Сильные холода, которые недавно пришли в Москву, не смутили вас?

— Я живу в России уже более двух лет и привык к холоду. Очень счастлив, что моя карьера развивается здесь.

Этим летом я остался в России во время чемпионата мира — 2018, посетил несколько матчей мундиаля, включая игру сборной Аргентины на групповом этапе против Исландии — это было великолепно.

Атмосфера в Москве меня очень впечатлила.

— Возвращаясь к сегодняшнему матчу, для вас как для защитника отсутствие в составе «Локомотива» Федора Смолова, который неожиданно получил травму, значило что-то?

— Да нет, ничего! В «Локомотиве» все игроки достаточно высокого уровня. Кто бы ни был в составе — все они приносят большую пользу команде, как мы видим.

— Под самый конец матча повреждение получил игрок сборной России и «Ахмата» Антон Швец…

— К сожалению, мы все еще не знаем, что именно произошло с Антоном и насколько серьезна эта травма.

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