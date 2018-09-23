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«Я не зазвездилась»: что возомнила о себе Загитова

Загитова заявила об отсутствии звездной болезни после Олимпиады

Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова рассказала о своей готовности к новому сезону и о том, какой груз ответственности на нее упал после триумфа на Играх-2018. По словам российской фигуристки, она намерена подтвердить свой статус победительницы на предстоящих соревнованиях.

Российская фигуристка Алина Загитова вовсю готовится к началу нового сезона. 8 и 9 сентября она вместе с остальными членами сборной России представила свои новые короткую и произвольную программы на контрольных прокатах в Москве. Для 16-летней спортсменки предстоящий сезон станет первый в качестве действующей чемпионки Олимпийских игр. О том, с каким давлением ей пришлось столкнуться, молодая фигуристка рассказала в интервью пресс-службе Международного союза конькобежцев (ИСУ).

«Я нервничала, но смогла преодолеть себя в короткой программе с помощью моих тренеров и довольно хорошо со всем справилась, хотя мне еще есть куда расти. Контрольные прокаты были моим первым выступлением с чемпионата мира-2018, поэтому дались мне очень трудно.

Тем не менее, у меня боевой настрой, и я подхожу к сезону как обычно – буду стараться кататься чисто, показывать свои эмоции зрителям, играть своего персонажа на льду и показывать более взрослое катание», — заявила Загитова.

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Несмотря на триумф в Южной Корее, а также победу в финале Гран-при, на чемпионате Европы и российском первенстве, прошедший сезон воспитанница Этери Тутберидзе считает не самым успешным. На чемпионате мира в Милане, который состоялся практически сразу после Олимпиады, Загитова заняла только пятое место, трижды упав в произвольной программе. Как отметила сама фигуристка, то обидное поражение только добавило ей мотивации выступить лучше в новом сезоне. Так, она рассказала о своих новых программах перед предстоящими соревнованиями.

«В короткой программе я катаюсь под «Призрака оперы», ее мне поставили Даниил Глейхенгауз и Этери Тутберидзе. В произвольной у меня «Кармен». Это очень взрослый и женственный персонаж, я хочу передать эмоции на льду. И, опять же, эту программу мне поставили Глейхенгауз и Тутберидзе.

Мои тренеры сказали мне про Кармен, что я не могу просто кататься в этом образе, я должна жить им. Я смотрела очень много разных постановок Кармен — оперу, балет. Наш хореограф Людмила Шалашова здорово помогла мне вжиться в роль. У нее очень большой опыт в балете, так что она научила меня, как правильно играть этого персонажа на льду», — сказала фигуристка, отметив, что Тутберидзе в первое время держала суть программы в секрете.

Победа на Олимпийских играх — 2018 не только пополнила список достижений российской фигуристки, но и существенно повлияла на жизненную позицию молодой спортсменки. По мнению Загитовой, после удачного выступления в Пхенчхане она «повзрослела» и стала относиться ко всем деталям внимательнее. При этом олимпийская чемпионка исключила свою причастность к статусу «звезды».

«С Игр-2018 прошло всего полгода, но уже многое изменилось. Но я не хочу, чтобы люди думали, что я зазвездилась и много о себе возомнила. Это не так. Я стараюсь быть спокойным, обычным человеком.

Я повзрослела и стала более серьезной, стала больше внимания уделять разным вещам — например, еде. Я замечаю это даже во время тренировок. Когда тренеры говорят мне сделать три прыжка, я не могу не послушаться, потому что знаю, что я должна их сделать. Я ко всему теперь отношусь более ответственно», — подчеркнула 16-летняя россиянка.

Перед контрольными прокатами Загитова отправилась в турне по Японии. В Стране восходящего солнца она приняла участие в ледовом шоу The Ice, а по его итогам стала звездой японской телепередачи на канале Asahi TV, где поделилась некоторыми секретами своей жизни.

Для молодой спортсменки подобный опыт стал первым в ее жизни, что также повлияло на ее отношение к спорту. Российская фигуристка рассказала, что встретила в Японии канадский дуэт трехкратных олимпийских чемпионов Тессы Виртью и Скотта Моира.

«В Японии я была неделю, и для меня это новый опыт. Я разговаривала с другими фигуристами, они делились со мной опытом, это было очень важно для меня. А еще там были Тесса Виртью и Скотт Моир. Они прошли через несколько олимпийских циклов, так что теперь они для меня пример», — призналась юная спортсменка.

Загитова выступит на двух этапах Гран-при: в Финляндии (2-4 ноября) и в Москве (16-18 ноября).

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