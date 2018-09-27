Поехали: старт Загитовой в новом сезоне. LIVE

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Здесь выступят сразу пять спортсменок, который представят Австралию, Австрию, Германию, Швецию и Канаду.
Четвертая участница. Алиссон Пертичето (Филлипины) — снялась соревнований. На льду появляются спортсменки из второй разминки.
Отличное выступление представительницы США. 33.97 за элементы, 25.48 за компоненты, 59.45 в сумме — хороший результат и предварительное первое место.
А теперь выступает недавняя юниорка, представляющая США Эшли Лин.
Лин получает 47,13 и, конечно, выходит на промежуточное первое место.
Эми Лин, представляющая Тайвань, на льду.
37,83 — не самый сильный прокат и не самый лучший результат. Впрочем, Нетта Шрайбер и не претендовала на большее.
Израильтянка Нетта Шрайбер открывает соревнования.
Алина Загитова выступит 14-й, завершая последнюю, третью разминку. А пока у нас готовятся к началу девушки из первой разминки.
«Небельхорн Трофи» — один из старейших турниров по фигурному катанию, пусть он теперь и носит статус челленджера. Нынешние соревнования в Оберстдорфе юбилейные, пятидесятые!
Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы у женщин на Небельхорн Трофи. Здесь в этом году выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова!
Соревнования начнутся в 15.30 мск.
«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию короткой программы в женском одиночном катании на Небельхон Трофи.