Травма и операция: черная полоса Смолова

Курсы валют$ 65.54 (-0.033) 76.15 (+0.162)
Пенсионный советник
Москва: +4°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенМонако
2:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
ОренбургЦСКА
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ГертаБавария
2:0
закончен
Испания / Примера
22:00
Райо ВальеканоЭспаньол
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
КарпатыШахтёр Д
1:6
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсАмур
3:1
закончен
19:00
НефтехимикАдмирал
1:2 (Б)
закончен
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьСалават Юлаев
3:2
закончен
19:30
СКААвангард
2:3 (Б)
закончен
19:30
Динамо МнСибирь
5:1
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
15:50
Танцы на льду, произвольный танец
закончен
Фигурное катание / Небельхорн Трофи
17:05
Женщины, произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
238,43
2
Маи Михара (Япония)
209,22
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
204,16
закончен
Автоспорт / Гран-при России
11:00
Свободные практики
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралАрсенал
2:1
закончен
16:30
УфаЕнисей
2:1
закончен
19:00
Локомотив МАхмат
2:0
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
3:1
закончен
17:00
АрсеналУотфорд
2:0
закончен
17:00
ЭвертонФулхэм
3:0
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунТоттенхэм Хотспур
0:2
закончен
17:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
2:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЛестер Сити
0:2
закончен
17:00
ВулверхэмптонСаутгемптон
2:0
закончен
19:30
ЧелсиЛиверпуль
1:0
2 тайм
Испания / Примера
14:00
Реал СосьедадВаленсия
0:1
закончен
17:15
БарселонаАтлетик Б
1:1
закончен
19:30
ЭйбарСевилья
0:2
2 тайм
21:45
Реал МадридАтлетико М
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаЛацио
3:1
закончен
19:00
ЮвентусНаполи
3:1
закончен
21:30
Интер МКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Майнц
1:0
закончен
16:30
ХоффенхаймРБ Лейпциг
1:2
закончен
16:30
ШтутгартВердер
2:1
закончен
16:30
ВольфсбургБоруссия М
2:2
закончен
16:30
НюрнбергФортуна
3:0
закончен
19:30
БайерБоруссия Д
2:2
2 тайм
Франция / Лига 1
18:15
НиццаПСЖ
0:3
закончен
21:00
АнжеГенгам
0:0
1 тайм
21:00
КанАмьен
0:0
1 тайм
21:00
ЛионНант
0:0
1 тайм
21:00
РеймсБордо
0:0
1 тайм
21:00
СтрасбургДижон
0:0
1 тайм
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДАлександрия
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистДинамо М
1:0
закончен
15:00
Металлург МгЛокомотив
3:2
закончен
15:00
ТракторСеверсталь
2:1
закончен
17:00
Динамо РБарыс
3:7
закончен
18:00
СлованХК Сочи
1:4
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
12:00
Девушки, произвольная программа
1
Алена Косторная (Россия)
198.38
2
Елим Ким (Корея)
196.34
3
Виктория Васильева (Россия)
182.87
закончен
Автоспорт / Гран-при России
15:00
Квалификация
закончен
Россия / Премьер-Лига
14:00
АнжиЗенит
не начался
16:30
КраснодарДинамо М
не начался
19:00
Спартак МРостов
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
09:00
ЛучТомь
не начался
11:00
СКА-ХабаровскФакел
не начался
13:00
СибирьБалтика
не начался
14:00
ТюменьШинник
не начался
16:00
Нижний НовгородЗенит-2
не начался
17:00
ЧертановоСочи
не начался
17:00
МордовияСпартак-2
не начался
18:00
АрмавирРотор
не начался
Испания / Примера
13:00
УэскаЖирона
не начался
17:15
ВильярреалВальядолид
не начался
19:30
ЛевантеАлавес
не начался
21:45
БетисЛеганес
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяУдинезе
не начался
16:00
КьевоТорино
не начался
16:00
ФиорентинаАталанта
не начался
16:00
ФрозинонеДженоа
не начался
19:00
ПармаЭмполи
не начался
21:30
СассуолоМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаВорскла
не начался
17:00
ЧерноморецМариуполь
не начался
17:00
ЗаряЛьвов
не начался
19:30
Арсенал КДинамо К
не начался
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
не начался
18:00
МонпельеНим
не начался
22:00
ЛилльМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Айнтрахт ФГанновер-96
не начался
19:00
АугсбургФрайбург
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кардифф СитиБёрнли
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсАдмирал
не начался
17:00
ТорпедоАмур
не начался
17:00
ВитязьСибирь
не начался
17:00
Динамо МнАвангард
не начался
Футбол
РПЛ Лига чемпионов Лига Европы Лига наций ФНЛ Украина Англия Испания Германия Италия Франция Мировой футбол
Травма и операция: черная полоса Смолова

