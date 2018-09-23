Затмил Месси и Роналду: Модрич — игрок года!

Уже немало комментариев относительно грядущего определения лучшего футболиста мира в 2018 году, по версии ФИФА. Начнем с операционного директора «Барселоны» Хавьера Бордаса:

«Отсутствие Месси в списке номинантов дискредитирует награду. Каждый знает, что он лучший в мире по всем аспектам.

Если поставить Месси на позицию Модрича, он выступит лучше, он лучше отдает передачи и лучше забивает голы – он был лучшим много лет.

Из всех номинантов Модрич является фаворитом, обходя Криштиану Роналду. Однако в прошлом сезоне «Барселона» обогнала «Реал» в Ла Лиге на 17 очков, так что в списке должно быть больше футболистов «Барселоны», — цитирует функционера Marca.