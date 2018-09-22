ЦСКА на коне, «Спартак — в депрессии: чего ждать от дерби

ЦСКА — фаворит

Еще несколько туров назад было крайне сложно предположить, что к столичному дерби красно-белые подойдут в роли андердога. Особенно на фоне обескровленного травмами ЦСКА. Тем не менее армейцы выглядят куда предпочтительнее. После семи сыгранных туров команда Виктора Гончаренко набрала 12 очков, «Спартак» — 14 баллов. Однако за последнюю неделю «народную команду» изрядно потрепали скандалы и два поражения кряду от, мягко говоря, не самых серьезных соперников.

Реклама

В игре 7-го тура РПЛ красно-белые дома сенсационно уступили «Ахмату» (1:2), а в стартовом матче группового этапа Лиги Европы потерпели совсем уж откровенную пощечину от венского «Рапида» (0:2). Что касается красно-синих, то в последнем туре чемпионата России ЦСКА разгромил «Уфу» (0:3), а также выгрыз ничью у «Виктории Пльзень» (2:2) в Лиге чемпионов.

Для молодых и неокрепших новичков армейцев любые победы и эмоциональные еврокубковые достижения (все-таки ЦСКА смог отыграться со счета 0:2) — серьезный психологический заряд.

Чего никак нельзя сказать о «Спартаке», который помимо не самой выдающейся игры погряз во внутренних конфликтах. Напомним, что 18 сентября главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил от тренировок с основой капитана команды Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко.

Как известно, дерби — это большой матч, в котором зачастую именно эмоции решают исход поединка. На этом фоне более стабильный психологически ЦСКА является фаворитом встречи.

Команда травмированных

Безусловно, обоим коллективам в дерби будет существенно недоставать находящихся в лазарете игроков. У ЦСКА участие в матче точно не примут Константин Кучаев, Хетаг Хосонов, Кристиян Бистрович, Александр Макаров, Абель Эрнандес, Хердур Магнуссон и Виктор Васин.

Реальные потери — это Эрнандес, забивший два мяча и сделавший одну результативную передачу за армейцев, а также Магнуссон, который во всех матчах ЦСКА неизменно играет с первых минут.

Но при этом нельзя не отметить, что в игре с «Викторией» вернулся в основу Алан Дзагоев. Это является большим подспорьем для красно-синих.

У «Спартака» в каком-то смысле сейчас происходит смена поколений, выдавшаяся на старт сезона. В основе красно-белых незаменимо играют молодые Александр Максименко, Александр Ломовицкий и Николай Рассказов.

Безусловно, команде Карреры пока совсем тяжело приходится без залечивающих серьезные повреждения Самуэля Жиго и Александра Селихова.

Также травмированы защитник Илья Кутепов, замену которому красно-белые так и не смогли найти на трансферном рынке, и полузащитник Джано Ананидзе. Говоря языком цифр, у ЦСКА — семь травм, у «Спартака» — четыре. Но и тут армейцы являются фаворитами, если здесь вообще уместно так говорить. Дело в том, что команда Гончаренко привыкла играть в крайне ущемленном составе еще с тех пор, когда была командой Леонида Слуцкого. Кадровые потери в наименьшей степени скажутся на игре ЦСКА, чем на спартаковском футболе.

«Спартак» будет доминировать

Исходя из серьезных кадровых изменений, Гончаренко в этом сезоне действует несколько в ином ключе, нежели в прошлом году. Так, армейцы больше не тушуются играть исключительно от обороны и большую часть матчей действуют непосредственно вблизи к своим воротам. «Спартак», который объективно имеет более сыгранный и сильный по именам состав, предпочитает играть в атаку и владеть мячом (в среднем 55,6% за матч — второе место среди команд РПЛ).

Дерби вряд ли станет исключением для обеих команд. Вероятнее всего, не самым забивающим нападающим красно-белых будет тяжело против габаритных защитников ЦСКА, но они не станут играть вторым номером. ЦСКА забивать может и любит — 12 голов в семи встречах (у «Спартака» — шесть), что сулит армейцам проводить продуктивные атаки.

Красно-синие же почти наверняка предпочтут действовать за счет быстрых контратак.

Серый кардинал ЦСКА

Перед началом сезона армейский клуб пополнили 10 игроков. На фоне всех остальных выделяется хорватский полузащитник Никола Влашич, который должен был стать заменой ушедшему в «Монако» Александру Головину. 20-летний хавбек гармонично вписался в игру ЦСКА, став дирижером атак команды. В пяти матчах он забил один мяч и отметился двумя голевыми передачами — не самая выдающаяся статистика, но если смотреть непосредственно на игру хорвата, то уже сейчас он выглядит незаменимой частицей перестроечного ЦСКА и одним из самых креативных футболистов всего чемпионата России.

Игрок, в котором ничего не разглядел «Эвертон», может решить исход любого матча РПЛ.

На стороне ЦСКА будет и лучший бомбардир лиги — 20-летний Федор Чалов, на счету которого шесть голов в семи матчах. Для сравнения, главный голеадор «Спартака» — Зе Луиш — забил лишь два мяча. А многолетний лидер команды Квинси Промес уже почти месяц как в «Севилье», что стало огромной потерей не только для красно-белых, но и для российского чемпионата в целом.

Изгнанники помогли молодежке

Попавшие в немилость к Каррере Глушаков и Ещенко хоть и не сыграют в главном дерби страны, но приняли участие в его мини-копии. Оба футболиста после лайка видео актера Дмитрия Назарова тренируются с молодежным составом. А в матче 8-го тура первенства среди молодежных команд против ЦСКА вышли с первых минут. Глушаков — даже с капитанской повязкой.

«Спартак» победил со счетом 2:1, а Ещенко и Глушаков провели всю игру без замен.

Российская история противостояния

Между собой ЦСКА и «Спартак» встречались 62 раза. 27 побед на счету армейского клуба, 20 — в пользу красно-белых. Однако в последних пяти встречах преимущество на стороне «Спартака» — три победы против двух.

А последний поединок и вовсе завершился разгромом ЦСКА, когда подопечные Карреры обыграли на своем поле армейцев со счетом 3:0.

Матч 8-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» пройдет 23 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча, которую рассудит арбитр чемпионата мира — 2018 Сергей Карасев, начнется в 19:00 по московскому времени. «Газета.Ru» будет следить за ходом поединка в текстовой онлайн-трансляции.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».