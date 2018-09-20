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«Остался всего год карьеры»: Хабибу — 30

Хабибу Нурмагомедову исполнилось 30 лет

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов 20 сентября празднует свое 30-летие — возраст, в котором он должен завершить карьеру, по словам его отца Абдулманапа. «Газета.Ru» вспоминает путь Дагестанского Орла к поясу чемпиона UFC и главному бою всей его жизни против Конора Макгрегора.

20 сентября свой день рождения празднует самый известный российский боец смешанного стиля (ММА) прямо сейчас — Хабиб Нурмагомедов.

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Дагестанскому Орлу исполняется 30 лет — возраст достаточной солидный для многих видов спорта, но только не для бойцов. Контракт на поединки здесь заключаются и в 40, главное — сохранять форму и быть интересным публике.

У Хабиба нет проблем ни с тем, ни с другим: его посты в инстаграме собирают по 200 тысяч лайков, видео — больше миллиона просмотров, а уж насчет физической формы нечего и говорить.

В данный момент на счету Орла 26 побед в ММА, из них восемь — нокаутом, восемь — самбишном, а десять — решением судей. При этом боец не потерпел ни одного поражения.

Нурмагомедов является действующим чемпионом лучшего промоушена в мире — UFC — в легком весе (до 70,31 кг) и вот-вот сойдется в главном бою всей своей жизни со знаменитым ирландцем Конором Макгрегором.

Казалось бы, все идет как по маслу. Однако, чтобы добиться достичь таких вершин, Орлу пришлось долго лететь против ветра.

Уже в пять лет он начал заниматься борьбой под руководством своего отца Абдулманапа, а в 12 переехал в Махачкалу, где продолжил свое развитие, приступив к тренировкам по дзюдо и самбо.

В это время Нурмагомедов-старший открыл свою спортивную секцию для подростков, и будущий чемпион получил возможность заниматься там без остановки.

Вскоре Хабиб начал открывать для себя новые горизонты: его уже интересовала не только борьба, но и многие другие смежные виды единоборств. В то время в зените славы пребывал Федор Емельяненко, и нетрудно догадаться, что увлекающийся боями подросток принял решение готовить себя к ММА.

И Орел приступил к работе над стойкой, начал тренировать удар. Долгий процесс самосовершенствования в конце концов привел к тому, что в 20 лет боец подписал контракт с промоушеном Pankration Atrium Cup.

Примерно в том же возрасте Хабиб добился первого серьезного успеха в карьере, завоевав Кубок России по ММА.

Впоследствии он стал двукратным чемпионом мира по боевому самбо, чемпионом Европы по панкратиону, чемпионом мира по грепплингу по версии NAGA Grappling и чемпионом Евразии по рукопашному бою.

Такой успех на всех фронтах означал, что Хабиб готов к серьезному вызову. Многие знатоки ММА уже отмечали мастерство в борьбе и хладнокровие в октагоне.

И UFC не заставил себя долго ждать: в 2012 году 24-летний россиянин дебютировал в самом популярном промоушене мира.

Его первым соперником стал не самый сильный боец — иранец Камал Шалорус, а поединок даже не был показан на основном канале трансляции турнира. Тем не менее Нурмагомедов выложился на все сто, с первого раунда накинувшись на оппонента градом ударов, а уже в третьем выйдя на боковое удушение. Шалорус сдался довольно быстро.

Затем последовали еще несколько встреч с бойцами средней руки, в которых Орел доказал, что является весьма конкурентоспособным не только в борьбе, но и в стойке. Боссы UFC признали, что россиянин готов к серьезному поединку и организовали ему бой с популярным британцем Тони Фергюсоном.

Однако все испортила неожиданная травма колена: Нурмагомедов вылетел на целых два года.

После возвращения Хабиба UFC сразу же предпринял попытку снова свести его с Фергюсоном, но теперь уже травму получил англичанин. В итоге бойца отправили в октагон с американцем Дарреллом Хорчером, и это был его первый поединок, который транслировали на основном канале UFC. Хабиб победил техническим нокаутом.

После этого Орел начал настойчиво требовать боя за титул, и глава промоушена Дэйна Уайт дал ему такую возможность, вновь назначив ему бой с Фергюсоном, который на тот момент являлся чемпионом в легком весе.

Однако из-за агрессивной сгонки веса (между боями Хабиб может весить около 80 кг, а надо уложиться в норму до 70,31 кг) организм дал сбой, и бойца увезли в больницу. Очередная неудача.

Тем не менее Орел не сдался и в декабре 2017 года вернулся в октагон, единогласным решением судей одолев бразильца Эдсона Барбозу. А в апреле 2018 года вышел наконец бороться за столь желанный титул UFC.

Правда, и этот поединок оказался несколько смазан: соперником Хабиба должен был стать уже набивший оскомину Фергюсон, но он неожиданно получил травму колена. Затем у россиянина сменилось еще несколько оппонентов, пока наконец не стало ясно, что заменой станет Эл Яквинта — явно уступающий Орлу боец, который в свободное от боев время подрабатывает риелтором.

В итоге Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей, однако осадок все же остался, словно это был бой «понарошку».

6 октября у россиянина будет возможность изменить представление о себе как о случайном чемпионе. Его наконец ждет настоящий поединок — возможно, первый действительно сложный в его жизни. Хабиб сразится с бывшим чемпионом UFC в легкой и полулегкой весовой категории — Конором Макгрегором.

Если Орел одержит победу, то окончательно развеет сомнения в своем чемпионском статусе и поднимется на один уровень с легендами UFC. После этого можно и завершать карьеру.

Отец Хабиба Абдулманап в феврале 2017 года сказал, что его сыну осталось еще год-два года активных выступлений, поскольку ресурсы организма не безграничны.

Можно успеть защитить титул пару раз — и сказке конец. Что ж, уйти в 30 лет непобежденным чемпионом UFC после триумфа над Макгрегором — наверное, это можно считать хэппи-эндом.

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