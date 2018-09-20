«Без Глушакова «Спартак» заведется»

— Группа С, куда попал «Зенит», собралась очень ровной — все клубы занимают примерно одинаковое место в национальных чемпионатах. Нет ярко выраженного лидера. Кто мог бы («Бордо», «Копенгаген», «Славия», «Зенит») вырваться вперед?
Андрей Афанасьев: Все-таки «Зенит» и по составу, и по игре, и по отношению к делу, которое сейчас ввел Сергей Семак, на высоте. Я считаю, они должны удачно выступить в этом квартете. Вы очень верно заметили, что группа достаточно ровная,
но все равно я бы отдал свое предпочтение питерскому клубу.
Сергей Силкин: То, что команды вырвались в групповой этап Лиги Европы, уже о многом говорит. Сейчас все научились коллективно обороняться, поэтому, если кого-то чуть-чуть недооценить, то ничего не получится. Французы — чемпионы мира, это накладывает отпечаток. У них хороший футбол.
— Состояние Артема Дзюбы после травмы уже стабильное. Готов ли он ворваться на поле и забивать?
А. Ф.: Зная Артема, видя, как он сейчас себя несет в футболе, я думаю, он спокойно может выйти и отлично отыграть —
Дзюба настоящий футболист.
С. С.: Любая травма выводит футболиста из игрового тонуса. Он пропустил немного, но самое главное, чтобы физические кондиции были нормальные. А
сейчас Артем на коне, любимец всего народа,
поэтому он будет стараться делать все возможное.
— Насколько весомым для «Спартака» будет отсутствие капитана команды Дениса Глушакова и болельщиков, ведь фанатский сектор дисквалифицирован из-за поведения красно-белых?
А. Ф.: Естественно, это скажется.
Для любой команды дисквалификация болельщиков огромной минус,
а для таких народных команд, как «Спартак» и ЦСКА, отсутствие поддержки трибун особенно чувствуется. Что касается Глушакова и Ещенко — это в какой-то мере потеря, а в какой-то наоборот только больше заведет других игроков, и, как следствие, отдача будет больше.
С. С.:
Без болельщиков матч будет словно тренировочным.
А «Спартак» — самый популярный клуб, поэтому фанатский сектор играет далеко не последнюю роль, без него будет некомфортно.
Глушаков не показывает сейчас той игры, что была у него два года назад.
А молодые, тот же Роман Зобнин, напротив, в этом отношении закрывает большинство позиций. Поэтому тренер имеет полное право искать на данный момент более оптимальный вариант.
— Как думаете, сильно ли повлияли последние скандалы на моральный дух «Спартака»?
А. Ф.: Не думаю, что это должно как-то сильно повлиять. Что касается этого конфликта, я пока вообще не понимаю: футбол есть футбол, а это же совсем другое. Насколько мне известно,
футболисты подходили к главному тренеру и просили, а он пошел навстречу.
Это, конечно, не очень правильно, хотя может у иностранцев так принято, у них немного другой подход к этому вопросу. По идее, когда такие конфликты возникают, они решаются между командой и тренером довольно быстро и безболезненно для игры.
С. С.: Вокруг «Спартака» всегда очень много слухов, это народная и любимая команда страны. Ребята привыкли уже и не должны реагировать.
— Стоит ли «Спартаку» тратить максимум сил в матче первого тура Лиги Европы, когда впереди их ждет важное дерби с ЦСКА?
А. Ф.: Непонятна ситуация, при которой в одной игре футболист играет с большей отдачей, а в другой — с меньшей. У нормального спортсмена такого вопроса даже быть не может. Если ты ценишь свое имя и свою команду, ты обязан в каждой игре выкладываться от и до и показывать весь свой потенциал.
С. С.:
На дерби и настраивать не нужно.
Каждый футболист мечтает выйти на поле и играть на всю катушку.
Такие встречи — это дело чести.
А в Лиге Европы надо играть все матчи. Потом может выйти, что нескольких очков не хватит, поэтому не стоит как-то ранжировать силы.
— Считаете ли вы, что турецкий «Акхисар», который, хоть и не лидирует в чемпионате Турции, но все же крепкий соперник, сможет навязать жесткую борьбу «Краснодару» на своем поле?
А. Ф.:
На том уровне, на котором находится сейчас «Краснодар», ему по силам обыграть турков, даже на их стадионе, а это всегда не очень просто.
«Быки» очень неплохо сейчас смотрятся.
С. С.: Эта команда новая в Лиге Европы, она сейчас на подъеме. В этом чемпионате слабых команд не бывает, но я считаю «Краснодару» по зубам обыграть.
— «Краснодар» довольно уверенно смотрится в этом сезоне без Федора Смолова. Будет ли клуб так же выглядеть на европейском уровне?
А. Ф.: Я считаю, что да. На данном этапе развития «Краснодара» у них есть шанс выглядеть сегодня очень достойно.
С. С.: Почему нет, посмотрим. Мы будем только рады.
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