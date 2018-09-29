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Ученица Тутберидзе: в погоне за триумфом. LIVE

Онлайн-трансляция выступления ученицы Тутберидзе Косторной в Остраве

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Ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная показывает произвольную программу в рамках этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в чешской Остраве. По итогам короткого выступления девушка заняла первое место и теперь стремится закрепить успех. Также в Чехии выступает еще одна россиянка Виктория Васильева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
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12:27

Магдалена Завадзка из Польши на льду.

12:26

Старалась киприотка, получила 49,94 балла в общей сумме. Довольна собой Джорджия.

12:24

Сложно далась Джорджии короткая программа, но сегодня она выступила лучше. Дважды могла упасть, но ногах в итоге удержалась.

12:20

На очереди Джорджия Изабелла Сечи из Кипра.

12:19

65,23 балла по итогам двух программ получает Анхела.

12:18

Не хватило скорости юной фигуристке и при выполнении двойного тулупа, опять упала. Расстроена Торрес, недовольна собой.

12:14

Следующей выступает Анхела Камп Торрес из Андорры. И падает фигуристка в самом же начале.

12:13

50,04 балла получает Крозас за произвольную программу и 78,25 в общей сумме.

12:11

Хорошо получилась у фигуристки комбинация двойной лутц — двойной риттбергер, но при двойном акселе Крозас неожиданно упала. Неправильно поставила конек на лед.

12:07

Начинает сегодняшние соревнования Морган Крозас из Марокко.

12:01

Вышли на разминку представительницы первой группы фигуристок.

12:00

По итогам короткой программы Косторная набрала 70,24 балла, Васильева — 64,53 балла.

11:55

Россию на этом турнире представляют ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная и подопечная Сергея Давыдова Виктория Васильева. По итогам короткой программы Косторная лидирует, а Васильева занимает пятое место.

11:50

Добрый день, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас на текстовой онлайн-трансляции произвольной программы девушек на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в чешской Остраве.