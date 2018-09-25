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Англичане надоели: Абрамович продаст «Челси» за рекордную сумму

Bloomberg рассказал о готовности Абрамовича продать «Челси» за £3 млрд‍

В Англии сообщили о желании Романа Абрамовича продать футбольный клуб «Челси» за рекордную сумму в £3 млрд. СМИ утверждают, что бизнесмен не посещал Лондон с тех пор, как местные власти отказались продлить ему инвестиционную визу, и уже устал от такого отношения. При этом английские фанаты всецело поддерживают Абрамовича и называют себя «Романской империей».

Российский миллиардер Роман Абрамович всерьез задумался о продаже лондонского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает Bloomberg Businessweek со ссылкой на свои источники, приближенные к бизнесмену.

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Британское издание уже выпустило объемную статью под громким заголовком «Кто-нибудь видел Романа Абрамовича? Последние дни Лондонграда» (так необычно англичане называют свою столицу из-за большого количества богатых россиян).

В тексте утверждается, что предприниматель устал от напряженных отношений с английскими властями, которые с 20 мая отказываются предоставить ему инвестиционную визу.

Из-за этого россиянин уже несколько месяцев не был в Лондоне и не посещал матчи «Челси», в который вложил, по информации The Times, около €1,14 млрд — и это не считая самой покупки клуба за €160 млн. Неудивительно, что в такой ситуации Абрамович задумался о продаже.

Источники Bloomberg Businessweek также сообщили, что второй причиной, подталкивающей миллиардера к прощанию с клубом, является опасение возможных персональных санкций со стороны США. Такие меры могут негативно сказаться на его бизнесе, и россиянин уже приступил к реструктуризации активов, чтобы снизить свою долю в некоторых предприятиях до 50%.

Напомним, при введении санкций Минфин США предписывает американским физическим и юридическим лицам прекратить сотрудничество с компаниями из «черного списка» и со всеми юридическими лицами, «50%-ая доля в которых прямо или опосредованно принадлежит этим компаниям».

Возможно, Абрамович опасается, что из-за санкций «Челси» может прийтись нелегко, учитывая, что он владеет 100% акций клуба.

По сообщениям источников, Абрамович уже обратился в торговый банк Нью-Йорка Raine Group LLC, чтобы получить консультацию о том, как правильно продать лондонскую команду — полностью или по частям.

Также утверждается, что бизнесмен получил довольно заманчивое предложение от британского миллиардера Джима Рэтклиффа (самого богатого человека Англии на данный момент), который оценил его клуб в сумму около £1,75 млрд.

Если бы Абрамович согласился на эту сделку, то побил бы рекорд по самой крупной продаже спортивной команды.

Однако россиянин отказался от предложения Рэтклиффа, поскольку якобы хочет выручить еще больше — £3 млрд.

При этом стоит отметить, что представители Абрамовича пока не подтвердили факта наличия каких-либо переговоров по продаже клуба. Они вообще до сих пор отказываются давать какие-либо комментарии по ситуации.

Источники из стана «Челси» более категоричны и активно уверяют, что Абрамович не планирует расставаться с командой.

Фанаты горячо поддерживают российского владельца «синих», вывешивая на играх баннеры с надписями «Романская империя», «15 лет — 15 трофеев» и размещая на полотнах изображение миллиардера.

Да и сам Абрамович, по сведениям СМИ, не горит желанием продавать развитый своими руками клуб, который благодаря ему пять раз выиграл чемпионат Англии и Кубок страны и однажды стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Однако реальность диктует свои правила. В настоящее время бизнесмен приостановил реконструкцию стадиона «Челси» «Стэмфорд Бридж», в которую планировалось вложить около €570 млн.

«Дальнейших подготовительных проектных работ не будет. Клуб не установил временные рамки для пересмотра данного решения», — говорится на официальном сайте «аристократов».

Причиной к такому решению официально был назван «неблагоприятный инвестиционный климат».

А что же с инвестиционной визой Абрамовича? Британские власти отказываются выдавать ее, мотивируя это тем, что сначала им нужно узнать, каким образом россиянин заработал свое внушительное состояние.

Бизнесмен отчитываться на собирается, и дело не двигается с мертвой точки. Британские СМИ предполагают, что такие жесткие меры по отношению к Абрамовичу применяются из-за холодных отношений между Лондоном и Москвой. Ну, а самому россиянину не хочется больше вкладывать деньги в экономику той страны, где он больше не может заниматься предпринимательством.

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