«Он уже лучший игрок сезона»: Головин шокировал Францию

Российский полузащитник Александр Головин с этого года будет отмечать в календаре 21 сентября красной отметкой, как знаменательную дату. Именно в этот день 22-летний уроженец Калтана дебютировал за «Монако», в который он перешел еще 27 июля.

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Первый матч россиянина за французский клуб пришелся на 6-й тур Лиги 1 со скромным «Нимом», который впервые с 2015 года вернулся в элитный дивизион чемпионата Франции. Головин вышел на поле на 72-й минуте встречи, заменив еще одного новичка «монегасков» Софьяна Диопа.

К этому моменту на табло горели две единицы, они же остались неизменными и после финального свистка. 1:1 — российский полузащитник не смог помочь своей команде добиться волевой победы на домашнем стадионе «Луи II».

Несмотря на отсутствие результативных действий, первое выступление Головина на французских футбольных полях оценили крайне положительно. Так, главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил недовольство результатами своей команды в текущем сезоне, возложив надежды на российского хавбека.

«Результат разочаровывает. Все выкладывались по максимуму. Мы должны продолжать работать, чтобы добиться прогресса. Конечно, мы продолжаем работать над тем, чтобы в будущем играть лучше. Наша цель на сезон — подняться на пьедестал в Лиге 1 и пробиться в Лигу чемпионов.

Если говорить о Головине, то это игрок другого уровня, игрок сборной, который привык играть с командами, которые претендуют на высокие места. Он будет важным и определяющим игроком для нашей команды»,

— сказал Жардим после матча.

@leonardojjardim : "Aleksandr Golovin est un joueur d'un autre niveau. C'est un joueur international qui a l'habitude d'йvoluer avec des йquipes qui visent le podium. Il va кtre trиs important et dйcisif pour l'йquipe. "#ASMNO pic.twitter.com/1fBAo7AJkI — AS Monaco (@AS_Monaco) 21 сентября 2018 г.

Солидарными с позицией португальского специалиста о Головине оказались и авторитетные французские СМИ. Например, самое известное спортивное издание страны L'Equipe опубликовало заметку по итогам очередного провального матча «Монако», в которой выделило особую роль молодого российского футболиста.

«Головин добавил «Монако» огня в атаке и сумел отличиться несколькими умными ходами. После его выхода на поле команде удалось перехватить инициативу, создать несколько опасных моментов. Однако забить еще один мяч в ворота «Нима» и вырвать победу «монегаски» так и не смогли», — говорится в статье.

Местная городская газета также не оставила дебют самого дорого на данный момент игрока команды без внимания. По мнению журналистов, Головин достоин места в стартовом составе «Монако».

«Выйдя на поле, Головин добавил скорости. После его выхода переход из обороны в атаку стал осуществляться значительно быстрее. Вероятно, именно Головина и не хватало «Монако» все это время. Он должен играть в стартовом составе», — написано в заметке.

Болельщики и вовсе выразили мнение, что за тот короткий период, что Головин провел на поле арены «Луи II», российского хавбека уже можно называть лучшим игроком команды в сезоне.

«Прошло только 15 минут, а Головин уже является лучшим игроком сезона на сегодня»,

— написал один из фанатов «монегасков» у себя в твиттере.

Golovin en 15 minutes c'est le meilleur joueur de la saison jusqu'ici — Yayou (@Yannick_Kmbl) 21 сентября 2018 г.

После шести матчей чемпионата Франции «Монако» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе шесть баллов. Коллектив Леонарду Жардима одержал лишь одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел два поражения. Кроме того, красно-белые в начале сезона крупно уступили «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции, а на старте Лиги чемпионов проиграли мадридскому «Атлетико», ведя по ходу встречи.

Головин пропустил практически два месяца из-за травмы. В начале августа 22-летний хавбек выбыл из строя, надорвав связки голеностопа на одной из первых тренировок с новой командой. По предварительным прогнозам сообщалось, что россиянин пропустит из-за повреждения три-четыре недели, однако восстановительный срок немного затянулся.

После матча с «Нимом» Головин заявил, что сейчас чувствует себя отлично, а также выразил надежду на большее количество игрового времени.

«Конечно, хотелось выиграть этот матч, и моменты для того, чтобы забить второй гол, у нас были. Нам нужно набирать очки. Тем более в домашних встречах. Но ничего страшного, будем готовиться к следующей игре. От травмы полностью восстановился, сколько буду играть, зависит от решения тренерского штаба. Моя задача — работать на максимуме и приносить пользу команде», — приводит слова российского полузащитника «РИА Новости».

Следующим соперником «Монако» станет «Анже». Встреча, которая пройдет в рамках 7-го тура Лиги 1, состоится также на домашнем стадионе красно-белых.

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