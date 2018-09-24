«Угрожает русский эскадрон смерти»: борец с допингом в панике

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон, известный как рьяный борец с допингом и противник восстановления российского спорта, рассказал шведскому изданию SVT, что подвергся угрозам по электронной почте, обвинив в них «русскую секретную службу».

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«Я постоянно получаю неприятные комментарии в социальных сетях и уже привык к этому.

Но самым ужасным стало письмо на личный электронный адрес, в котором были угрозы смертельной расправы от русского эскадрона смерти. Отправитель захотел остаться анонимным, но письмо было отправлено из русской секретной службы.

Сообщение было написано на не лучшем английском. Я не зацикливаюсь на этом письме, но, конечно, оно повлияло на меня негативно. Несмотря на это, стараюсь концентрироваться на работе биатлониста и делать ее как можно лучше. Было важно почувствовать, что я не испуган. Русским не удастся заставить меня замолчать. Допинг — важный вопрос, и я продолжу его обсуждать», — подчеркнул спортсмен.

21-летний шведский биатлонист стал известен во время Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году, когда неожиданно завоевал серебряную медаль в гонке преследования.

До того биатлонист ни разу не попадал не только на подиум на этапах Кубка мира, но и вообще не забирался в первую тридцатку в личных гонках на самом высоком уровне.

Уже после того «серебряного» финиша Самуэльссон в составе мужской сборной Швеции сенсационно взял золото эстафеты Пхенчхана-2018.

После этого молодой биатлонист стал активно высказываться на тему допинга, всякий раз критикуя Международный союз биатлонистов (IBU) за слишком лояльное, по его мнению, отношение к России.

В итоге Самуэльссон бойкотировал последний этап Кубка мира прошлого сезона в Тюмени, после того как IBU отказался перенести его из России.

«20 сентября пройдет заседание исполнительного комитета WADA, на котором будет рассматриваться вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). С точки зрения спортсмена, хочу подчеркнуть важность того, что WADA должно придерживаться своих принципов и дорожной карты по восстановлению РУСАДА, — написал спортсмен в своем твиттере перед заседанием исполнительного комитета Всемирного антидопингового агентства.

— Сейчас самое главное — доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, в которой хранятся доказательства государственной допинговой системы в России. Если WADA не будет следовать своей дорожной карте и восстановит РУСАДА, то здорово подорвет к себе доверие в борьбе за чистый спорт».

Также Себастьян дал комментарий норвежскому изданию VG, в котором отметил, что хотел бы услышать высказывания на тему допинга и России от своих норвежских коллег-биатлонистов.

«Меня поддержали не так много людей, когда я призвал бойкотировать этап Кубка мира в Тюмени, хотя большинство спортсменов придерживаются той же точки зрения, что и я. Важно, чтобы мы могли бороться. Для спорта было бы лучше, если бы звезды биатлона высказались на эту тему, — рассудил Самуэльссон.

— Я с пониманием отношусь к тому, что не все высказываются на этот счет — на это нужно тратить много сил и энергии. Но все же было бы здорово, если бы несколько норвежских спортсменов что-то сказали. Это было бы полезно для дискуссии и могло повлиять на общее дело.

Без спортсменов нет спорта, и мы должны показать лидерам спортивных организаций, что они должны прикладывать больше усилий для решения данного вопроса.

Если РУСАДА будет восстановлено без выполнения обязательных пунктов дорожной карты, это будет серьезная проблема, так как станет понятно, что на WADA оказывается очень большое давление со стороны МОК и России».

Уже после того как WADA восстановило РУСАДА в правах, Самуэльссон поддержал решение бывшей биатлонистки из Канады Бекки Скотт выйти из комитета организации по соответствию в знак протеста.

«Все мое уважение Бекки Скотт! WADA должно сконцентрироваться на защите чистых спортсменов, а не на чем-то другом», — написал швед в своем твиттере.

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