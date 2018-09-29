Сироткин узнал место на старте Гран-при в Сочи. LIVE

Курсы валют$ 65.54 (-0.033) 76.15 (+0.162)
Пенсионный советник
Москва: +9°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Франция / Лига 1
21:45
Сент-ЭтьенМонако
2:0
закончен
Россия / Премьер-Лига
17:30
ОренбургЦСКА
0:1
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
ГертаБавария
2:0
закончен
Испания / Примера
22:00
Райо ВальеканоЭспаньол
2:2
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
КарпатыШахтёр Д
1:6
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
19:00
Ак БарсАмур
3:1
закончен
19:00
НефтехимикАдмирал
1:2 (Б)
закончен
19:00
ТорпедоКуньлунь Ред Стар
3:2 (ОТ)
закончен
19:30
ВитязьСалават Юлаев
3:2
закончен
19:30
СКААвангард
2:3 (Б)
закончен
19:30
Динамо МнСибирь
5:1
закончен
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
15:50
Танцы на льду, произвольный танец
закончен
Фигурное катание / Небельхорн Трофи
17:05
Женщины, произвольная программа
1
Алина Загитова (Россия)
238,43
2
Маи Михара (Япония)
209,22
3
Луна Хендрикс (Бельгия)
204,16
закончен
Автоспорт / Гран-при России
11:00
Свободные практики
online
Россия / Премьер-Лига
11:30
УралАрсенал
2:1
закончен
16:30
УфаЕнисей
не начался
19:00
Локомотив МАхмат
не начался
Испания / Примера
14:00
Реал СосьедадВаленсия
0:1
закончен
17:15
БарселонаАтлетик Б
не начался
19:30
ЭйбарСевилья
не начался
21:45
Реал МадридАтлетико М
не начался
Англия / Премьер-лига
14:30
Вест Хэм ЮнайтедМанчестер Юнайтед
2:0
2 тайм
17:00
АрсеналУотфорд
не начался
17:00
ЭвертонФулхэм
не начался
17:00
Хаддерсфилд ТаунТоттенхэм Хотспур
не начался
17:00
Манчестер СитиБрайтон энд Хоув Альбион
не начался
17:00
Ньюкасл ЮнайтедЛестер Сити
не начался
17:00
ВулверхэмптонСаутгемптон
не начался
19:30
ЧелсиЛиверпуль
не начался
Италия / Серия А
16:00
РомаЛацио
не начался
19:00
ЮвентусНаполи
не начался
21:30
Интер МКальяри
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Шальке-04Майнц
не начался
16:30
ХоффенхаймРБ Лейпциг
не начался
16:30
ШтутгартВердер
не начался
16:30
ВольфсбургБоруссия М
не начался
16:30
НюрнбергФортуна
не начался
19:30
БайерБоруссия Д
не начался
Франция / Лига 1
18:15
НиццаПСЖ
не начался
21:00
АнжеГенгам
не начался
21:00
КанАмьен
не начался
21:00
ЛионНант
не начался
21:00
РеймсБордо
не начался
21:00
СтрасбургДижон
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДАлександрия
2:3
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
АвтомобилистДинамо М
0:0
перерыв
15:00
Металлург МгЛокомотив
1:1
2 период
15:00
ТракторСеверсталь
1:1
2 период
17:00
Динамо РБарыс
не начался
18:00
СлованХК Сочи
не начался
Фигурное катание / Юниорский Гран-при, Острава
12:00
Девушки, произвольная программа
online
Автоспорт / Гран-при России
15:00
Квалификация
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
АнжиЗенит
не начался
16:30
КраснодарДинамо М
не начался
19:00
Спартак МРостов
не начался
ФНЛ / Первый дивизион
09:00
ЛучТомь
не начался
11:00
СКА-ХабаровскФакел
не начался
13:00
СибирьБалтика
не начался
14:00
ТюменьШинник
не начался
16:00
Нижний НовгородЗенит-2
не начался
17:00
ЧертановоСочи
не начался
17:00
МордовияСпартак-2
не начался
18:00
АрмавирРотор
не начался
Испания / Примера
13:00
УэскаЖирона
не начался
17:15
ВильярреалВальядолид
не начался
19:30
ЛевантеАлавес
не начался
21:45
БетисЛеганес
не начался
Италия / Серия А
13:30
БолоньяУдинезе
не начался
16:00
КьевоТорино
не начался
16:00
ФиорентинаАталанта
не начался
16:00
ФрозинонеДженоа
не начался
19:00
ПармаЭмполи
не начался
21:30
СассуолоМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
ДеснаВорскла
не начался
17:00
ЧерноморецМариуполь
не начался
17:00
ЗаряЛьвов
не начался
19:30
Арсенал КДинамо К
не начался
Франция / Лига 1
16:00
РеннТулуза
не начался
18:00
МонпельеНим
не начался
22:00
ЛилльМарсель
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
Айнтрахт ФГанновер-96
не начался
19:00
АугсбургФрайбург
не начался
Англия / Премьер-лига
18:00
Кардифф СитиБёрнли
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
17:00
Ак БарсАдмирал
не начался
17:00
ТорпедоАмур
не начался
17:00
ВитязьСибирь
не начался
17:00
Динамо МнАвангард
не начался
Сироткин узнал место на старте Гран-при в Сочи. LIVE

