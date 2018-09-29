Травма и операция: черная полоса Смолова

Форвард столичного «Локомотив» и сборной России по футболу Федор Смолов перенес операцию на ключице. Хирургическое вмешательство потребовалось нападающему после единоборства с защитником калининградской «Балтики» Андреем Буйволовым. Столкновение футболистов произошло на 90-й минуте матча 1/16 финала Олимп — Кубка России, в результате которого игрок «железнодорожников» упал на газон.

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Футболисты «Локомотива» настаивали на фоле и назначении соперникам пенальти, однако арбитр Алексей Амелин не увидел в данном моменте нарушения правил. Несмотря на полученное повреждение, Смолов находился на поле до конца игры.

28 сентября футболист вылетел в Рим для того, чтобы пройти ряд обследований. Они показали необходимость хирургического вмешательства.

Операция на ключицу прошла без осложнений. 2 октября Смолов покинет столицу Италии и вернется в Россию. Однако срок реабилитации составит 30-40 дней, которые нападающий «Локомотива» проведет на тренировочной базе клуба в Баковке.

Впереди у «железнодорожников» много матчей в рамках чемпионата России. Предположительно, Смолов пропустит игру с командой грозненским «Ахматом», московским ЦСКА, а также с клубами «Ростов», «Енисей» (Красноярск) и «Арсенал» (Тула). Вдобавок к вышеперечисленным встречам, футболист скорее всего пропустит три тура группового этапа Лиги чемпионов, а именно на игры с немецким «Шальке», стамбульским «Галатасараем» и португальской командой «Порту».

В последнее время спортсмен переживает множество изменений в жизни. Так, в августе 2018 года Смолов покинул футбольный клуб «Краснодар», являясь лучшим бомбардиром которого, он завоевал большое число индивидуальных наград в чемпионате России. В этом же месяце нападающий попал в ДТП, разбив автомобиль за девять миллионов рублей.

Травма ключицы может разрушить планы футболиста по переходу в элитный европейский клуб. Ранее Смолов заявил о намерениях продолжить профессиональную карьеру в команде из Старого Света.

«Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживем — увидим. Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они еще в силе», — рассказал футболист сразу после вступление в ряды московского «Локомотива».

Месячная травма помешает нападающему осуществить задуманное, так как Лига чемпионов и является тем самым шансом проявить себя на международной арене, на три тура из которой Смолов с большой долей вероятности не попадает.

Пропуск матчей стал печальной тенденцией осенней части сезона для футболиста. Он не играл в составе команды в первом матче группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая» из-за дисквалификации, которую получил, выступая за «Краснодар» в Лиге Европы.

Однако неудачи Смолова не столь значимы по сравнению с его заслугами. Это отмечает и защитник московского «Спартака» Георгий Джикия, назвавший «железнодорожника» лучшим нападающим страны.

«Смолов неординарный. Может убежать, открыться, обвести, может с места пробить. Может из-под тебя пробить. Такой разноплановый футболист. Нет такого, что у него какое-то одно качество, и он за счет него играет»,

— цитирует Джикию «Российская газета».

Подтверждением того, что Смолов — значимая для «Локомотива» фигура является матч 1/16 финала Олимп — Кубка России с калининградской «Балтикой», в котором нападающий и получил повреждение. Игра закончилась волевой победой красно-зеленых. В дополнительное время «железнодорожники» забили решающий мяч в ворота противников. По окончании встречи счет был 3:2.

Один из первых матчей Смолова в составе «Локомотива» с махачкалинским «Анжи» также был показательным для карьеры футболиста. Именно он забил второй мяч и вывел команду вперед. Та игра завершилась победой московского клуба со счетом 2:1.

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