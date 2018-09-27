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Развить успех: дочь Тутберидзе бьется за медали. LIVE

Дочь Тутберидзе выступает на юниорском Гран-при в Остраве

,
Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис с Глебом Смолкиным демонстрируют произвольный танец на юниорском Гран-при в Остраве. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Трансляция
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17:43

Музыка, конечно, хороша, но только в начале была хорошая поддержка, а дальше неудачные твиззлы.

17:42

Скомканная поддержка. Вряд ли судьи оценят.

17:41

Только послушайте, как патриотично: трек «Be Italian» от Fergie!

17:40

На лед выходят фигуристы из Италии Сара Кампини и Франческо Рива.

17:38

Оценка за выступление — 83.80. 138.50 — общая.

17:37

Посмотрите на эти твиззлы! Идеальная синхронность.

17:36

Закончили выступление. Кажется, не очень довольны, хотя техника была хорошей.

17:34

Белоснежные костюмы, плавные движения и мелодия — настроение танца очень нежное.

17:31

На льду пара из Украины: Мария Голубцова и Кирилл Белибров. Выступают под классическую музыку.

17:31

Оценка первая — 81.33. Высокая! Фигуристы и тренер довольны. Сумма - 134.19.

17:30

Поддержка третьего уровня сложности выполнена неплохо.

17:29

Фигурист немного отстает от партнерши в твиззлах.

17:27

Фигуристы катаются под There Will Be Time by Mumford & Sons, Baaba Maal. Звучит современно.

17:25

На льду Оливия Мсисаак и Кори Сиркели из Канады.

17:24

76.78 — оценка за первое выступление 127.58 — общая сумма

17:20

Американские спортсмены завершили выступление и поблагодарили зрителей за теплый прием.

17:16

На льду пара из США: Катэрина Вольфкостин и Говард Жао.

16:55

В следующей группе своими выступлениями нас порадуют вот эти юные танцоры на льду:

16:50

Итак, у нас небольшой перерыв на заливку льда. А пока что восьмерка лучших пар выглядит так:

16:49

Оценка немецкого дуэта за длинный танец — 71,62. По итогам двух программ — 116,60. Это четвертое промежуточное место.

16:47

В самом начале выступления немцы показали впечатляющую поддержку, затем пошли шаги (девушка получила третий уровень, парень — второй), а вот на твиззлах, в которые ребята «зашли» легким прыжком, оказался лучше Макс — четвертый уровень по сравнению с третьим у Анны-Марии. В целом очень добротное выступление по технике, хотя артистизма, конечно, было меньше, чем у предыдущих пар.

16:46

Фигуристы в классических цветах — черное с белым — по-немецки четко вырисовывают пируэты на льду, поражая синхронностью. А вот чувства музыки им немного не хватает — финальный «аккорд» выступления был сделан с запозданием.

16:45

Ребята катаются под песни Muse. Во вкусе им не откажешь — в программе задействованы Unintended и Butterflies and Hurricanes.

16:44

На льду — немецкая пара Анна-Мария Вульф и Макс Либерс.

16:43

Оценка — 76,45! Это лучший результат пары в сезоне! Общая оценка — 123,91. Первое промежуточное место!

16:41

На твиззлах произошел небольшой «рассинхрон», но все равно поставили четвертый уровень. Дорожка шагов удалась фигуристам в полной мере (правда, парня оценили ниже, чем девушку), а уж финальная поддержка — просто красота.

16:40

Артистизм у этих ребят явно на уровне. Да и в самом прокате не было заметно серьезных помарок.

16:39

Девушка особенно выразительна — рот постоянно открыт в беззвучном крике. Борьба это или страдание? В любом случае органично дополняет образ.

16:38

Звучит напряженная музыка из скрипки с фортепиано. Еще одна история о нежной любви, преодолевающей препятствия. Что ж, в исполнении юных «Ромео и Джульетт» это всегда выглядит свежо.

16:37

Выступают Мира Изабель Полищук и Дейвидас Кизала из Литва.

16:36

Оценка за длинный танец — 73,02. В целом — 122,80. Это второе промежуточное место.

16:35

Твиззлы у эстонцев были четвертого уровня. Безумно жаль, что Виктория все-таки коснулась льда в том неудачном моменте, когда, кажется, чуть не упала.

16:34

Замечательная поддержка удалась дуэту! Партнер вращался на одной ноге, при этом держа девушку на весу! Правда, в самой концовке Виктория, кажется, чуть не упала на лед, оперевшись на руку Артура. Посмотрим, как это отразится на баллах.

16:32

Ребята катаются под композицию из мюзикла «Привидение». Столько нежности звучит в этой музыке — и фигуристы в костюмах мягких розоватых и сероватых оттенках стараются ей соответствовать. Постоянные взгляды друг на друга, робкие жесты, синхронность...

16:31

На льду — эстонский дуэт Виктория Семенюк и Артур Груздев.

16:30

Оценка чешской пары — 76,30. В совокупности — 125,48. Это промежуточное первое место!

16:29

Твиззлы не везде, конечно, идеальны, но третий уровень поставили — неплохо. При вращении пара также меняла позиции, что не так-то просто сделать, — судьи поставили за этот элемент четвертый уровень.

16:28

Впечатляющее выступление. Прямо целый любовный спектакль.

16:27

Во время одной из поддержек оба партнера даже разжали на пару секунд, проносясь мимо трибун на полной скорости. Публика оценила это еще одним всплеском аплодисментов.

16:25

Дуэт ритмично отбивает лед под Believer в исполнении Imagine Dragons. Но вскоре музыка сменяется на лиричную Chasing Cars группы Snow Patrol, и наступает время поддержек и синхронных твиззлов.

16:25

На льду — чешская пара Наталья Ташлерова и Филип Ташлер! Местная публика встречает их оглушительными аплодисментами — турнир, как мы помним, проходит в Остраве.

16:20

А у нас уже вовсю разминаются пары из следующей разминки!

16:16

Оценка — 62,30 за длинный танец. 102,30 в целом. И теперь именно они занимают третье промежуточное место.

16:14

Ребята продемонстрировали неплохое скольжение, долго и синхронно выписывая пируэты на льду на одной ноге. Твиззлы тоже получились синхронными.

16:13

За одну поддержку пара сменила три позиции, а затем неожиданно начала совершенно по рок-н-ролльному зажигать на льду, подергивая плечами и активно двигая коленями!

16:12

Ребята выступают под Twist and Shout в исполнении Electric Light Orchestra. Довольно светлая музыка с легкой грустинкой. При этом довольно ритмичная.

16:10

На льду — пара из Белоруссии! Карина Сидаренка и Максим Еленич.

16:09

Пара получает 45,85 балла — это промежуточное третье место.

16:07

Твиззлы пара выполнила довольно синхронно и на хорошей скорости — только однажды произошел небольшой «рассинхрон» при выходе из поворота. Поддержки у них оказались второго уровня, хотя выглядели довольно внушительно.

16:04

А вот вторая часть программы выходит лирической — в дело вступает пронзительная скрипка, а пара начинает демонстрировать нежные поддержки, вызывая аплодисменты публики.

16:02

На льду — Оливия Боровска и Филип Бойановски из Польши! Пара зажигает под все ускоряющийся ритм ирландских мотивов.

16:01

Их результат: 70.71. Общий результат: 114.41.

16:00

Хорошо откаталась пара, со сложными элементами.

15:57

На льду китайская пара Гуо/Жао.

15:51

Их результат: 66.07. Общий результат: 109.77.

15:43

На лед вышла израильская пара Новоситская/Новоситский.

15:41

Пары разминаются.

15:37

Лиза и Никита очень убедительно вступили на первом этапе Гран-при, а для Дианы и Глеба этот этап является дебютным на международном юниорском уровне.

15:35

Елизавета Худайбердыева и Никита Назаров занимают первое место в общем рейтинге. Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают третье место.

15:32

Трансляция стартует в 15:30. Российские пары выступают в 4-й группе.

15:30

Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания. Приветствуем вас на этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольного танца, где выступает дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис.