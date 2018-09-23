Затмил Месси и Роналду: Модрич — игрок года!

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Что ж, на этом будем прощаться! Было пафосно и красиво, а итоги — ожидаемы. Но ведь мы год смотрели футбол, так что ничего удивительного, что многое было ясно уже по именам номинантов. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Лука Модрич поблагодарил всех партнеров по «Реалу» и сборной Хорватии, сказав, что это не только его, но и их приз. Также он поблагодарил конкурентов — Криштиану и Мо — сказав, глядя на расстроенного Салаха, что «вы еще наверняка сможете оказаться на этом месте».
Конверт вскрывает президент ФИФА Джанни Инфантино, а в нем ожидаемые имя и фамилия: ЛУКА МОДРИЧ!
И вот она — вишенка на торте этой церемонии! Кто же станет игроком года ФИФА? Криштиану Ронладу? Лука Модрич? Мохамед Салах?
И, конечно же, это великолепная и уже легендарная бразильянка Марта!
Сейчас мы узнаем, кто стал лучшей женщиной-футболистом года!
Внимание! Внимание! Символическая команда года ФИФА!
Давид де Хеа («МЮ» / Испания) — Дани Алвес («Ювентус» / Бразилия), Серхио Рамос («Реал Мадрид» / Испания), Рафаэль Варан («Реал Мадрид» / Испания), Марсело («Реал Мадрид» / Бразилия) — Лука Модрич («Реал Мадрид» / Хорватия), Нголо Канте («Челси» / Франция) — Лео Месси («Барселона» / Аргентина), Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция), Эден Азар («Челси» / Бельгия), Криштиану Роналду («Реал Мадрид», «Ювентус» / Португалия).
Голландец Леннарт Тай получает награду за фэйр-плей!
Пятеро перуанских болельщиков на сцене за всю нацию! Что ж, Россия летом была полностью в их распоряжении, и это было незабываемо!
Сейчас будет вручена, пожалуй, самая экзотичная награда вечера: The FIFA Fan Award! На нее претендуют чилийский парень, а также болельщики Японии, Сенегала и Перу — последние трое за прошедший мундиаль, конечно же.
Вот все, кто уже выиграл награды, в одном твите.
Достаточно знаменитый в прошлом французский футболист Рейнальд Педрос становится тренером года в женском футболе. Просто сезон французских тренеров!
А вот как Венгер вручал приз Дешаму. Две французских легенды. Напомним, Дешам выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как главный тренер. В 98-м он был капитаном первой золотой французской команды.
Пожалуй, это нежданчик, хотя... Тибо Куртуа — голкипер года! Что ж, он ничего не выиграл в этом сезоне (кроме бронзы мундиаля), но был признан лучшим вратарем чемпионата мира. И перебрался летом из «Челси» в мадридский «Реал», но это так, бонусом.
Сейчас Арсен Венгер объявит лучшего вратаря! Номинированы Уго Льорис («Тоттенхэм» / Франция), Каспер Шмейхель («Лестер» / Дания), Тибо Куртуа («Челси», «Реал Мадрид» / Бельгия).
Настоящий парад звезд. Дани Алвес традиционно экстравагантен.
Дидье Дешам — тренер года! Победа на чемпионате мира перевесила третью подряд (и последнюю) Лигу чемпионов Зидана с «Реалом». Далич в тройке был для количества все же, если говорить о реальной борьбе за трофей.
Футболисты под прицелами телекамер...
Дидье Дешам и Килиан Мбаппе сфотографировались на красной дорожке вместе. Форвард сборной Франции не попал в число номинантов, несмотря на классный мундиаль, а вот Дешам может стать тренером года. Его соперник Златко Далич (сборная Хорватии) и соотечественник Зинедин Зидан («Реал Мадрид»).
Лука Модрич привез всю семью посмотреть на триумф папы.
«Это один из лучших моментов в моей жизни», — Мо Салах предвкушает церемонию.
