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Трагедия Смолова: футболист не сыграет в Лиге чемпионов

Смолов выбыл на полтора месяца с травмой связок плеча

Федор Смолов получил травму связок плеча в матче с калиниградской «Балтикой». После предварительного осмотра врачи сделали вывод о необходимости операции, которая может лишить форварда возможности играть за «Локомотив» в течение месяца.

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов получил травму плеча в матче 1/16 финала Кубка России против калининградской «Балтики», который состоялся 26 сентября. По итогам медосмотра у игрока было выявлено повреждение связок плеча, которое, скорее всего, потребует хирургического вмешательства.

Таким образом, 28-летний футболист выбыл из строя минимум на месяц

и оставил Юрия Семина без одного из главных нападающих в предстоящих матчах Лиги чемпионов.

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Как сообщает официальный сайт «Локомотива», Смолов получил травму на 74-й минуте матча с «Балтикой» в единоборстве с защитником Андреем Буйволовым. Нападающий «железнодорожников» попытался в штрафной завершить прострел с правого фланга своего одноклубника Эдера. Защитник выиграл борьбу, а арбитр не усмотрел в контакте между игроками нарушения правил и не назначил пенальти.

Сам Смолов после жесткого столкновения отыграл на поле до финального свистка — порядка 45 минут с учетом двух дополнительных таймов.

Сообщается, что Федор уже прошел медобследование в Москве, по результатам которого стало ясно, что форварду «Локомотива», вероятно, потребуется вмешательство хирурга. Поэтому 28 сентября футболист вылетает в Рим для дальнейшего осмотра и выбора метода лечения. По всей видимости, операция может состояться на следующей неделе.

«Федор прошел обследование, по результатам которого выявлено повреждение, с большой вероятностью требующее оперативного лечения. Завтра Смолов вылетает в Рим, где пройдет еще ряд обследований, позволяющих точно определить тактику лечения. Ориентировочные сроки реабилитации будут определены после операции», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Говорить о точной дате возвращения в состав основы клуба не приходится — врачи ждут результатов операции, чтобы спрогнозировать возможные отклонения и побочные эффекты, однако, по предварительной информации, медики дают месяц на восстановления игрока, и это в лучшем случае. Стоит понимать, что требуется не только восстановиться, но и набрать форму, которая, безусловно, частично теряется в период адаптации после операции.

В факте обременительности этого месяца для форварда нет никаких сомнений. Пока нет окончательного диагноза и не выбран метод лечения, трудно что-то предполагать. В любом случае это означает, что «Локомотив» потерял одного из сильнейших своих игроков на предстоящий матч с «Ахматом», дерби с ЦСКА, игры с «Ростовом», «Енисеем» и «Арсеналом». Помимо этого сейчас полным ходом идет групповой этап Лиги чемпионов. Получается, что

Смолов может пропустить и домашнюю встречу с «Шальке», и две игры с «Порту».

Как известно, Федор Смолов заглядывается на европейские чемпионаты, желая рано или поздно закрепиться в основе того или иного известного клуба вне России. Для этого надо привлечь внимание европейских скаутов своей игрой на поле. Пока что 28-летний игрок «железнодорожников» в новом клубе себя на достаточном уровне не проявил.

«Мне всего 28 лет, и жизнь покажет, где я окажусь дальше. Поживем — увидим. Мои планы на выступление в Европе? Можно сказать, что они еще в силе», — отмечал футболист при переходе из «Краснодара».

Напомним, что Федор Смолов не показал своего уровня на домашнем чемпионате мира: из-за допущенных им на поле ошибок (апогеем стала ситуация во время серии пенальти с хорватами) его цена снизилась с €16 до €14 млн, а сам игрок подвергся «травле» со стороны многих болельщиков. Также игрок пропустил первый матч «Локомотива» с турецким «Галатасараем» (3:0) из-за дисквалификации на один матч в еврокубках, полученной еще в составе прежней команды. Теперь из-за травмы плеча появляется риск, что у форварда будет только две игры в Лиге чемпионов, которые состоятся в ноябре, а с той игрой, что показывает сейчас «Локо», рассчитывать на весеннее продолжение в Европе не приходится.

Стоит еще добавить, что поединок между «Балтикой» и «Локомотивом», в ходе которого травмировался нападающий, завершился драматичной победой «железнодорожников» в дополнительное время (3:2). В первом тайме голами отличились Алан Касаев и Алексей Миранчук, затем «Балтика» вырвалась вперед с помощью Руслана Магаля, но на 88-й минуте Эдер перевел матч в дополнительное время. Судьба команд решилась на последних минутах первого экстратайма победным голом Антона Миранчука.

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