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«Сына не отдам»: жена подала в суд на Кержакова

Жена Кержакова намерена отобрать у футболиста сына

Жена известного российского футболиста Александра Кержакова подала в суд на своего супруга — Милана намерена забрать у него сына Артемия. Ранее девушка проходила лечение от наркозависимости в одной из таиландских клиник.

Милана Тюльпанова, жена известного российского футболиста Александра Кержакова, подала в суд на своего супруга и намерена отвоевать у него сына Артемия.

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Еще весной этого года интернет взорвали новости о разводе Кержаковых. Сейчас же Милана, которая вновь взяла девичью фамилию, недавно вернулась из Таиланда после лечения от наркозависимости и продолжила борьбу за сына Артемия, которого этим летом Александр воспитывал самостоятельно.

В своем иске Тюльпанова, чьи интересы защищают адвокаты Александр Добровинский и Марины Дубровская (которая сейчас также занята бракоразводным процессом Глушаковых), заявляет о намерении развестись с Кержаковым и заставить его платить алименты.

«Я никогда не подпишу бумагу об определении места жительства моего сына с ним, иначе я просто больше никогда его не увижу.

Мы все знаем уже один подобный прецедент, по причине которого человек уже 5 лет не имеет возможности даже фотографию своего ребенка увидеть, — намек на бывшую гражданскую жену футболиста, Екатерину Сафонову, у которой игрок тоже забрал сына. — Я слишком долго ждала, веря его обещаниям, что все будет хорошо, когда я приеду. Теперь, когда я знаю, что все обещания — пыль, я пойду до конца. Я развожусь, и начинаю судебный процесс в отношении моего Темы», — заявила Кержакова.

Александр женился на дочери сенатора Вадима Тюльпанова в 2015 году, а в 2017-м у пары появился сын Артемий. За неделю до этого счастливого события умер отец Миланы, с которым девушка была очень близка. Тюльпанова сильно переживала эту трагедию и впоследствии признавалась, что поначалу даже не могла радоваться своему материнству — настолько ей было плохо. Кержаков обратился к врачам, которые попытались вывести девушку из депрессии медикаментозными методами, но не сумели.

В этот период жена футболиста начала употреблять наркотики, чтобы справиться с обрушившимися на нее потрясениями. По всей видимости, эта ситуация и зародила раздор между супругами, который привел к скандальному бракоразводному процессу.

«Я не отрицала своей проблемы, и я сделала все, чтобы никогда не вернуться к подобному, но и произошло это исключительно потому, что

я была глубоко несчастна в своей жизни, рядом с этим человеком»,

— отметила Кержакова.

Летом этого года Милана уехала на лечение от наркотической зависимости в Таиланд по настоянию Александра. За это, по словам Тюльпановой, футболист позволял ей беспрепятственно видеться с сыном.

Однако в какой-то момент эта ситуация перестала ее устраивать: Милана выступила с заявлением, что футболист забрал сына у матери, обвинив ее в неспособности воспитывать ребенка. Правда, через некоторое время девушка извинилась и признала, что напрасно «очерняла Сашу», а также впервые публично рассказала о своей зависимости.

Это заявление вызвало благоприятную реакцию спортсмена. Если судить по посту в инстаграме, Кержаков простил жену и был готов дать ей еще один шанс, чтобы поправить разладившуюся личную жизнь. Однако летом стало известно, что

супругам не удалось найти общий язык,

но они договорились поделить «общие» деньги (порядка $4 млн) пополам и без лишних ссор.

«Мой папа говорил мне, что я ничего не должна бояться, когда уверена в своей правоте. Что же, он был прав. Другое дело, что я просто испугалась давления авторитетов, а также продолжала верить в то, что человек, за которого я жизнь готова была отдать, хочет мне добра», — сообщила своим подписчикам Милана в инстаграме, тем самым заявив о своем стойком желании разойтись с Александром.

Жена футболиста сообщила, что больше никак финансово не связана с бывшим нападающим «Зенита» и сборной России —

сейчас ее интересует лишь борьба за сына и собственное эмоционально спокойствие после такого затяжного периода потрясений.

«Я больше не веду никаких общих коммерческих и некоммерческих проектов с Александром Кержаковым, в том числе не имею отношения к фонду «Звезды детям». И я думаю, что вы все догадываетесь, что это он действительно под прессингом заставил выложить посты, шантажируя ребёнком. Это то, с чем я живу последнее время. А теперь главная цель моей жизни — это борьба за моего сына. Я выполнила все условия Александра, но это ни к чему не привело», — заявила Милана.

Теперь камнем преткновения между супругами во время бракоразводного процесса станет вопрос об опекунстве Артемия. В российской судебной практике ребенка чаще отдают матери, но с учетом болезни Миланы сложно предсказать решение в данном процессе.

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