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«Они — убийцы и отравители»: украинца распяли за русский язык

Украинского футболиста призвали перестать давать интервью на русском языке

Руководитель пресс-службы киевского «Динамо» Николай Несенюк раскритиковал экс-игрока клуба Андрея Ярмоленко, который сейчас выступает за английский «Вест Хэм», за интервью на русском языке. Футболиста попросили общаться на украинском, потому что «русские для англичан — убийцы и отравители».

Руководитель департамента по взаимодействию со СМИ киевского «Динамо» Николай Несенюк обратился к украинскому хавбеку английского «Вест Хэма» Андрею Ярмоленко с просьбой перестать давать интервью на русском языке. Открытое письмо к футболисту Несенюк опубликовал у себя в фейсбуке.

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«Почему Ярмоленко в Ливерпуле (после матча с «Эвертоном», который завершился победой «Вест Хэма со счетом 3:1 — «Газета.Ru») не говорил по-русски? Андрей, я знаю, что ты это прочтешь. Меня приятно поразило твое флеш-интервью после матча в Ливерпуле. Коротко, по сути и по-английски. Я всегда в тебя верил. Короче, ты молодец. Нормальный, порядочный парень, который достиг успеха благодаря таланту и труду» — начал Несенюк.

«Ты понимаешь, что в Англии футболист должен не только играть, но и разговаривать. Это необходимость. «Немых» там не уважают.

Так же ты понимаешь, что в Англии говорить с журналистами «по-русски» не годится. И не только потому, что русские для англичан теперь — это убийцы и отравители, ты тоже знаешь.

Именно поэтому ты пытаешься говорить на английском и правильно делаешь», — продолжил автор обращения.

Однако глава пресс-службы украинского клуба выразил возмущения относительно того, что Ярмоленко некоторые из своих интервью дает на русском языке.

«А еще я знаю, что ты, Андрей, — истинный патриот Украины без лишних слов. Ты пример для детей и юношей, и это ты тоже знаешь.

Так почему же ты, Андрюша, говоришь с украинскими журналистами на иностранном языке? Почему не говоришь на родном, который прекрасно знаешь?»

— вопрошает Несенюк.

Глава департамента отмечает, что своим открытым письмом он подсказывает спортсмену правильную модель поведения.

«Возможно, в детстве пацаны сказали тебе что говорить на родном языке – это западло? Но ты уже взрослый дядя и знаешь, что это не так. Ты говоришь «Слава Украине!» и поешь гимн на родном языке. Так продолжай дальше!Я думаю, что этого тебе просто никто вовремя не подсказал. Так вот я и подсказываю!» — отмечает руководитель пресс-службы.

В заключение своего открытого письма Несенюк заявил, что интервью на украинском языке необходимы сыновьям Ярмоленко.

«Говори с британскими журналистами на английском, а с нашими — на украинском! Это же так просто и естественно!

Это нужно не нам, это нужно тебе. Нужно твоим сыновьям Ивану и Даниилу, которые будут жить после нас в сильной, могучей и процветающей Украине»,

— заключил представитель киевского «Динамо».

Для 28-летнего Ярмоленко «Вест Хэм» — второй иностранный клуб в карьере. Прошлый сезон украинский нападающий провел в дортмундской «Боруссии». В составе немецкого клуба Андрей появлялся на поле 26 раз и отметился шестью забитыми мячами.

До этого Ярмоленко на протяжении десяти сезонов выступал за киевское «Динамо». В составе столичной команды нападающий забил 137 мячей в 340 играх. Огромный вклад в историю клуба, наверное, и заставляет представителей «Динамо» беспокоиться за дальнейшую карьеру футболиста.

Ранее с критикой русского языка выступил украинский теннисист Сергей Стаховский.

«Принципиально ли мне обыгрывать россиян? Когда ты выходишь на корт, ты об этом не думаешь. Хотя в 2014 году, когда только все начиналось (события, которые привели к присоединению Крыма к России. — «Газета.Ru»), у меня на подсознательном уровне что-то срабатывало, я думаю.

У меня до сих пор есть предубеждение к русскоговорящим — это да. Когда я слышу русскую речь, то меня так сразу... Неважно, московский акцент или нет. Так сразу бы задушил!»

— заявил Стаховский в одном из своих интервью.

Однако позже спортсмен объяснил, что его слова были шуткой и резонансное заявление восприняли слишком серьезно.

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