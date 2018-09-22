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«Избил на улице»: жена Глушакова шокировала новым заявлением

«Смещение позвоночника»: жена Глушакова заговорила об избиениях

Жена капитана «Спартака» Дениса Глушакова Дарья продолжает раскрывать шокирующие подробности совместной жизни с футболистом. Девушка рассказала о случаях, когда игрок избивал ее. Сам полузащитник, угодивший в еще один скандал из-за лайка в инстаграме, теперь проводит матчи за молодежную команду красно-белых.

Развод капитана «Спартака» Дениса Глушакова и его супруги Дарьи ежедневно насыщается новыми подробностями. Накануне пострадавшая девушка в программе журналиста Андрея Малахова на телеканале «Россия-1» рассказала о том, как был снято резонансное видео из бани.

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«Мне сказали, что у «Спартака» сегодня выходной, и они собираются ехать в баню.

Захожу в первый сруб по интуиции. Увидела их вещи и футболку «Спартака». На столе были расставлены фрукты, вино и кальян. Вижу, она у него на коленях сидит в одном халате, а он в полотенце.

Она стояла, ходила там. Я говорю: «Пропусти меня, я с ней разберусь». Он меня, естественно, не пускал. Уже в домике я начала орать, потому что он душил меня. Я оборонялась, расцарапала его. Потом Денис закрыл меня в той части бани, пока она одевалась. Но она так и не уехала», — сказала Дарья Глушакова.

Кроме того, жена спортсмена рассказала, что капитан «Спартака» избивал ее.

«Собственно, наша последняя ссора закончилась тем, что он уехал ночевать в Павлово. Я решила проверить его и поехала к нему на такси. Он, видимо, почувствовал что-то неладное, вернулся домой и не застал меня там.

Когда я вернулась, он начал кричать на меня: «Где ты была?! С кем ты была?! Тебя почему не было дома?!» Он тогда избил меня прямо на улице возле дома. Это было в начале августа. У меня тогда было смещение позвоночника, руки и ноги в синяках.

Я поехала в больницу, мне нужно было снять рентген. Врачи спросили: «Вас избил муж?», но я сказала, что получила травму в бытовых условиях. Мне не хотелось создавать ему проблемы и разводиться. Я была готова простить его», — цитирует Дарью «Спорт-Экспресс» со ссылкой на один из телеграм-каналов.

Также бывшая супруга капитана «Спартака» рассказала о страхе за то, что Глушаков украдет их общих детей. У пары есть две дочери — Валерия (родилась в 2011 году) и Александра (в 2016-м).

«Теперь понимаю, что у него уже был человек, с которым он общался. И все это было только поводом. Извинился ли он? Да нет, что вы. Он утверждал, что я собиралась гулять с кем-то, что я не собиралась его проверять, а была с мужиком и т.д. Но самое интересное было дальше: мы зашли домой и он забрал все вещи, которые мне дарил, — украшения, бриллианты, сумки, деньги.

Он все забрал, от него у меня ничего не осталось. Он перевел мне 100 тысяч рублей и сказал: «Это тебе на детей». Дочки общаются с отцом, я не запрещаю. Но он почти месяц их не видел. Занимался своей жизнью, был с Кристиной. А когда ему для суда понадобились фотографии, он стал звонить друзьям, соседям, просить их сфотографировать на детской площадке.

Начал приезжать в школу. Я боюсь, что он их просто украдет. Он перечислил мне 100 тысяч рублей на детей, и все.

Конечно, я ужала все расходы. Он оплатил школу, купил вещи детям, книги. На пропитание хватает. Я устраиваюсь сейчас на работу, потому что на мужчину рассчитывать нельзя. Возможно ли примирение? Нет.

Весь месяц он мне угрожал: «Я тебя убью», «Я тебя закажу», «Ты ничего не получишь». Называл меня проституткой, шлюхой и всеми последними словами. Когда он меня избил, я уже была готова к тому, что меня в этом обвинят.

Я поехала в больницу и прошла обследование. Я сдала анализы и прошла психиатрическое обследование. Мне дали заключение, что я полностью здорова», — отметила Дарья.

За одну неделю Глушаков побывал сразу в двух скандалах. До видео в бане капитан «Спартака» лайкнул пост актера Дмитрия Назарова, который посвятил главному тренеру красно-белых критическое стихотворение. Вместе с Денисом одобрительно оценил произведение Назарова защитник Андрей Ещенко. Оба футболиста в наказание были отправлены в молодежную команду «Спартака».

22 сентября Глушаков и Ещенко вышли на поле в составе «молодежки» красно-белых против сверстников из ЦСКА. Денис был на поле с капитанской повязкой.

Известный комментатор Василий Уткин не стал исключать вероятность того, что в скандале мог быть замешан кто-то еще.

«Давайте посмотрим, к чему все это может привести. Например, с позиции клуба. Клуб, наверное, давно считает (и, видимо, небезосновательно), что переплачивает Глушакову.

Но разорвать контракт с капитаном на основании лайка в инстаграме невозможно. Это не оговорено. Оговорено продвижение клуба через социальные сети, оговорена недопустимость опорочивания клуба через социальные сети.

Но такой случай невозможно предусмотреть. Самое-то главное: ну кто вам докажет, что это сам Глушаков поставил лайк? У него не авторизованный инстаграм. Вообще, мало ли кто там за него его ведет. Таких случаев пруд пруди.

А вот опорочить Глушакова, сделать невыносимым для него существование и заставить искать другое место — вот это очень даже возможно. Это касается даже не его семьи, потому что, как мы знаем, видео снято давно, и если бы дело было в его публикации с точки зрения интересов развода, то это тоже можно было сто раз сделать.

Короче говоря, кто-то пользуясь случаем делает для Глушакова невыносимым существование в ранге капитана «Спартака», а, возможно, и игрока этого клуба»,

— заявил Уткин у себя в видеоблоге на YouTube.

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