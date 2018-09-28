«Заплатил за молчание»: Роналду обвинили в изнасиловании

Звездный нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду оказался в крайне непростой ситуации — отец четверых детей и счастливый возлюбленный 23-летней модели Джорджины Родригес подозревается в изнасиловании.

Футболисту уже предъявлены официальные обвинения. Жертвой грязных действий со стороны игрока себя объявила 34-летняя американка Кэтри Майорга.

По словам предположительной пострадавшей, инцидент произошел девять лет назад, когда Роналду с семьей отдыхал в США. Молодые люди встретились в Лас-Вегасе, который, по всей видимости, не зря называют «городом грехов».

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По роковой случайности, американка поселилась в том же отеле, что и знаменитый футболист, и привлекла его внимание незаурядной внешностью. Вскоре в одной из комнат гостиницы и произошло изнасилование. Находился ли в тот момент Роналду под воздействием каких-либо веществ или напитков, продаваемых в многочисленных заведениях Лас-Вегаса, в настоящее время неизвестно.

Майорга сообщила некоторые подробности инцидента, подчеркнув, что футболист изнасиловал ее анально и при этом несколько раз во время процесса спросил, не больно ли ей.

«После того, как все случилось, Роналду опустился передо мной на колени и заявил: «Я на 99 процентов хороший парень. Сам не знаю, что не так с еще одним процентом», — приводит слова женщины немецкое издание Der Spiegel.

Klage gegen Cristiano Ronaldo: "Und dann ist er auf mich drauf" https://t.co/FiQJvqV4bI pic.twitter.com/0CgP8Yp7IO — DER SPIEGEL (@DerSPIEGEL) 28 сентября 2018 г.

Также Майорга утверждает, что насильник заплатил ей за молчание внушительную сумму — $375 тыс., причем на личную встречу с девушкой он не решился, передав деньги через своего адвоката.

Der Spiegel частично опубликовал переписку Роналду со своим адвокатом, в которой обсуждалась сумма выплаты за лояльность жертвы.

Из этих сообщений (если они, конечно, подлинны), следует, что изначально женщина требовала сумму почти в два раза больше — около $770 тыс., однако Роналду отказался выплачивать ей такие деньги даже за сохранение своей репутации.

В итоге стороны «сторговались» на другой сумме, а португалец также был вынужден оплатить молчание юристов Майорги.

Тогда американка решила, что такая компенсация ее устроит и пообещала не распространяться о подробностях роковой ночи и избавиться от всех свидетельств произошедшего.

Однако спустя девять лет женщина все же решила поведать миру о темной стороне Роналду. Почему она ждала для этого столь долгий срок, доподлинно неизвестно.

Юристы американки утверждают, что футболист даже не пытается отрицать сам факт знакомства с Майоргой, как и то, что она действительно привлекла его внимание.

Однако португалец настаивает на том, что не производил никаких насильственных действий, а женщина в ответ на его предложение сблизиться твердо ответила: «Нет» — и на этом все закончилось. Все остальные подробности инцидента, рассказанные Майоргой, футболист называет «журналистской выдумкой».

Любопытно, что впервые информация о том, что Роналду изнасиловал какую-то девушку, появилась в Der Spiegel еще в апреле этого года, но в тот момент пострадавшая не решилась раскрыть свою личность.

Агент португальца Жорже Мендеш тогда выпустил официальный ответ, пригрозив изданию судом: «Немецкая газета Der Spiegel сегодня опубликовала большой материал об обвинениях в изнасиловании в адрес Криштиану Роналду, которое якобы случилось почти восемь лет назад.

Предполагаемая жертва отказывается идентифицировать себя и подтвердить эту историю. Весь сюжет основан на неподписанных документах и воображении. Письмо было послано предполагаемыми жертвами, но Криштиану никогда не получал его», — заявил Мендеш на своем сайте.

Однако теперь, как утверждают журналисты Der Spiegel, Майорга устала молчать.

Женщина подала на футболиста иск в суд штата Невада. Адвокаты Роналду уже выступили с ответной апелляцией.

Напомним, последние два года португалец состоит в отношениях с испанкой Джорджиной Родригес, которая в ноябре 2017-го родила ему дочь Алану Мартину. До этого футболист пять лет встречался с российской моделью Ириной Шейк. При этом, несмотря на длительные романы, Криштиану то и дело подозревают в мимолетных связях со случайными девушками, а некоторые из них даже охотно делятся деталями произошедшего.

Например, португальская модель Наташа София не так давно уверяла, что нападающий позвал ее в свою квартиру в Лиссабоне в марте 2017 года, когда его нынешняя спутница уже ждала ребенка.

«Я не могла поверить, что вхожу в дом Роналду. Мое сердце билось очень быстро.

Он был очень милым и нежным и сказал, чтобы я чувствовала себя как дома, — рассказывала девушка. — Я сняла обувь, налила себе сок и села напротив него. Мы поговорили о том, откуда я, обсудили его квартиру. А затем я взяла инициативу на себя».

По словам Наташи, они успели побывать почти во всех комнатах большого дома. Напоследок футболист пообещал, что они еще встретятся, однако вскоре перестал отвечать на сообщения и заблокировал ее в одном из мессенджеров.

«Раньше я чувствовала себя особенной для Криштиану. Он говорил, что никогда не изменял Джорджине и сделал это только со мной. Однако теперь я почувствовала себя просто еще одной девушкой в его списке.

Думаю, Роналду использовал меня для секса. Я не жалею о том, что было, потому что я исполнила свою мечту, однако чувствую себя теперь преданной», — подытожила Наташа.

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