А вот номинантки на звание женщины-футболиста года. Выиграет ли суперзвездная бразильянка Марта свой очередной приз?
Ну а вот и время первой награды! Мохамед Салах выигрывает премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол года!
Могло ли такое действо обойтись без Роналдиньо?
Интересно уже в Лондоне прокомментировал борьбу за звание лучшего игрока года капитан сборной Бельгии Эден Азар:
«Я голосовал за Модрича, но Салах – мой друг, поэтому я хочу, чтобы победил он».
Кстати, не лишним будет напомнить, что лучших определяло голосование капитанов и тренеров национальных сборных мира, а также журналистов.
Уже немало комментариев относительно грядущего определения лучшего футболиста мира в 2018 году, по версии ФИФА. Начнем с операционного директора «Барселоны» Хавьера Бордаса:
«Отсутствие Месси в списке номинантов дискредитирует награду. Каждый знает, что он лучший в мире по всем аспектам.
Если поставить Месси на позицию Модрича, он выступит лучше, он лучше отдает передачи и лучше забивает голы – он был лучшим много лет.
Из всех номинантов Модрич является фаворитом, обходя Криштиану Роналду. Однако в прошлом сезоне «Барселона» обогнала «Реал» в Ла Лиге на 17 очков, так что в списке должно быть больше футболистов «Барселоны», — цитирует функционера Marca.
Самое время напомнить, что на звание игрока года и главную премию The Best номинированы Лука Модрич («Реал Мадрид» / сборная Хорватии), Мохамед Салах («Ливерпуль» / сборная Египта) и Криштиану Роналду («Реал Мадрид», «Ювентус» / сборная Португалии). Главным фаворитом является хорватский полузащитник, выигравший третью подряд Лигу чемпионов с «королевским клубом» и дотащивший «шашечную» сборную до первого в ее истории финала мундиаля.
Одним из ведущих церемонии будет американский полузащитник Клинт Демпси, только объявивший о завершении своей долгой карьеры. Он, кстати, немало лет отдал лондонскому «Фулхэму», так что для него в столице Великобритании все знакомо.
Эден Азар, Михаэль Баллак, Дидье Дрогба, Серхио Рамос со своей женой Пилар Рубио... Сегодня в Лондоне соберется почти весь футбольный цвет.
А вот двух главных футбольных звезд настоящего — Криштиану Роналду и Лионеля Месси — в Лондоне сегодня не будет. Португалец номинирован на звание игрока года, но готовится к матчу за «Ювентус», который предстоит провести в среду. Месси не номинирован, но все равно собирался приехать, однако в последний момент сослался на семейные обстоятельства...
Еще одним гостем будет легендарный французский защитник Марсель Десайи, который выиграл в 1998 году мундиаль, а сейчас фотографируется в столице Великобритании на Трафальгарской площади и выкладывает это в своем инстаграме.
Гости уже прибывают, и ФИФА первым представила, между прочим, главного тренера сборной России Станислава Черчесова! Он, очевидно, пребывает в отменном настроении. Этот год для него сложился прекрасно.
Только объявлением лучшего игрока, конечно, дело не ограничится. Мир узнает сегодня и лучшего тренера, а также команду года и автора лучшего гола-2018! Кстати, на этот приз претендует наш Денис Черышев за один из своих мячей на чемпионате мира.
Сегодняшняя церемония пройдет в Лондоне и обещает получиться очень масштабной. С тех пор как «Золотой мяч» снова отошел под эгиду журнала France Football, для ФИФА особенно важно делать вручение награды игроку года торжественным и пышным. В этом французское издание, конечно, Международной федерации футбола не конкурент. Вместе с вами за сегодняшней церемонией будет следить Александр Седов.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Международная федерация футбола (ФИФА) вручает награды лучшим футболистам, футболисткам, тренерам и болельщикам по итогам года. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию церемонии.