Обновить рекорд: Загитова покоряет Германию. LIVE

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Завершает первую разминку Натали Клотц из Австрии. 21-летняя девушка в красном платье со стразами катается под Let Me In (KAPE-X Remix) by D.J. Mirko B. Тревожная музыка навевает мысли о том, что мы смотрим сцену из триллера.
Смотрим на оценки. 71.21 за произвольную (32.53 + 39.68). Последнее место в сумме. И вряд ли спортсменка его покинет.
Эх, завалила первый прыжок. Дальше спортсменка выступала без серьезных ошибок, однако по уровне мастерства до лидеров мирового фигурного катание девушке пока далековато — элементы немного медленные и неэстечиные.
На очереди 20-летняя Нетта Шрайбер из Израиля. Девушка занимала последнее 13-е место после короткой программы. На произвольную она вышла в нежном ярком-розовом платье. Под «Шахерезаду» Римского-Корсакова решила исправлять свое турнирное положение Нетта.
Девушка занимается у известного тренера Рафаэля Арутюняна. Специалист доволен оценками — 82.65 за произвольную программу (37.93 + 44.72).
Под увертюру The Heat is On In Saigon выступала спортсменка. В целом чистое катание продемонстрировала фигуристка. Явно довольна своим выступлением девушка.
Следующей на льду свою произвольную программу представляет Эми Лин из Тайваня. Как и предыдущая участница, девушка выступает в синем платье.
Небольшие баллы. 32.31 за элементы, 43.28 за компоненты, минус очко за падение и 74.59 в сумме.
Тренер первой участницы — швед Стефан Ламбьель утешает спортсменку. Очень расстроена девушка. Но ничего страшного, все впереди! Затягивается объявление оценок.
Ох, прыгает бабочку на двойном лутце спортсменка. А затем заваливает еще один прыжок и о-очень тяжело поднимается. Сложное начало.
Начинаем. Первая на лед выходит 20-летняя шведка Матильда Альготссон. В нежном голубом платье девушка выступает под Fireless Леоны Льюис.
Первая четверка фигуристок на льду. Разминаются девушки. Выступление Загитовой будет примерно в 19:00 — 19:10 по московскому времени.
В произвольной программе сегодня примут участие 13 фигуристок, которые будут поделены на три разминки.
В произвольной программе Загитова будет выступать под музыку из оперы «Кармен». В социальных сетях уже появились фотографии спортсменки в новом платье.
Соревнования начнутся в 17:05 по московскому времени. Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом. Олимпийская чемпионка набрала 79.93 балла, опередив ближайшую преследовательницу — Луну Хендрикс из Бельгии на восемь с половиной очков.
Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой трансляции произвольной программы у женщин на Небельхорн Трофи. Здесь выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова.