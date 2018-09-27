Развить успех: дочь Тутберидзе бьется за медали. LIVE

В самом начале выступления немцы показали впечатляющую поддержку, затем пошли шаги (девушка получила третий уровень, парень — второй), а вот на твиззлах, в которые ребята «зашли» легким прыжком, оказался лучше Макс — четвертый уровень по сравнению с третьим у Анны-Марии. В целом очень добротное выступление по технике, хотя артистизма, конечно, было меньше, чем у предыдущих пар.