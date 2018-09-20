Оставить бесправными? WADA решает судьбу России. LIVE

Россия согласилась с такими условиями. Министр спорта Павел Колобков направил в WADA письмо, в котором пообещал признать доклад Шмида.

«Чтобы продвинуться в деле восстановления РУСАДА, я согласен принять два оставшихся условия дорожной карты, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня. Российская Федерация полностью признает решение Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года, сделанное на основе доклада Шмида».

Напомним, в этот день МОК объявил, что сборная России сможет участвовать в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом из-за антидопинговых нарушений в прошлом, лишний раз подтвержденных Шмидом. При этом никакой организованной системы поддержки допинга Шмид не обнаружил.