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Опередил Шумахера: Квят вернулся в «Формулу-1»

«Торо Россо» объявила о возвращении Квята в «Формулу-1» в 2019 году

Российский автогонщик Даниил Квят подписал контракт с «Торо Россо» и в следующем сезоне станет боевым пилотом итальянской команды на чемпионате мира «Формулы-1». По словам 24-летнего россиянина, он рад своему возвращению в «королевские гонки». Борьбу за место в «Торо Россо» он выиграл у сына известного немецкого гонщика Михаэля Шумахера Мика.

Российский автогонщик Даниил Квят в следующем сезоне станет боевым пилотом команды «Торо Россо» на чемпионате мира «Формулы-1». О подписании контракта с 24-летним россиянином объявила пресс-служба итальянской команды.

Ранее Квят уже выступал в «королевских гонках» в период с 2014 по 2017 год и представлял интересы «Торо Россо», куда был переведен из состава «Ред Булла», которая является старшей командой итальянцев. В 2015 году российский гонщик пошел на повышение, однако в следующем сезоне был сослан обратно в «Торо Россо». По итогам Гран-при США в 2017 году «Ред Булл» расторг контракт с Квятом. О своем возвращении гонщик высказался эмоционально, назвав «Торо Россо» своим вторым домом.

«Прежде всего хотел бы поблагодарить «Ред Булл» и «Торо Россо» за предоставленную возможность вернуться в «Формулу-1». Приятно вернуться в команду, которую хорошо знаю. В составе «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома, уверен, так будет и в следующем сезоне.

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Я никогда не отказывался от надежды снова вернуться в гонки, я молод и поддерживаю форму, чтобы быть готовым, если предоставится возможность. Приложу все усилия, чтобы показать то, на что команда рассчитывает, и не могу дождаться, когда снова вернусь за руль болида «Формулы-1»,

— цитирует Квята пресс-служба команды.

Кроме того, россиянин поблагодарил и «Феррари», где с января этого года он работал пилотом по развитию.

«Хотел бы поблагодарить «Феррари» за проявленное доверие к моим навыкам пилота, что позволило мне оставаться на связи с «Формулой-1» в качестве пилота развития. Несмотря на то что мои основные обязанности заключались в работе на симуляторе, я многому научился и чувствую себя более сильным и подготовленным, чем в момент, когда я покинул «Торо Россо», — заявил Квят.

Отмечается, что место россиянину в команде уступит французский гонщик Пьер Гасли, который в следующем сезоне будет пилотом «Ред Булл». По словам руководителя «Торо Россо» Франца Тост, он рад, что «еще один пилот молодёжной программы Хельмута Марко пошел на повышение».

«Что касается возвращения Даниила, считаю, он заслуживает еще одного шанса в «Формуле-1». Даниил — высококвалифицированный пилот, с фантастической врожденной скоростью, что он неоднократно демонстрировал в ходе карьеры. Мы постараемся предоставить ему хороший болид, и мы ждем с его стороны максимум усилий», — заявил Тост.

Слухи о возвращении российского гонщика в «Формулу-1» появились в конце этого лета. Отмечается, что «Торо Россо» были готовы подписать контракт с Квятом еще в августе, однако отложили сделку до Гран-при России. При этом руководитель «Ред Булла» Кристиан Хорнер отказался комментировать данную информацию.

«Я не комментирую слухи, но давайте подождем развития событий и посмотрим, что произойдет в будущем», — приводит слова Хорнера F1news.ru.

Однако до официального объявления о подписании контракта с россиянином пресс-служба итальянской команды все же таинственно намекнула на его возвращение.

Примечательно, что основными конкурентами Квята на место в «Торо Россо» были немецкий гонщик Паскаль Верляйн и его соотечественник Мик Шумахер, более известный, как лидер «Формулы-3», а также сын легендарного Михаэля Шумахера.

По словам журналиста Альберто Фабреги, наибольшие шансы стать пилотом команды имел именно Верляйн.

«Борьба за второе место боевого пилота в составе «Торо Россо» раскаляется. Вариант с Паскалем Верляйном является первым в списке, но после последних гонок кандидатом на место в команде стал Мик Шумахер. Кандидатура Дэниэла Тиктума не рассматривается на фоне его последних высказываний. Наличие Шумахера в «Формуле-1» стало бы хорошим знаком, но «Ред Булл» получит от этого большую выгоду», — заявил журналист.

В активе Квята 72 гонки в «Формуле-1». Дважды в своей карьере он поднимался на подиум, а также является самым результативным гонщиком в «Формуле-1» среди других российских гонщиков за всю историю.

Последним на данный момент выступлением Квята является участие в Гран-при США в 2017 году, где россиянин финишировал 12-м и завоевал одно очко. Несмотря на то, что в своей команде он показал лучший результат, российский гонщик был отстранен и заменен на Брендона Хартли из Новой Зеландии.

30 сентября в Сочи пройдет Гран-при России. Команду «Торо Россо» представят Хартли и Гасли.

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