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Поехали: старт Загитовой в новом сезоне. LIVE

Онлайн-трансляция Небельхорн Трофи с участием Загитовой

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В немецком Оберстдорфе проходит короткая программа у женщин на Небельхорн Трофи, где Россию представляет олимпийская чемпионка Алина Загитова. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию.
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16:04

Здесь выступят сразу пять спортсменок, который представят Австралию, Австрию, Германию, Швецию и Канаду.

16:00

Четвертая участница. Алиссон Пертичето (Филлипины) — снялась соревнований. На льду появляются спортсменки из второй разминки.

15:57

Отличное выступление представительницы США. 33.97 за элементы, 25.48 за компоненты, 59.45 в сумме — хороший результат и предварительное первое место.

15:54

А теперь выступает недавняя юниорка, представляющая США Эшли Лин.

15:53

Лин получает 47,13 и, конечно, выходит на промежуточное первое место.

15:48

Эми Лин, представляющая Тайвань, на льду.

15:47

37,83 — не самый сильный прокат и не самый лучший результат. Впрочем, Нетта Шрайбер и не претендовала на большее.

15:41

Израильтянка Нетта Шрайбер открывает соревнования.

15:30

Алина Загитова выступит 14-й, завершая последнюю, третью разминку. А пока у нас готовятся к началу девушки из первой разминки.

15:25

«Небельхорн Трофи» — один из старейших турниров по фигурному катанию, пусть он теперь и носит статус челленджера. Нынешние соревнования в Оберстдорфе юбилейные, пятидесятые!

15:20

Здравствуйте, уважаемые болельщики фигурного катания! Приветствуем вас на текстовой трансляции короткой программы у женщин на Небельхорн Трофи. Здесь в этом году выступит олимпийская чемпионка Алина Загитова!

10:10

Соревнования начнутся в 15.30 мск.

10:00

«Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию короткой программы в женском одиночном катании на Небельхон Трофи.