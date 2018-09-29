Сироткин узнал место на старте Гран-при в Сочи. LIVE

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Говорит Льюису по радиосвязи, что финн его опередил. Никак не отреагировал Хэмилтон.
Уступил Хэмилтон Боттасу 0,004!
Выходит на первое место Окон по времени, но сразу же его время опережает Боттас. 1:31,528 — бьет рекорд Валттери!
Хэмилтон выехал после Боттаса и Окона. Лучшее время показывает британец.
Эрикссон на трассу не выходил.
Стартовал третий сегмент.
Посоветовали Льюису бросить круг.
Хэмилтон, Боттас и Феттель ушли в боксы.
В принципе, на этом спортивная борьба завершилась, итоги ясны и так. Однако восемь пилотов все-таки остались на трассе. Тренируются, видимо, перед решающим заездом.
Не появятся на третьем сегменте также Пьер Гасли, Карлос Сайнс и его напарник по «Рено» Нико Хюлькенберг.
Квалификация для команды «Ред Булл» тоже завершена. Механики вовсю работают с болидами Риккардо и Ферстаппена.
Эстебан Окон пожаловался на состояние болида и предъявил своим напарникам по команде.
Позади Хэмилтона Боттас — +0,149, а затем Феттель — +0,450.
Британец пока что лидирует. 1:32,595 время Льюиса.
Хэмилтон на второй сегмент выехал на «ультрасофте». Сменил шины и Боттас, кстати.
Что ж, продолжаем квалификационную гонку. Первая пятерка выглядит следующим образом: Хэмилтон, Боттас, Ферстаппен, Риккардо и Райкконен.
Помимо Сироткина завершили выступление Хартли, Алонсо, Вандорн и Стролл. В топ-15 они не вошли.
Да, завершена квалификация для Сергея. Но финишировал он 18-м. В гонке он стартует с 13-й позиции.
Сироткино развернуло на трассе. Вроде бы без повреждений.
Набрал скорость Хэмилтон, уже 1:32,410 показывает британец!
Хэмилтон, Боттас и Риккардо — так выглядит тройка лидеров на данный момент.
Хэмилтон установил рекорд трассы в Сочи — 1:32,825.
Сироткин и Стролл покинули топ-15. Сергей — 16-й.
Похоже, повредил переднее антикрыло Хартли.
Боттас показывает пока что лучшее время на старте — 1:33,170.
Феттель и Райкконен сразу же захватывают лидерство. Сироткин пока показывает 9-е время.
Покинули боксы пилоты, начинается сессия. Сироткин уже на трассе.
Считанные минуты остаются до старта.
Мир «Формулы-1» встал на ноги еще с самого утра. Сегодня Даниил Квят официально подписал контракт с «Торо Россо». Со следующего сезона Квят станет боевым пилотом итальянской команды.
На третьем, заключительном тренировочном заезде российский пилот «Уильямс» Сергей Сироткин занял 17-е место. Его партнер по команде Лэнс Стролл показал 18-е время. Первым стал британец Льюис Хэмилтон из «Мерседеса».
Сами заезды начнутся в 15:00 мск.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции квалификации Гран-при России в «Формуле-1».