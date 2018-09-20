«WADA не довело Россию до хаоса»

— Как вы прокомментируете результат голосования исполкома?

— Во-первых, как было ясно из предварительного решения комиссии WADA по соответствию, исполком организации имел полное право восстановить РУСАДА в правах.

Как мне показалось, в данном случае WADA проявило себя как независимая и самостоятельная организация, несмотря на мнения многочисленных противников России, которые выступали единым фронтом и убеждали, что наступит хаос.

Тем не менее, решение принято в пользу России и я этим удовлетворен.

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С другой стороны, необходимо проанализировать последствия восстановления РУСАДА и что дальше придется делать. Потому что уже первое же выступление главы WADA Крейга Риди появились заявления, которые жестко увязывают полученное решение по восстановлению РУСАДА с выполнением тех обязательств, которые были даны, и в сроки, указанные Всемирным антидопинговым агентством, то есть до 1 января.

— После того, как комитет WADA по соответствию рекомендовал восстановить РУСАДА, были ли мысли, что исполком не примет их во внимание?



Уже после появления рекомендаций я заявил, что для исполкома это будет проверкой их самостоятельности и независимости. Думаю, что WADA прошло такую проверку.

Также организация имела поддержку со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), которое выразилось в решении комиссии атлетов поддержать восстановление РУСАДА на исполкоме.

Эта комиссия — большая сила. Мнение спортсменов, олимпийцев очень важно.

Атлеты заинтересованы в том, чтобы видеть россиян рядом с собой и бороться с ними за высокие места. Так что в данном случае прозвучало независимое решение ведущих спортсменов мира, которое стало для WADA серьезным посылом.

— Почему WADA, не дождавшись выполнения двух пунктов дорожной карты, пошла на уступки?

Дело в том, что формулировка решения, с которым согласился министр спорта России Павел Колобков, прозвучала в смягченной форме. WADA потребовало признания не в целом выводов комиссии Ричарда Макларена, а результаты расследования под руководством Самуэля Шмида, которые проще.

К тому же, WADA собирается в сроки, оговоренные собственным регламентом. Исполком должен был собраться именно сейчас, а не в мае месяце. Поэтому необходимо было принимать решение сегодня.

Организация поставила четкие сроки исполнения условий, поставленных перед РУСАДА. Риди упомянул, что должен быть открыт доступ к допинг-пробам, которые были опечатаны Следственным комитетом России в Московской антидопинговой лаборатории.

— России все еще предстоит выполнить несколько условий, которые поставило WADA. Могут ли возникнуть проблемы при выполнении этих пунктов?

Думаю, что министр спорта России взял на себя обязательства, так что вопрос согласован в соответствующих инстанциях. Он не мог выступать только от себя лично. На мой взгляд, все обязательства будут выполнены.

— Как повлияет возвращение статуса РУСАДА на восстановление спортивных федераций?

Восстановление РУСАДА было одним из ключевых требований, в частности, Международной ассоциации легкой атлетики (ИААФ).

Два пункта, которые не могла выполнить Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА), которые не находились в ее компетенции. Это признание РУСАДА и открытие доступа к пробам московской лаборатории, которые ранее не перепроверялись. Эти требования можно считать выполненными.

Для меня стали полной неожиданностью рекомендации комиссии спортсменов ИААФ не восстанавливать РУСАДА до момента выполнения обязательств. Можно подумать, что Россия не в состоянии выполнить свои обещания.

— После решения исполкома WADA в адрес организации пошла волна критики. Какие еще шаги должна предпринять Россия, чтобы снять все вопросы о чистоте российского спорта?

В данном случае она должна только выполнить все поставленные обязательства и действовать в том же ключе дальше.

РУСАДА должно показать себя как организация, соответствующая кодексу WADA.

Неукоснительно выполнить все требования, которые были согласованы между Всемирным антидопинговым агентством и министерством спорта России. Дальше уже футбольный мяч на стороне поля WADA. Оно само должно обеспечить соблюдение и выполнение своих решений. В данном случае — защита своей организации, которая приняла РУСАДА обратно в свои ряды. Поэтому WADA должно не только защищать свои собственные интересы или идти на поводу у политизированных спортсменов, тренеров или руководителей организаций, а действовать солидарно вместе с РУСАДА.

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