Онлайн-трансляция квалификации Гран-при России «Формулы-1»

,
В Сочи проходит квалификация Гран-при России «Формулы-1». Спортсмены соревнуются на трассе, которая расположена в Олимпийском парке, и в их числе — россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую команду «Уильямс». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.
Самоечитаемое
Трансляция
С начала С конца
Не обновлять Обновлять
15:54

Говорит Льюису по радиосвязи, что финн его опередил. Никак не отреагировал Хэмилтон.

15:53

Уступил Хэмилтон Боттасу 0,004!

15:53

Выходит на первое место Окон по времени, но сразу же его время опережает Боттас. 1:31,528 — бьет рекорд Валттери!

15:52

Хэмилтон выехал после Боттаса и Окона. Лучшее время показывает британец.

15:50

Эрикссон на трассу не выходил.

15:49

Стартовал третий сегмент.

15:43

Посоветовали Льюису бросить круг.

15:42

Хэмилтон, Боттас и Феттель ушли в боксы.

15:41

В принципе, на этом спортивная борьба завершилась, итоги ясны и так. Однако восемь пилотов все-таки остались на трассе. Тренируются, видимо, перед решающим заездом.

15:38

Не появятся на третьем сегменте также Пьер Гасли, Карлос Сайнс и его напарник по «Рено» Нико Хюлькенберг.

15:37

Квалификация для команды «Ред Булл» тоже завершена. Механики вовсю работают с болидами Риккардо и Ферстаппена.

15:36

Эстебан Окон пожаловался на состояние болида и предъявил своим напарникам по команде.

15:35

Позади Хэмилтона Боттас — +0,149, а затем Феттель — +0,450.

15:30

Британец пока что лидирует. 1:32,595 время Льюиса.

15:29

Хэмилтон на второй сегмент выехал на «ультрасофте». Сменил шины и Боттас, кстати.

15:26

Что ж, продолжаем квалификационную гонку. Первая пятерка выглядит следующим образом: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Риккардо и Райкконен.

15:22

Помимо Сироткина завершили выступление Хартли, Алонсо, Вандорн и Стролл. В топ-15 они не вошли.

15:20

Да, завершена квалификация для Сергея. Но финишировал он 18-м. В гонке он стартует с 13-й позиции.

15:19

Сироткино развернуло на трассе. Вроде бы без повреждений.

15:17

Набрал скорость Хэмилтон, уже 1:32,410 показывает британец!

15:16

Хэмилтон, Боттас и Риккардо — так выглядит тройка лидеров на данный момент.

15:14

Хэмилтон установил рекорд трассы в Сочи — 1:32,825.

15:11

Сироткин и Стролл покинули топ-15. Сергей — 16-й.

15:10

Похоже, повредил переднее антикрыло Хартли.

15:08

Боттас показывает пока что лучшее время на старте — 1:33,170.

15:06

Феттель и Райкконен сразу же захватывают лидерство. Сироткин пока показывает 9-е время.

15:02

Покинули боксы пилоты, начинается сессия. Сироткин уже на трассе.

14:55

Считанные минуты остаются до старта.

14:50

Мир «Формулы-1» встал на ноги еще с самого утра. Сегодня Даниил Квят официально подписал контракт с «Торо Россо». Со следующего сезона Квят станет боевым пилотом итальянской команды.

14:45

На третьем, заключительном тренировочном заезде российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин занял 17-е место. Его партнер по команде Лэнс Стролл показал 18-е время. Первым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».

14:35

Сами заезды начнутся в 15:00 мск.

14:30

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции квалификации Гран-при России в «Формуле-1».