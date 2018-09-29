Ученица Тутберидзе: в погоне за триумфом. LIVE

- 165083 просмотра Загитова выиграла короткую программу на турнире в Германии
- 147394 просмотра Госдума утвердила закон о повышении пенсионного возраста в третьем чтении
- 109661 просмотр «Одни долги»: депутат Госдумы посетовала на маленькую зарплату
- 107914 просмотров В России вводят новые правила регистрации автомобилей
- 91432 просмотра Госдума одобрила во втором чтении пенсионную реформу
- 89755 просмотров Трамп и Мэй выступили в Совете Безопасности ООН
- 86733 просмотра Украина рассчитывает на продажу «Северного потока — 2»
Магдалена Завадзка из Польши на льду.
Старалась киприотка, получила 49,94 балла в общей сумме. Довольна собой Джорджия.
Сложно далась Джорджии короткая программа, но сегодня она выступила лучше. Дважды могла упасть, но ногах в итоге удержалась.
На очереди Джорджия Изабелла Сечи из Кипра.
65,23 балла по итогам двух программ получает Анхела.
Не хватило скорости юной фигуристке и при выполнении двойного тулупа, опять упала. Расстроена Торрес, недовольна собой.
Следующей выступает Анхела Камп Торрес из Андорры. И падает фигуристка в самом же начале.
50,04 балла получает Крозас за произвольную программу и 78,25 в общей сумме.
Хорошо получилась у фигуристки комбинация двойной лутц — двойной риттбергер, но при двойном акселе Крозас неожиданно упала. Неправильно поставила конек на лед.
Начинает сегодняшние соревнования Морган Крозас из Марокко.
Вышли на разминку представительницы первой группы фигуристок.
По итогам короткой программы Косторная набрала 70,24 балла, Васильева — 64,53 балла.
Россию на этом турнире представляют ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная и подопечная Сергея Давыдова Виктория Васильева. По итогам короткой программы Косторная лидирует, а Васильева занимает пятое место.
Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в чешской Остраве.