Развить успех: дочь Тутберидзе бьется за медали. LIVE

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Музыка, конечно, хороша, но только в начале была хорошая поддержка, а дальше неудачные твиззлы.
Скомканная поддержка. Вряд ли судьи оценят.
Только послушайте, как патриотично: трек «Be Italian» от Fergie!
На лед выходят фигуристы из Италии Сара Кампини и Франческо Рива.
Оценка за выступление — 83.80. 138.50 — общая.
Посмотрите на эти твиззлы! Идеальная синхронность.
Закончили выступление. Кажется, не очень довольны, хотя техника была хорошей.
Белоснежные костюмы, плавные движения и мелодия — настроение танца очень нежное.
На льду пара из Украины: Мария Голубцова и Кирилл Белибров. Выступают под классическую музыку.
Оценка первая — 81.33. Высокая! Фигуристы и тренер довольны. Сумма - 134.19.
Поддержка третьего уровня сложности выполнена неплохо.
Фигурист немного отстает от партнерши в твиззлах.
Фигуристы катаются под There Will Be Time by Mumford & Sons, Baaba Maal. Звучит современно.
На льду Оливия Мсисаак и Кори Сиркели из Канады.
76.78 — оценка за первое выступление 127.58 — общая сумма
Американские спортсмены завершили выступление и поблагодарили зрителей за теплый прием.
На льду пара из США: Катэрина Вольфкостин и Говард Жао.
В следующей группе своими выступлениями нас порадуют вот эти юные танцоры на льду:
Итак, у нас небольшой перерыв на заливку льда. А пока что восьмерка лучших пар выглядит так:
Оценка немецкого дуэта за длинный танец — 71,62. По итогам двух программ — 116,60. Это четвертое промежуточное место.
В самом начале выступления немцы показали впечатляющую поддержку, затем пошли шаги (девушка получила третий уровень, парень — второй), а вот на твиззлах, в которые ребята «зашли» легким прыжком, оказался лучше Макс — четвертый уровень по сравнению с третьим у Анны-Марии. В целом очень добротное выступление по технике, хотя артистизма, конечно, было меньше, чем у предыдущих пар.
Фигуристы в классических цветах — черное с белым — по-немецки четко вырисовывают пируэты на льду, поражая синхронностью. А вот чувства музыки им немного не хватает — финальный «аккорд» выступления был сделан с запозданием.
Ребята катаются под песни Muse. Во вкусе им не откажешь — в программе задействованы Unintended и Butterflies and Hurricanes.
На льду — немецкая пара Анна-Мария Вульф и Макс Либерс.
Оценка — 76,45! Это лучший результат пары в сезоне! Общая оценка — 123,91. Первое промежуточное место!
На твиззлах произошел небольшой «рассинхрон», но все равно поставили четвертый уровень. Дорожка шагов удалась фигуристам в полной мере (правда, парня оценили ниже, чем девушку), а уж финальная поддержка — просто красота.
Артистизм у этих ребят явно на уровне. Да и в самом прокате не было заметно серьезных помарок.
Девушка особенно выразительна — рот постоянно открыт в беззвучном крике. Борьба это или страдание? В любом случае органично дополняет образ.
Звучит напряженная музыка из скрипки с фортепиано. Еще одна история о нежной любви, преодолевающей препятствия. Что ж, в исполнении юных «Ромео и Джульетт» это всегда выглядит свежо.
Выступают Мира Изабель Полищук и Дейвидас Кизала из Литва.
Оценка за длинный танец — 73,02. В целом — 122,80. Это второе промежуточное место.
Твиззлы у эстонцев были четвертого уровня. Безумно жаль, что Виктория все-таки коснулась льда в том неудачном моменте, когда, кажется, чуть не упала.
Замечательная поддержка удалась дуэту! Партнер вращался на одной ноге, при этом держа девушку на весу! Правда, в самой концовке Виктория, кажется, чуть не упала на лед, оперевшись на руку Артура. Посмотрим, как это отразится на баллах.
Ребята катаются под композицию из мюзикла «Привидение». Столько нежности звучит в этой музыке — и фигуристы в костюмах мягких розоватых и сероватых оттенках стараются ей соответствовать. Постоянные взгляды друг на друга, робкие жесты, синхронность...
На льду — эстонский дуэт Виктория Семенюк и Артур Груздев.
Оценка чешской пары — 76,30. В совокупности — 125,48. Это промежуточное первое место!
Твиззлы не везде, конечно, идеальны, но третий уровень поставили — неплохо. При вращении пара также меняла позиции, что не так-то просто сделать, — судьи поставили за этот элемент четвертый уровень.
Впечатляющее выступление. Прямо целый любовный спектакль.
Во время одной из поддержек оба партнера даже разжали на пару секунд, проносясь мимо трибун на полной скорости. Публика оценила это еще одним всплеском аплодисментов.
Дуэт ритмично отбивает лед под Believer в исполнении Imagine Dragons. Но вскоре музыка сменяется на лиричную Chasing Cars группы Snow Patrol, и наступает время поддержек и синхронных твиззлов.
На льду — чешская пара Наталья Ташлерова и Филип Ташлер! Местная публика встречает их оглушительными аплодисментами — турнир, как мы помним, проходит в Остраве.
А у нас уже вовсю разминаются пары из следующей разминки!
Оценка — 62,30 за длинный танец. 102,30 в целом. И теперь именно они занимают третье промежуточное место.
Ребята продемонстрировали неплохое скольжение, долго и синхронно выписывая пируэты на льду на одной ноге. Твиззлы тоже получились синхронными.
За одну поддержку пара сменила три позиции, а затем неожиданно начала совершенно по рок-н-ролльному зажигать на льду, подергивая плечами и активно двигая коленями!
Ребята выступают под Twist and Shout в исполнении Electric Light Orchestra. Довольно светлая музыка с легкой грустинкой. При этом довольно ритмичная.
На льду — пара из Белоруссии! Карина Сидаренка и Максим Еленич.
Пара получает 45,85 балла — это промежуточное третье место.
Твиззлы пара выполнила довольно синхронно и на хорошей скорости — только однажды произошел небольшой «рассинхрон» при выходе из поворота. Поддержки у них оказались второго уровня, хотя выглядели довольно внушительно.
А вот вторая часть программы выходит лирической — в дело вступает пронзительная скрипка, а пара начинает демонстрировать нежные поддержки, вызывая аплодисменты публики.
На льду — Оливия Боровска и Филип Бойановски из Польши! Пара зажигает под все ускоряющийся ритм ирландских мотивов.
Их результат: 70.71. Общий результат: 114.41.
Хорошо откаталась пара, со сложными элементами.
На льду китайская пара Гуо/Жао.
Их результат: 66.07. Общий результат: 109.77.
На лед вышла израильская пара Новоситская/Новоситский.
Пары разминаются.
Лиза и Никита очень убедительно вступили на первом этапе Гран-при, а для Дианы и Глеба этот этап является дебютным на международном юниорском уровне.
Елизавета Худайбердыева и Никита Назаров занимают первое место в общем рейтинге. Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают третье место.
Трансляция стартует в 15:30. Российские пары выступают в 4-й группе.
Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания. Приветствуем вас на этапе юниорского Гран-при в чешской Остраве. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция произвольного танца, где выступает дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис.