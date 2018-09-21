«Абонемент в баню»: Глушаков требует от жены алименты

31-летний полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков после злополучного лайка в инстаграме актера Дмитрия Назарова и отстранения от тренировок с основной командой «Спартака» свободное время посвятил выяснению отношений со своей пока еще законной женой Дарьей Глушаковой (в девичестве Шеромченко).

Всплывшее скандальное «банное» видео с игроком в главной роли развязало настоящую информационную войну между супругами.

По словам адвоката Сергея Жорина, представляющего интересы Дарьи, полузащитник хочет отобрать у жены детей и обязать ее выплачивать алименты в размере 80 тысяч рублей в месяц.

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Адвокат уточнил, что супруги в один день подали два исковых заявления, но в разные суды. Так, Никулинский суд вынес рассмотрение дела на 24 сентября в 14:30 по московскому времени, когда как Миллеровский суд Ростовской области, куда поступило заявление от футболиста, назначил слушание на тот же день, но на 09:30.

«Я поражен скоростью работы Миллеровского суда! Не исключено, что судья в 09:30 примет решение о том, чтобы оставить детей с футболистом. То есть среагирует быстрее, чем иск рассмотрят в Москве. По закону, как мы знаем, у супругов равные права. Но неужели суд не примет во внимание тот факт, что младшей дочери нет и двух лет и Дарья находится в декретном отпуске? Много деталей, мы скоро окажемся в Ростовской области и узнаем позицию судьи», — сказал Жорин в интервью News.Ru.

При этом юрист выразил уверенность, что игрок обратился в суд родного города из-за тесных связей с представителями власти.

Эту версию поддержала и Дарья.

«Но, конечно, Денис Глушаков не случайно подал иск в родном городе, где его хорошо знают и гордятся спортивными успехами. По нашей информации, у него есть дружеские связи с председателем суда», — заключил он.

Мотивация игрока в требовании алиментов от матери своих детей в размере 80 тысяч рублей не ясна. Почему именно такая незначительная сумма – остается вопросом даже для защитника Дарьи.

«То есть человек с зарплатой в 15 миллионов рублей в месяц приучил детей жить на 80 тысяч рублей?! Зачем ему 80 тысяч? Это ведь не стоимость абонемента в баню на месяц»,

— с иронией заметил Жорин.

Сейчас Дарья находится в декретном отпуске после рождения второго ребенка и не работает. По профессии она – хирург-стоматолог, закончила медицинское учебное учреждение с красным дипломом. После отпуска, по ее словам, она хотела вернуться к врачебной деятельности и открыть клинику, но сложившееся обстоятельства могут вынудить супругу игрока ускорить этот процесс.

О разладе в чете Глушаковых, которая считалась одной из самых крепких семей российского футбола, стало известно 19 сентября. В интернете появился видеоролик, на котором футболист запечатлен в бане с неизвестной женщиной. Как позднее призналась Дарья Глушакова, в качестве оператора выступала она сама. После этого случая, как утверждает девушка, она подала на развод.

Позднее супруга игрока обвинила своего мужа в избиении (о котором она не сообщила в полицию), приложив соответствующую справку, и в изменах на протяжении десяти лет – с 2008 года, когда Денис и Дарья познакомились и начали встречаться. Она также рассказала, что

после одной из недавних ссор футболист забрал у нее все подаренные ранее вещи, включая драгоценности и дорогие вещи.

Сейчас она уверена, что примирение с мужем невозможно.

Сам футболист воздержался от публичных обвинений и оскорблений. Любопытные подробности дела раскрыла его адвокат Марина Дубровская. Она уверяет, что причина развода в измене Дарьи.

«Со стороны Дарьи измена была, к сожалению. Сам Денис не хочет это комментировать, но это было. Кто инициатор развода? Дарья утверждает, что она, наша сторона утверждает, что – мы», — приводит слова Дубровской «СЭ».

Также представитель игрока отметила, что Глушаков не хотел придавать огласке отношения с супругой и бракоразводный процесс.

Судя по всему, отношения между супругами дали трещину уже давно. Последняя фотография в инстаграме игрока с женой датирована 24 января 2018 года. На снимке тогда еще счастливая семья в домашней обстановке наслаждается обществом друг друга.

Что касается Дарьи, то девушка после возникшего скандала предпочла изолировать свою страницу в инстаграме от нежелательных глаз. Она закрыла аккаунт, однако в описании добавила ссылку на свое гневное интервью, в котором раскрыла собственную версию развода с футболистом.

Судьба семьи Глушаковых может решиться уже 24 сентября на одном из заседаний судов, куда супруги подали заявления. Напомним, что они воспитывают двоих дочерей: пошедшую в этом году в первый класс семилетнюю Валерию и двухлетнюю Александру.



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