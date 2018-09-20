Вернули права условно: российский спорт под прицелом WADA

Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение восстановить в правах РУСАДА — отечественную организацию по борьбе с допингом. Об этом сообщил президент WADA Крейг Риди, чьи слова были опубликованы в официальном твиттере Всемирного агентства.

Реклама

«Сегодня уверенным большинством голосов исполкома WADA было решено вернуть права РУСАДА как соответствующему антидопинговому кодексу. Этому поспособствовала рекомендация Комитета WADA по соответствию, а также достигнутый агентством прогресс», — подчеркнул функционер.

Однако Россия должна выполнить еще несколько условий, прежде чем над ней перестанет нависать дамоклов меч повторного отстранения.

Во-первых, надо предоставить независимому эксперту доступ в Московскую антидопинговую лабораторию, где хранятся некоторые пробы, которые WADA считает подозрительными.

Риди сообщил, что стороны установили четкие сроки для выполнения этого требования, и в случае задержки РУСАДА снова лишится своего полноценного статуса.

Во-вторых, придется предоставить WADA электронную базу данных Московской лаборатории, в которой, видимо, тоже могут содержаться какие-то потенциально взрывоопасные сведения. Сотрудники Всемирного агентства планируют полностью проанализировать данные из этой базы до 30 июня 2019 года.

В-третьих, Россия должна будет в письменном виде признать тезисы из доклада независимой комиссии WADA под руководством Самуэля Шмида.

Эта комиссия пришла к выводу, что некоторые сотрудники Министерства спорта России принимали участие в допинговых махинациях, скрывая отдельные случаи употребления запрещенных веществ, однако целой государственной системы, в отличие от Ричарда Макларена, не обнаружила.

Такие требования вполне устроили российскую сторону, что министр спорта Павел Колобков выразил в официальном письме WADA. Видимо, согласие Минспорта на все эти условия окончательно склонило Всемирное агентство на сторону России.

По информации ТАСС, за возвращение прав выступили девять членов исполкома WADA, в то время как против проголосовали всего два человека, а один воздержался.

Также в некоторых источниках появлялась информация о том, кто именно поддержал Россию в этом вопросе.

Так, по информации RT, за восстановление РУСАДА проголосовали все представители олимпийского движения — президент Национального олимпийского комитета Чехии Иржи Кейвал, член комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) Данка Бартекова, вице-президент МОК Угур Эрденер и президент Ассоциации международных федераций по летним олимпийским видам спорта Франческо Риччи Битти, а также генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патрик Бауманн.

Имена еще четверых сторонников РУСАДА пока остаются неизвестными.

А вот кто был одним из двух членов исполкома, высказавшихся против, догадаться несложно: вице-президент WADA Линда Хофстад Хеллеланд в открытую заявляла, что не поддержит восстановление РУСАДА

до тех пор, пока Россия не выполнит два оставшихся условия из первоначальной дорожной карты.

«Я вижу, что прогресс достигнут, и я признаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока доклад Ричарда Макларена не признан и у WADA до сих пор нет доступа к пробам в Московской лаборатории, я буду голосовать против восстановления», — цитировал Хеллеланд «Би-би-си».

Чиновнице пришлось не по душе то, что комитет WADA по соответствию смягчил требования к России для восстановления РУСАДА

и перестал настаивать на признании государственной системы допинга и немедленном допуске к пробам Московской антидопинговой лаборатории, опечатанной в данный момент Следственным комитетом (СК).

Однако, судя по результатам голосования членов исполкома, большинство из них являются реалистами и понимают, что о признании допинговых махинаций в государственном масштабе не может быть и речи, а в здание, в котором идет расследование, не могут быть допущены посторонние до окончания работы СК.

По этим причинам исполком WADA занял сторону Российского агентства, которое в любом случае никак не могло бы повлиять на исполнение двух оставшихся пунктов дорожной карты (здесь решение принималось на более высоком уровне) и со своей стороны сделало все возможное для своего восстановления.

Так, в агентстве полностью сменился руководящий состав, вся модернизация деятельности РУСАДА была проведена под надзором двух независимых экспертов из WADA,

организация нередко обращалась за помощью к Британскому антидопинговому агентству и стала полностью независимой от российского Минспорта.

Вице-премьер России по вопросам культуры и спорта Ольга Голодец выразила удовлетворение по поводу решения WADA и подчеркнула, что российское агентство провело огромную работу по выполнению всех критериев для восстановления.

«Россия подтверждает свою приверженность принципам чистой спортивной борьбы.

Впервые были приняты изменения на законодательном уровне, предусматривающие уголовную ответственность за склонение к употреблению запрещенных препаратов.

Утвержден перечень субстанций и методов, недопустимых в спорте. Серьезно изменена работа в области подготовки спортивных кадров: нетерпимость к допингу и обязанность соблюдать международные антидопинговые правила содержатся в образовательных программах спортсменов и тренеров и прописываются в трудовых договорах спортивных специалистов», — заявила Голодец.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».