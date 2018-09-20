«Без Глушакова «Спартак» заведется»

— Группа С, куда попал «Зенит», собралась очень ровной — все клубы занимают примерно одинаковое место в национальных чемпионатах. Нет ярко выраженного лидера. Кто мог бы («Бордо», «Копенгаген», «Славия», «Зенит») вырваться вперед?

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Андрей Афанасьев: Все-таки «Зенит» и по составу, и по игре, и по отношению к делу, которое сейчас ввел Сергей Семак, на высоте. Я считаю, они должны удачно выступить в этом квартете. Вы очень верно заметили, что группа достаточно ровная,

но все равно я бы отдал свое предпочтение питерскому клубу.

Сергей Силкин: То, что команды вырвались в групповой этап Лиги Европы, уже о многом говорит. Сейчас все научились коллективно обороняться, поэтому, если кого-то чуть-чуть недооценить, то ничего не получится. Французы — чемпионы мира, это накладывает отпечаток. У них хороший футбол.

— Состояние Артема Дзюбы после травмы уже стабильное. Готов ли он ворваться на поле и забивать?

А. Ф.: Зная Артема, видя, как он сейчас себя несет в футболе, я думаю, он спокойно может выйти и отлично отыграть —

Дзюба настоящий футболист.

С. С.: Любая травма выводит футболиста из игрового тонуса. Он пропустил немного, но самое главное, чтобы физические кондиции были нормальные. А

сейчас Артем на коне, любимец всего народа,

поэтому он будет стараться делать все возможное.

— Насколько весомым для «Спартака» будет отсутствие капитана команды Дениса Глушакова и болельщиков, ведь фанатский сектор дисквалифицирован из-за поведения красно-белых?

А. Ф.: Естественно, это скажется.

Для любой команды дисквалификация болельщиков огромной минус,

а для таких народных команд, как «Спартак» и ЦСКА, отсутствие поддержки трибун особенно чувствуется. Что касается Глушакова и Ещенко — это в какой-то мере потеря, а в какой-то наоборот только больше заведет других игроков, и, как следствие, отдача будет больше.

С. С.:

Без болельщиков матч будет словно тренировочным.

А «Спартак» — самый популярный клуб, поэтому фанатский сектор играет далеко не последнюю роль, без него будет некомфортно.

Глушаков не показывает сейчас той игры, что была у него два года назад.

А молодые, тот же Роман Зобнин, напротив, в этом отношении закрывает большинство позиций. Поэтому тренер имеет полное право искать на данный момент более оптимальный вариант.

— Как думаете, сильно ли повлияли последние скандалы на моральный дух «Спартака»?

А. Ф.: Не думаю, что это должно как-то сильно повлиять. Что касается этого конфликта, я пока вообще не понимаю: футбол есть футбол, а это же совсем другое. Насколько мне известно,

футболисты подходили к главному тренеру и просили, а он пошел навстречу.

Это, конечно, не очень правильно, хотя может у иностранцев так принято, у них немного другой подход к этому вопросу. По идее, когда такие конфликты возникают, они решаются между командой и тренером довольно быстро и безболезненно для игры.

С. С.: Вокруг «Спартака» всегда очень много слухов, это народная и любимая команда страны. Ребята привыкли уже и не должны реагировать.

— Стоит ли «Спартаку» тратить максимум сил в матче первого тура Лиги Европы, когда впереди их ждет важное дерби с ЦСКА?

А. Ф.: Непонятна ситуация, при которой в одной игре футболист играет с большей отдачей, а в другой — с меньшей. У нормального спортсмена такого вопроса даже быть не может. Если ты ценишь свое имя и свою команду, ты обязан в каждой игре выкладываться от и до и показывать весь свой потенциал.

С. С.:

На дерби и настраивать не нужно.

Каждый футболист мечтает выйти на поле и играть на всю катушку.

Такие встречи — это дело чести.

А в Лиге Европы надо играть все матчи. Потом может выйти, что нескольких очков не хватит, поэтому не стоит как-то ранжировать силы.

— Считаете ли вы, что турецкий «Акхисар», который, хоть и не лидирует в чемпионате Турции, но все же крепкий соперник, сможет навязать жесткую борьбу «Краснодару» на своем поле?

А. Ф.:

На том уровне, на котором находится сейчас «Краснодар», ему по силам обыграть турков, даже на их стадионе, а это всегда не очень просто.

«Быки» очень неплохо сейчас смотрятся.

С. С.: Эта команда новая в Лиге Европы, она сейчас на подъеме. В этом чемпионате слабых команд не бывает, но я считаю «Краснодару» по зубам обыграть.

— «Краснодар» довольно уверенно смотрится в этом сезоне без Федора Смолова. Будет ли клуб так же выглядеть на европейском уровне?

А. Ф.: Я считаю, что да. На данном этапе развития «Краснодара» у них есть шанс выглядеть сегодня очень достойно.

С. С.: Почему нет, посмотрим. Мы будем только рады.

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