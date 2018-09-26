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Три года ждали: Россия судится за униженных легкоатлетов

ВФЛА подала иск в CAS с целью восстановления статуса федерации

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) обратилась в суд в попытке восстановить свой официальный статус, которого организация лишилась три года назад из-за допингового скандала. В случае успеха российские легкоатлеты снова смогут выступать под своим флагом и получать доступ на соревнования без дополнительных проверок. Однако в Международной федерации легкоатлетических ассоциаций заявили, что готовятся дать Москве решительный отпор и заставят ее оплатить счет за суд.

Российский спорт приступил к активной борьбе за свои права на международной арене. Спортивный арбитражный суд (CAS) получил иск от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая потребовала своего восстановления в системе Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (ИААФ).

Любопытно, что ВФЛА решилась на такой шаг лишь спустя три года после начала допингового скандала и потери своего официального статуса. Однако лучше поздно, чем никогда.

Президент организации Дмитрий Шляхтин сообщил, что претензии, высказанные в иске, в первую очередь касаются условий «дорожной карты», которые должна выполнить Всероссийская федерация для восстановления в правах.

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Первый оспариваемый критерий гласит, что Россия должна официально признать, что в стране якобы существовала государственная система поддержки допинга (доклад Ричарда Макларена).

Второй же относится к старым пробам подозреваемых атлетов, которые все еще хранятся в Московской лаборатории, опечатанной в данный момент Следственным комитетом (СК) для расследования.

«Нахождение этих критериев в «дорожной карте», на наш взгляд, неправомерно, поскольку находится вне компетенции ВФЛА», — подчеркнул Шляхтин.

Всероссийская федерация действительно никак не может повлиять на правительство страны или СК, чтобы те признали доклад Макларена или открыли доступ к пробам Московской лаборатории.

Тем более что министр спорта Павел Колобков неоднократно повторял, что соглашаться с докладом канадского професора российская сторона не намерена, «поскольку в нем есть бездоказательные выводы».

Что касается проб в лаборатории и базы данных, то, по словам чиновника, «сейчас Следственный комитет продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесет наказание». Во время расследования посторонним доступ в лабораторию закрыт — даже если ИААФ очень этого хочет.

Помимо категорического несогласия России на эти условия, есть и другая серьезная причина исключить их из «дорожной карты»:

оба этих критерия недавно были поставлены под сомнение самим Всемирным антидопинговым агентством (WADA), которое когда-то их разработало.

Комитет WADA по соответствию предложил заменить признание доклада Макларена на менее радикальные выводы комиссии Самуэля Шмида, который говорит лишь о том, что отдельные сотрудники Минспорта были задействованы в допинговых махинациях — и никакой государственной системы. А вопрос с пробами теперь предлагается решить так: до конца 2018 года независимый эксперт, который удовлетворит и WADA, и Минспорта, получит доступ к данным лаборатории, а затем некоторые подозрительные образцы будут отправлены на перепроверку.

Колобков согласился на эти смягченные критерии, что привело к восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), лишенного прав в ноябре 2015 года, как и ВФЛА.

Может, пришла пора и легкой атлетике вернуться в международную семью?

Британское издание The Times сообщило, что глава ВФЛА Шляхтин даже обратился по этому вопросу с личным письмом к президенту ИААФ Себастьяну Коу.

«Учитывая, что оставшиеся критерии по восстановлению ВФЛА практически идентичны тем, что были выдвинуты РУСАДА, и, по мнению WADA, они уже выполнены, мы с уважением просим ИААФ как можно скорее восстановить ВФЛА», — писал чиновник.

Однако в ИААФ не согласны с такой точкой зрения.

«Международная федерация легкоатлетических ассоциаций с самого начала четко определила свои требования и процесс восстановления под контролем независимой рабочей группы. Мы придерживаемся тех решений, которые приняли, и полностью уверены в своей правоте.

Мы выделим необходимые ресурсы для решительной защиты от любого вызова отстранению ВФЛА, будь то в CAS или где-либо еще.

Единственный способ для ВФЛА добиться восстановления — выполнить условия, которые удовлетворят совет ИААФ», — приводит ТАСС заявление организации.

Также пресс-служба Международной федерации сообщила, что ВФЛА будет выставлен счет за те расходы, которые ИААФ придется понести в ходе судебных разбирательств.

«Согласно достигнутой договоренности, ВФЛА оплачивает расходы рабочей группы и другие судебные издержки ИААФ, связанные с восстановлением», — отмечается в заявлении.

Напомним, российская легкая атлетика пострадала больше всех из-за масштабного допингового скандала, который тянется уже три года.

После исключения ВФЛА из Международной федерации вся сборная России по легкой атлетике не смогла принять участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро — 2016.

Мимо Игр пролетели такие спортсмены, как прыгунья с шестом Елена Исинбаева, прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков и многие другие.

Единственным исключением стала Дарья Клишина, которая уже давно тренируется в США и с помощью адвоката сумела доказать, что все ее пробы проверялись за границей. Однако никакой медали из Рио Дарья не привезла.

С тех пор отечественным атлетам запрещено выступать под российским флагом (только в нейтральном статусе — лично за себя). Кроме того, они вынуждены проходить усложненную процедуру подачи заявок на участие в соревнованиях и ждать одобрения — ИААФ может счесть их «подозрительными» и не допустить до выступлений.

Однако в случае успеха в суде все это может закончиться. Главное теперь этот суд выиграть.

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