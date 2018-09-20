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Пресс-конференция Хабиба и Конора перед боем за пояс UFC - онлайн
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Битва взглядов: Хабиб и Конор сошлись в Нью-Йорке. LIVE

Пресс-конференция Хабиба и Конора перед боем за пояс UFC - онлайн

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор проводят свою первую пресс-конференцию в рамках подготовки к бою за звание чемпиона UFC в легком весе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
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Трансляция
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00:50

Каждую угрозу Макрегора Хабиб принимает с ироничной улыбкой.

00:48

Очередной ответ заглушается в криках Макгрегора. Конор предложил Хабибу алкоголь и предложил выпить за 30-летие россиянина. Нурмагомедов отказался.

00:47

Конор предложил всем собравшимся попробовать виски, производство которого он запустил на днях.

00:46

Ответ Хабиба на первый вопрос тут же прервал Макрегор, засыпая соперника оскорблениями.

00:45

Макгрегор заявил, что россияне хотят, чтобы он победил Хабиба.

00:44

Конор назвал Хабиба «маленьким» и «смешным» парнем.

00:43

Макгрегор, обильно сопровождая речь матом, поинтересовался, почему так мало болельщиков в зале.

00:41

Макгрегор и Хабиб появились на сцене.

00:37

Мероприятие начнется с минуты на минуту.

00:36

Команда Хабиба готова к пресс-конференции.

00:35

Но были между бойцами и более спокойное время.

00:25

В апреле Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб. Причиной стал жесткий разговор Нурмагомедова со спарринг-партнером Конора Артемом Лобовым. После нападения ирландца приговорили к пяти дням общественных работ, а находившаяся в транспортном средстве Роуз Намаюнас получила психологическую травму.

00:15

Пресс-конференции Макгрегора редко бывают скучными. Ирландец пытается всеми возможными способами вывести соперника из себя. Вырывание пояса из рук действующего чемпиона, перестрелка банкам с энергетиком.

00:05

Встреча Хабиба и Конора пройдет в театре Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

23:50

Доброй ночи всем любителям спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в преддверии боя за пояс чемпиона UFC в легком весе.