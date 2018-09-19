«Предательство идеалов»: что ждет Россию на исполкоме WADA

20 сентября на Сейшельских островах пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), на котором будет поднят вопрос о восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Неделей ранее комитет WADA по соответствию антидопинговому кодексу сообщил, что рекомендует исполнительному комитету вернуть полноценный статус российской организации.

Однако не все согласились с данным заявлением. Так, вице-президент организации Линда Хофстад Хеллеланд выступила решительно против возвращения РУСАДА.

«Я буду голосовать против восстановления России. Я вижу, что прогресс достигнут, и я признаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока доклад Ричарда Макларена не признан и у WADA до сих пор нет доступа к пробам в Московской лаборатории, я буду голосовать против восстановления.

Новое предложение значительно отклоняется от первоначальной дорожной карты, и поэтому я обязана защищать предыдущие решения исполкома WADA — это одно из самых важных решений, с которым когда-либо сталкивалось антидопинговое сообщество.

Я проголосую, поддержав первоначальную дорожную карту. Я считаю, что никогда не стоит идти на компромисс, который подрывает ваш авторитет. Решение восстановить РУСАДА бросает вызов комитету спортсменов, которые очень четко заявили, что не готовы сейчас принять это. Эта ситуация навсегда определит доверие к WADA как к независимому и сильному стороннику чистого спорта», — цитирует Хеллеланд «Би-би-си».

В своем докладе Макларен, основываясь на показаниях бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, заявлял, что в России существует государственная система сокрытия допинга.

Признание тезисов из данного доклада было одним из пунктов дорожной карты по восстановлению РУСАДА. Еще одним шагом к возвращению статуса организации должно было стать открытие доступа к старым пробам, которые хранятся в Московской антидопинговой лаборатории. Следственный комитет России, проводящий внутреннее расследование, до сих пор не пустил офицеров WADA в лабораторию.

Невыполнение двух пунктов — главная угроза, которая может помешать восстановлению РУСАДА в правах.

По этой причине 18 сентября 13 национальных антидопинговых агентств обратились с призывом к WADA не восстанавливать Россию.

Открытое письмо подписали организации Австралии, Австрии, Великобритании, Канады, Финляндии, Германии, Ирландии, Японии, Голландии, Новой Зеландии, Норвегии, Польши и США.

В исполком WADA входят 12 членов. Помимо упомянутой выше Хеллеланд, это глава Всемирного агентства Крейг Риди (Великобритания), Иржи Кежвал (Чехия), Данка Бартекова (Словакия), Патрик Бауман (Швейцария), Угур Эрденер (Турция), Франческо Риччи Битти (Италия), Амира эль Фадиль (Судан), Витольд Банка (Польша), Маркос Диас (Доминикана), Тошие Мизуоки (Япония) и Грант Робертсон (Новая Зеландия).

Любопытен тот факт, что Хеллеланд и Банка на данный момент являются единственными кандидатами на выборах нового президента WADA, которые пройдут в 2019 году.

Нельзя исключать, что вопрос восстановления РУСАДА будет одним из важнейших при выборе нового главы организации.

И если Хеллеланд категорична в своих суждениях о восстановлении России, то Банка считает, что в данном вопросе WADA зашло в тупик. По мнению поляка, пункты дорожной карты трудновыполнимы и необходимо принять новые критерии оценки работы российской стороны.

Однако большинство известных деятелей из сферы антидопинговой борьбы настроены не очень дружелюбно по отношению к России. Недавно рекомендации комитета WADA по соответствию раскритиковал бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Родченков.

«К сожалению, сразу после Олимпиады в Пхенчхане в своих правах был восстановлен Олимпийский комитет России (ОКР), а прямо накануне старта Игр Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 российских спортсменов, которые были дисквалифицированы из-за подозрений в употреблении допинга. Им было позволено вновь соревноваться и бороться за медали. Эти два не самых лучших решения вступили в полное противоречие не только с интересами «чистых» спортсменов и любителей спорта, но и с фактами из доклада Макларена», — цитирует Родченкова USA Today.

Экс-глава Московской лаборатории напомнил, что спустя семь месяцев CAS так и не опубликовала доклады по делам 37 спортсменов из 39.

«Возникает вопрос о прозрачности процесса. Лишь два доклада были опубликованы — по Александру Легкову и Александру Зубкову, олимпийским чемпионам Сочи. Вопрос по Легкову был решен в его пользу, дисквалификация была снята, а Зубков остался дисквалифицирован за слишком высокое содержание соли в его допинг-пробе.

Будучи частью механизма российской допинг-системы, я отлично помню, как мы подменяли «грязные» допинг-пробы этих двух спортсменов на «чистые». Помнится, мне казалось забавным совпадением, что мы прятали пробы Зубкова и Легкова, когда где-то рядом МОК чествовал этих атлетов на церемонии», — добавил информатор WADA.

«Сейчас с тяжелым сердцем и сожалением я вспоминаю те эпизоды, которые были настоящим предательством олимпийских идеалов. Надеюсь, что сейчас мои усилия могут что-то изменить в этой системе», — отметил Родченков.

По его мнению, необходимо продолжать преследование стран с допинговыми системами и бросать им новые вызовы.

«Спортсмены — просто пешки в шахматной игре, что было доказано в докладах Макларена и Паунда. Атлеты лишь выполняют приказы, а затем все отрицают», — добавил информатор.

Родченков подчеркнул, что российская сторона обязана признать доклад Макларена, а также открыть доступ к лаборатории в Москве.

«С учетом всех обстоятельств, решение WADA по восстановлению РУСАДА, которое впоследствии приведет и к восстановлению Московской антидопинговой лаборатории, будет катастрофичным для идеалов олимпизма, борьбы с допингом и защиты честных спортсменов», — подытожил Родченков.

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