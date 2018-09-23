«Не было запасного плана»: Цзю объяснил неудачу Поветкина

Российский боксер Александр Поветкин техническим нокаутом уступил чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO британцу Энтони Джошуа. Бой состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в присутствии 80-ти тысяч зрителей.

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В первой половине шла равная борьба, однако в седьмом раунде 39-летний Поветкин пропустил несколько атак от 28-летнего Джошуа и побывал в нокдауне. Александр поднялся на ноги, но продолжил получать удары. Арбитры были вынуждены зафиксировать технический нокаут.

«Газета.Ru» пообщалась на тему боя с известными боксерами — абсолютным чемпионом мира по версиям WBC/WBA/IBF в первом полусреднем весе Константином Цзю и временным чемпионом мира по версии WBA в первом тяжелом весе Валерием Брудовым.

— Какие впечатления у вас остались от боя?

Валерий Брудов: Саша провел достойный поединок. Но, к сожалению, пропустил хорошую атаку соперника.

Константин Цзю:

Впечатления о бое? Этот поединок еще раз доказал, что молодость чаще всего выигрывает.

— После того, как у Поветкина получился отличный удар в конце первого раунда, возникло ощущение, что Александр может сотворить сенсацию?

В.Б.: Если честно, да.

По ходу боя складывалось ощущение, что у Александра есть все шансы на победу. У нашего боксера был еще момент в начале встречи, когда Поветкин зацепил Джошуа так, что у британца вздрогнули ноги.

По ходу боя у нашего спортсмена все получалось. Я, конечно, не знаю, как считали судьи, но Александр смотрелся очень достойно.

К.Ц.: Сенсация — это когда в спортсмена вообще никто не верит. А здесь все-таки многие предрекали успех Александра. И вообще, в бою было много моментов, когда Поветкин демонстрировал хороший уровень и прекрасно справлялся со своей работой.

У Александра был заготовлен определенный план. Однако он был всего один, а запасного варианта ведения поединка у россиянина не оказалось.

Начало у Поветкина получилось — прошли хорошие боковой и кросс. Но Джошуа сумел адаптироваться, а Саша не сумел перестроиться.

— Перед седьмым раундом были мысли, что все может завершится именно так?

В.Б.: Нет, таких мыслей не возникало.

Я думал, что поединок дойдет до поздних раундов, а там уже победит тот, у кого останется больше сил и хватит выносливости.

К.Ц.: Это был бой тяжеловесов. Здесь все может решить один удачный удар, который и получился у британца.

— Не казалось ли вам, что Джошуа просто выжидал, когда россиянин устанет?

В.Б.: Я так не думаю. Да, британец не полетел с первых минут в атаку, а стал присматриваться к сопернику. Но во многом его заставлял так действовать Поветкин. В чем причины поражения Александра? Джошуа был хорош и сумел провести решающий удар.

К.Ц.: Я бы не сказал, что у Поветкина закончились силы. Просто его соперник более четко просчитал то, как надо действовать.

Конечно, Джошуа выжидал. Выжидал и в одним момент поймал россиянина — Саша пропустил удар, а Энтони оставалась только добить.

— Может быть Поветкину не хватало боев с серьезными соперниками?

В.Б.: Не считаю, что дело в этом. Соревновательной практики у Александра было предостаточно.

К.Ц.: Александру уже 39 лет. О какой нехватке опыта можно говорить? Олимпийский чемпион, есть олимпийский чемпион. Я бы не стал хаять команду Поветкина относительно подготовки к бою, потому что я ничего не видел. Но тактически наш боксер не был готов к работе.

— Что думаете о перспективах дальнейшей карьере российского боксера?

В.Б.: Это решит Александр. Если он захочет остаться, то у него самые реальные шансы продолжать боксировать на высоком уровне.

К.Ц.: Если у него есть запал и желание доказать что-то самому себе, то, конечно, стоит. Найти ошибки — и вперед!

Но если он решит продолжать свою карьеру, ему надо будет придумывать не один план на бой, а два, три или даже четыре. И в зависимости от того, как будут складываться его поединки, менять этот план.

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