Смолов пропустит более месяца из-за травмы

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов перенес операцию на ключице после полученной в матче с калининградской «Балтикой» травмы. Теперь футболиста ждет реабилитация, которая продлится от 30 до 40 дней.

Форвард столичного «Локомотив» и сборной России по футболу Федор Смолов перенес операцию на ключице. Хирургическое вмешательство потребовалось нападающему после единоборства с защитником калининградской «Балтики» Андреем Буйволовым. Столкновение футболистов произошло на 90-й минуте матча 1/16 финала Олимп — Кубка России, в результате которого игрок «железнодорожников» упал на газон.

Реклама

Футболисты «Локомотива» настаивали на фоле и назначении соперникам пенальти, однако арбитр Алексей Амелин не увидел в данном моменте нарушения правил. Несмотря на полученное повреждение, Смолов находился на поле до конца игры.

28 сентября футболист вылетел в Рим для того, чтобы пройти ряд обследований. Они показали необходимость хирургического вмешательства.

Операция на ключицу прошла без осложнений. 2 октября Смолов покинет столицу Италии и вернется в Россию. Однако срок реабилитации составит 30-40 дней, которые нападающий «Локомотива» проведет на тренировочной базе клуба в Баковке.

Впереди у «железнодорожников» много матчей в рамках чемпионата России. Предположительно, Смолов пропустит игру с командой грозненским «Ахматом», московским ЦСКА, а также с клубами «Ростов», «Енисей» (Красноярск) и «Арсенал» (Тула). Вдобавок к вышеперечисленным встречам, футболист скорее всего пропустит три тура группового этапа Лиги чемпионов, а именно на игры с немецким «Шальке», стамбульским «Галатасараем» и португальской командой «Порту».

В последнее время спортсмен переживает множество изменений в жизни. Так, в августе 2018 года Смолов покинул футбольный клуб «Краснодар», являясь лучшим бомбардиром которого, он завоевал большое число индивидуальных наград в чемпионате России. В этом же месяце нападающий попал в ДТП, разбив автомобиль за девять миллионов рублей.

Травма ключицы может разрушить планы футболиста по переходу в элитный европейский клуб. Ранее Смолов заявил о намерениях продолжить профессиональную карьеру в команде из Старого Света.

«Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживем — увидим. Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они еще в силе», — рассказал футболист сразу после вступление в ряды московского «Локомотива».

Месячная травма помешает нападающему осуществить задуманное, так как Лига чемпионов и является тем самым шансом проявить себя на международной арене, на три тура из которой Смолов с большой долей вероятности не попадает.

Пропуск матчей стал печальной тенденцией осенней части сезона для футболиста. Он не играл в составе команды в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» из-за дисквалификации, которую получил, выступая за «Краснодар» в Лиге Европы.

Однако неудачи Смолова не столь значимы по сравнению с его заслугами. Это отмечает и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, назвавший «железнодорожника» лучшим нападающим страны.

«Смолов неординарный. Может убежать, открыться, обвести, может с места пробить. Может из-под тебя пробить. Такой разноплановый футболист. Нет такого, что у него какое-то одно качество, и он за счет него играет»,

— цитирует Джикию «Российская газета».

Подтверждением того, что Смолов — значимая для «Локомотива» фигура является матч 1/16 финала Олимп — Кубка России с калининградской «Балтикой», в котором нападающий и получил повреждение. Игра закончилась волевой победой красно-зеленых. В дополнительное время «железнодорожники» забили решающий мяч в ворота противников. По окончании встречи счет был 3:2.

Один из первых матчей Смолова в составе «Локомотива» с махачкалинским «Анжи» также был показательным для карьеры футболиста. Именно он забил второй мяч и вывел команду вперед. Та игра завершилась победой московского клуба со счетом 2:1.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».