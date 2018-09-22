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Все против Поветкина: как побить британца в Лондоне

Джошуа и Поветкин сразятся за три титула чемпиона мира

Россиянин Александр Поветкин и британец Энтони Джошуа проведут один из самых долгожданных поединков 2018 года. Боксеры встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и разыграют три титула чемпиона мира по престижным версиям.

22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли» состоится долгожданное событие — бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин встретится с британцем Энтони Джошуа, который владеет тремя титулами чемпиона мира по престижным версиям.

Спортсмены проведут 12-раундовый поединок. Победитель станет обладателем трех поясов, которыми сейчас владеет британец. На кону титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Поветкин потерял титул чемпиона мира в 2013 году, проиграв по очкам украинцу Владимиру Кличко. Путь к возвращению пояса преградила череда допинговых скандалов.

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В 2016 году у россиянина сначала сорвался бой против чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера из-за обнаружения мельдония в пробах Александра, а затем была отменена встреча за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Вместо Стиверна Поветкин подрался с французом Жоанном Дюопа, однако победа нокаутом пояс россиянину не принесла — тот бой не был титульным.

По делу о допинге Поветкина оправдали. Благодаря победам над украинцем Андреем Руденко и румыном Кристианом Хаммером Александр вновь получил возможность побороться за пояса.

Два прошлогодних успеха позволили Поветкину получить звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Джошуа.

Однако 39-летний россиянин в предстоящем поединке против 28-летнего британца будет явным аутсайдером. За Джошуа, который еще никогда не проигрывал, говорит все — статистика, возраст, габариты (британец выше россиянина на 10 сантиметров). Даже скупые букмекеры оценивают победу Поветкина коэффициентом в семь к одному.

Тем не менее, списывать Александра со счетов до боя — неправильно. Так, чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол заявил, что в поединке все может решить одно точное попадание.

«Конечно, Джошуа боксирует у себя дома, он молод, силен, мотивирован и к тому же, по всей видимости, находится на пике карьеры. В общем, неудивительно, что от британца все ждут убедительной победы.

Однако это супертяжелый дивизион, и здесь все может решить одно точное попадание. Александр умеет не только бить, но и оставаться опасным на протяжении всех 12 раундов. Поэтому я бы не стал сбрасывать со счетов силу его характера.

Если повезет, то Саша вполне может, что называется, вытащить бой на одних морально-волевых, как он это не раз делал. Правда, для этого ему нужно будет как-то решить проблему джеба и «длиннорукости» соперника, который, несомненно, будет стараться держать нашего боксера на дистанции и не подпускать близко», — цитирует Бивола AllBoxing.ru.

Бывший чемпион мира по версии IBF во второй наилегчайшей весовой категории Дмитрий Кириллов и вовсе поставил на россиянина.

«Как говорится, все козыри на руках у Джошуа, но я, конечно же, буду болеть за Сашу. Думаю, он вполне может подойти к этому бою в своей лучшей форме и выжать максимум из своих нынешних возможностей.

Все-таки для Поветкина это, по всей видимости, последний шанс заявить о себе на таком уровне и стать чемпионом в самой престижной весовой категории сразу по нескольким версиям. Я надеюсь, что он его использует.

Поэтому мой прогноз — победа Поветкина нокаутом в поздних раундах ударом на выходе.

Возможно, это и прозвучит странно и нелогично, но я просто знаю ту тему, над которой сейчас работают Александр и Иван Кирпа (тренеры Поветкина — «Газета.Ru»). Если получится воплотить в жизнь их задумку, то, поверьте, будет сенсация», — заявил Кириллов.

Не стал сбрасывать Александра со счетов и бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко.

«В поединке Поветкина с Джошуа я отдаю предпочтение Энтони, потому как он тяжелее, он моложе, больше и у него есть опыт проведения поединка на «Уэмбли». То, что касается опыта, Джошуа не уступает. Габариты, техника, сила удара у него также на уровне. Если Энтони оставит Поветкина просто на дистанции, то с еще большей уверенностью можно сказать, что Джошуа победит.

Но ни в коем случае нельзя списывать Поветкина со счетов. Если Александр зайдет в ближнюю или среднюю дистанцию, если Джошуа допустит это, скажу, что Поветкин может закончить поединок досрочно.

Ожидаю интригующего боя. Шансы в процентном соотношении? 55% на 45%, 60% на 40% в пользу Джошуа», — цитирует Кличко Boxing.ua.

«Газета.Ru» начнется вести онлайн-трансляцию боя Джошуа — Кличко в 21.00 по московскому времени.

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