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Дочь или ученица: кого выберет Тутберидзе

Дочь и ученица Тутберидзе: кто представит Россию в Чехии

27 сентября в чешской Остраве стартует пятый этап юниорского Гран-при по фигурному катанию. На соревнованиях выступит не только ученица Этери Тутберидзе Алена Косторная, но и дочь известного тренера — Диана Дэвис, которая вместе с Глебом Смолкиным представит Россию в танцах на льду.

Если взрослые фигуристы начнут сражаться на турнирах Гран-при только в середине октября, то юниоры 27 сентября выступят уже на пятом этапе престижной серии из семи. На этот раз лучших молодых фигуристов планеты примет чешский городок Острава.

В женском одиночном катании Россию представят ученица известного тренера Этери Тутберидзе Алена Косторная, а также Виктория Васильева, которая занимается у Сергея Давыдова. Обеим девушкам по 15 лет.

Как и другие подопечные Тутберидзе, Косторная демонстрирует на соревнованиях высочайший уровень. Алена уже успела победить на одном из этапов Гран-при в этом сезоне — спортсменка стала первой на турнире в Австрии.

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На протяжении всего предыдущего сезона Косторная была второй после Александры Трусовой в своем возрасте. Алена выигрывала серебро в финале Гран-при и на чемпионате мира среди юниоров, каждый раз уступая лишь своей партнерше по тренировкам.

Косторная, в отличие от Трусовой и еще одной ученицы Тутберидзе Анны Щербаковой, пока не перешла историческую черту и не овладела четверными прыжками. Однако сама спортсменка отмечала, что планирует разучить сложнейшие элементы.

«Женское катание меняется, поэтому я решила учить четверные.

Разные мнения, какой прыжок пробовать. Одни говорят, тройной аксель. Другие – четверной сальхов, кто-то четверной тулуп. Но я решила — тулуп, потому что он мне удобнее, легче прыгать», — говорила Косторная в мае 2018 года.

Первая победа на этапе Гран-при была добыта в Австрии без помощи четверных. Однако прыжковый арсенал спортсменки и без того впечатляет. Чего стоят только каскады: тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп, тройной сальхов + тройной тулуп, тройной флип + тройной тулуп.

Стоит отметить, что на предыдущем этапе все прыжки Косторной были исполнены отлично — ни один из них не получил отрицательной оценки. Отсюда и высокая сумма баллов по итогам двух программ — 203,5.

Совсем скоро болельщики смогут увидеть ответ на вопрос, чем удивит талантливая юниорка публику на этот раз.

От Васильевой ждут меньше. Для ученицы Давыдова турнир в Чехии станет дебютом на столь серьезном уровне.

Любопытно, что помимо подопечной Тутберидзе, в соревнованиях примет участие ее дочь — Диана Дэвис, которая поборется за победу в турнире танцоров. 15-летняя спортсменка выступает в паре с 19-летним Глебом Смолкиным. Соревнования в Чехии станут первым юниорским этапом Гран-при в карьере молодого дуэта.

Дочь Тутберидзе начинала свою карьеру в одиночном катании, однако из-за проблем со здоровьем мать спортсменки решила перевести ее в танцы, где юная фигуриста выступает третий сезон. Подробнее о жизни Дианы можно прочитать в материале «Газеты.Ru».

Также за Россию в танцах выступят Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров. В спортивных парах на лед выйдут Анастасия Полуянова / Дмитрий Сопот и Полина Костюкович / Дмитрий Ялин, в мужском одиночном катании — Кирилл Яковлев и Андрей Мозалев.

^^^5-й этап Гран-при среди юниоров. Острава (Чехия).
Расписание (время московское):^^^

27 сентября, четверг
12:30 — 15:00 — Танцы на льду, Ритм-танец
15:30 — 20:20 — Девушки, Короткая программа
20:50 — 23:35 — Пары, Короткая программа

28 сентября, пятница
12:00 — 15:10 — Юноши, Короткая программа
15:50 — 18:25 — Танцы на льду, Произвольный танец
18:50 — 21:55 — Пары, Произвольный танец
После 21:55 — Церемония награждения пар и танцоров

29 сентября, суббота
12:00 - 17:25 — Девушки, Произвольная программа
17:50 - 21:20 — Юноши, Произвольная программа
После 21:20 — Церемония награждения юношей и девушек

«Газета.Ru» будет следить за соревнованиями в текстовых онлайн-трансляциях.

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