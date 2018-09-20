Оставить бесправными? WADA решает судьбу России. LIVE

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Напомним, РУСАДА пребывает в неофициальном статусе с ноября 2015 года, когда произошел допинговый скандал в российской легкой атлетике. Из-за отсутствия полноценных прав РУСАДА задерживается восстановление Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России, и спортсмены этих федераций не могут выступать под флагом своей страны. Кроме того, страдает и Союз биатлонистов России. К счастью, отечественному биатлону не запрещают соревноваться с триколором, однако полных прав у него тоже нет: так, на территории России нельзя проводить соревнования под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU), поскольку у нас нет своего действующего антидопингового агентства (а это обязательное условие).
По поводу доступа к пробам Московской антидопинговой лаборатории Колобков написал, что российская сторона предоставит WADA копию базы данных из этой лаборатории с 2012 по 2015 год, а также позволит провести перепроверку подозрительных проб. Однако это условие будет исполнено только после возвращения РУСАДА всех прав.
Россия согласилась с такими условиями. Министр спорта Павел Колобков направил в WADA письмо, в котором пообещал признать доклад Шмида.
«Чтобы продвинуться в деле восстановления РУСАДА, я согласен принять два оставшихся условия дорожной карты, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня. Российская Федерация полностью признает решение Международного олимпийского комитета от 5 декабря 2017 года, сделанное на основе доклада Шмида».
Напомним, в этот день МОК объявил, что сборная России сможет участвовать в Олимпиаде-2018 только под нейтральным флагом из-за антидопинговых нарушений в прошлом, лишний раз подтвержденных Шмидом. При этом никакой организованной системы поддержки допинга Шмид не обнаружил.
Вместо двух предыдущих условий комитет WADA по соответствию предложил компромисс: 1) вместо признания доклада Макларена достаточно будет, если Россия вновь в письменном виде согласится с выводами Самуэля Шмида о том, некоторые отдельные сотрудники Минспорта занимались махинациями, 2) WADA будет готово подождать, пока Московская лаборатория предоставит независимому эксперту доступ к своим пробам «на условиях, которые одобрят обе стороны», и настаивает лишь на обозначении точной даты и последующей перепроверке подозрительных данных.
В письме Минспорта, которое повлияло на положительную рекомендацию комитета WADA, говорилось о том, что российская сторона признает выводы доклада комиссии под руководством Самуэля Шмида: да, в российском спорте были проблемы с допингом, однако ни о какой государственной системе речи не идет.
При этом Россия сообщила, что по-прежнему настаивает на том, что не может признать выводов доклада канадского профессора Ричарда Макларена (как раз о допинге на государственном уровне), так как в нем отсутствует доказательная база.
В итоге комитет WADA по соответствию пошел на уступки и больше не настаивает на обязательном исполнении двух оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА: 1) признание выводов Макларена о государственной системе допинга, 2) доступ к старым пробам Московской антидопинговой лаборатории, которые в данный момент опечатаны Следственным комитетом, проводящим собственное расследование допингового скандала.
Заседание исполкомпа проходит на Сейшельских островах. Комитет по соответствию WADA, который оценивает, насколько та или иная страна соблюдает антидопинговый кодекс, официально рекомендовал восстановить статус РУСАДА.
«Во время телефонной конференции, прошедшей 13 сентября, в преддверии заседания исполкома, комитет WADA по соответствию подробно рассмотрел письмо Министерства спорта России в WADA. Комитет был удовлетворен тем, что в этом письме признаются проблемы с допингом в российском спорте, и считает это выполнением одного из оставшихся пунктов дорожной карты по восстановлению членства РУСАДА», — говорилось в пресс-релизе организации.
Доброе утро, уважаемые любители спорта! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции заседания исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA). Сегодня должна решиться судьба Российского агентства (РУСАДА) — восстановят ли его в официальном статусе или вновь продлят отстранение?