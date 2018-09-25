«Не смогла бы нормально жить»: Медведева о побеге из России

Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в турнире Autumn Classic International («Осенняя классика») в канадском Оквилле и по итогам двух программ завоевала серебряную медаль. Заработав в общей сумме 204,89 балла, россиянка уступила только представительнице США Брэйди Теннел. Американка показала результат 206,41.

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Эти соревнования прошли 22 сентября и стали для Медведевой первыми после зимних Олимпийских игр в Пхенчхане, где 18-летняя фигуристка выиграла две серебряные награды, а также дебютными под руководством ее нового тренера Брайана Орсера.

По итогам своего выступления российская фигуристка поделилась впечатлениями от нового опыта, а также заявила, что смена тренера и команды стала для нее необходимостью после Олимпиады.

«Для меня главным было желание попробовать что-то совершенно новое. Знаете, бывает иногда состояние, когда хочется поменять в себе абсолютно все. Это состояние у меня возникло сразу после Олимпийских игр. Мне казалось, я не смогу нормально жить, если немедленно себя не поменяю»,

— рассказала Медведева в интервью РИА «Новости», также отметив, что Торонто стал для нее «новым домом».

Выступление россиянки вызвало бурную реакцию со стороны общественности и любителей фигурного катания. Зрители обратили внимание не только на технику подопечной канадского специалиста, но и на внешний вид спортсменки. Так, на короткую программу она вышла в откровенном темно-синем платье. Как рассказала сама Медведева, часть элементов костюма ей пришлось сшить самой, платье изначально выглядело иначе.

«Тренер Трейси Уилсон отстригала от него юбку прямо в раздевалке. В первоначальном варианте юбка оказалась не просто тяжелой, а тяжеленной — от очень плотной и длинной веревочной бахромы. В фигурном катании не так просто угадать с костюмом, если мастер хорошо не изучил все особенности фигуры спортсмена.

Проблема в том, что моя фигура не слишком стандартна, поэтому платья, которые прекрасно подходят многим другим фигуристкам, на мне не сидят. Кто-то любит тяжелые костюмы, но это точно не мой вариант. Я люблю, когда костюм плотно сидит на фигуре, но при этом легкий. Поэтому пришлось снять с платья половину камней и половину бахромы»,

— призналась спортсменка.

Также Медведева подчеркнула, что нынешний вариант ее костюма является далеко не окончательным и будет видоизменен не один раз.

«Хочу успокоить всех, кто в панике успел схватиться за голову: все будет хорошо. А то мнения на тему «Снимите это немедленно!» и до Канады долетают», — призналась фигуристка.

Что касается произвольной программы, то на нее Медведева вышла в ярком красном платье. Его россиянка менять не намерена.

«Оно удобно, очень мне нравится. Возможно, мы захотим сделать какие-то мелкие дополнения: осветлить, затемнить, камней добавить. Но это уже действительно мелочи», — подытожила девушка.

Внимание к Медведевой было приковано не только со стороны российских болельщиков и экспертов, но и канадских коллег 18-летней фигуристки. В их числе оказалась и Меган Дюамель, которая в паре с Эриком Рэдфордом стала двукратной чемпионкой мира и завоевала золото Игр-2018 в командных соревнованиях.

32-летняя спортсменка выразила мнение, что Медведева «стала счастливой», переехав в Канаду.

«Я неплохо знаю Женю как человека, знакома с ее мамой и очень люблю общаться с ними обеими. Всегда восхищалась тем, как Медведева катается, — с тех самых пор, как она была юниоркой. Сейчас же вижу, как она тренируется в Канаде, и могу сказать, что она выглядит, как абсолютно счастливый человек даже после целого дня тренировок. На мой взгляд, это куда важнее, чем золотые медали. Понятно, что те изменения, которые сейчас с Медведевой происходят, потребуют довольно большого времени», — цитирует Дюамель РИА «Новости».

Кроме того, канадская фигуристка встала на защиту Медведевой после того, как на нее обрушилась масса критики после поражения на турнире в Оквилле.

«Люди, которые хотят видеть результат здесь и сейчас, забывают, как мне кажется, о том, что несколько месяцев после Олимпийских игр девочка вообще не каталась. Я знаю это, поскольку мы в апреле выступали в одном шоу. Все, что на тот момент могла делать Женя, — это базовые шаги и базовые же вращения. И даже это доставляло ей видимую сложность. Когда человек столько времени катается без прыжков, вернуться к обычному катанию крайне трудно. Она сделала это. Сделала блестяще — это я говорю, как человек, который наблюдал за ее тренировками», — заявила канадка.

Чемпионка Пхенчхана отметила, что Медведева имела проблемы со здоровьем не только в связи с травмой ноги, но и из-за диеты.

«Когда я разговаривала пару месяцев назад с Женей, она сказала, что многие проблемы со здоровьем начались у нее как раз в связи с тем, что она почти полностью отказалась от мяса и стала есть больше овощей. Возможно, дело было в недостаточно высоком качестве продуктов или в неправильном их балансе, но правильное питание для спортсмена — это точно не пустой звук», — отметила Дюамель, также подчеркнув, что россиянка испытывает определенный стресс на старте сезона.

Одним из основных стартов для россиянки станет выступление в серии Гран-при. Медведева примет участие в двух этапах: в Канаде (26-28 октября) и во Франции (23-25 ноября).

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