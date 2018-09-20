Битва взглядов: Хабиб и Конор сошлись в Нью-Йорке. LIVE

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Каждую угрозу Макрегора Хабиб принимает с ироничной улыбкой.
Очередной ответ заглушается в криках Макгрегора. Конор предложил Хабибу алкоголь и предложил выпить за 30-летие россиянина. Нурмагомедов отказался.
Конор предложил всем собравшимся попробовать виски, производство которого он запустил на днях.
Ответ Хабиба на первый вопрос тут же прервал Макрегор, засыпая соперника оскорблениями.
Макгрегор заявил, что россияне хотят, чтобы он победил Хабиба.
Конор назвал Хабиба «маленьким» и «смешным» парнем.
Макгрегор, обильно сопровождая речь матом, поинтересовался, почему так мало болельщиков в зале.
Макгрегор и Хабиб появились на сцене.
Мероприятие начнется с минуты на минуту.
Команда Хабиба готова к пресс-конференции.
Но были между бойцами и более спокойное время.
В апреле Макгрегор атаковал автобус, в котором находился Хабиб. Причиной стал жесткий разговор Нурмагомедова со спарринг-партнером Конора Артемом Лобовым. После нападения ирландца приговорили к пяти дням общественных работ, а находившаяся в транспортном средстве Роуз Намаюнас получила психологическую травму.
Пресс-конференции Макгрегора редко бывают скучными. Ирландец пытается всеми возможными способами вывести соперника из себя. Вырывание пояса из рук действующего чемпиона, перестрелка банкам с энергетиком.
Встреча Хабиба и Конора пройдет в театре Radio City Music Hall в Нью-Йорке.
Доброй ночи всем любителям спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции пресс-конференции Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в преддверии боя за пояс чемпиона UFC в легком весе.