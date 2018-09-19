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«Локомотив» не заслуживал поражения»

«Локомотив» не заслужил поражения: Идову о матче с «Галатасараем»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову в эксклюзивном интервью «Газете.Ru» отметил, что его команда не заслужила поражения в матче Лиги чемпионов против «Галатасарая», заверил, что коллектив не испугали турецкие фанаты и пообещал вынести позитивные моменты из неудачной игры перед встречей с «Зенитом».

Московский футбольный клуб «Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов. Выездной поединок против турецкого «Галатасарая» завершился со счетом 0:3. На девятой минуте встречи счет открыл кабо-вердианский полузащитник хозяев Гарри Родригеш. В середине второй половины игры швейцарский форвард Эрен Дердийок удвоил преимущество принимающего коллектива, а уже в добавленное время турецкий хавбек Инан Селчук реализовал пенальти и довел счет до крупного. Не спасло чемпионов России даже удаление за две желтые карточки сенегальского полузащитника Баду Н'Диайе.

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После завершения поединка корреспонденту «Газеты.Ru» удалось поговорить с российско-нигерийским защитником «Локомотива» Брайаном Идову, который проводил свой первый матч в Лиге чемпионов. Несмотря на дебют в статусном турнире, игрок выглядел расстроенным и отмечал, что его команда не заслужила такого результата встречи.

— Как прокомментируете сегодняшнюю игру?

— Очень обидно проигрывать со счетом 0:3. Быстро пропустили необязательный первый мяч.

Пришлось оперативно менять план на игру. И хочу отметить, что нам удалось перехватить инициативу, «Локомотив» владел мячом, проводил хорошие комбинации и должен был отыграться еще в первом тайме.

Во второй половине игры мы планировали начать в том же духе, думали, что дожмем турков. Да и вообще после перерыва мы смотрелись неплохо, не хватало последнего паса. Леха Миранчук опасно пробил. На тот момент думали, что отыграемся. Однако у соперника получился отличный штрафной. При счете 2:0 нам стало психологически тяжелее. Мы начали открываться, допустили пару ошибок. Хозяева стали удачно убегать в контратаки, что и привело к третьему голу.

— То есть, по такой игре «Локомотив» не заслужил сегодня поражения?

— Я думаю, да. Конечно, мы допускали ошибки, но по ощущениям, по той игре, которую показали команды, мы не должны были сегодня проигрывать.

— У «Галатасарая» сегодня была очень мощная поддержка — свист, крики, топот. Довлело ли это как-то на «Локомотив»?

— Нет, это никак не влияло на нашу игру. Наоборот, атмосфера была футбольной. Поэтому говорить о том, что мы как-то испугались турецких фанатов — неправильно.

— Тем не менее, в самом начале поединка «Локомотив» прижался к своим воротам. С чем связаны проваленные стартовые минуты?

— «Галатасарай» начал агрессивнее нас. Соперник забрал мяч и контролировал игру в начале поединка. Проблема «Локомотива» была в том, что он сел очень глубоко в оборону, а турки стали создавать моменты.

В случае с первым голом Гарри Родригес очень хорошо выбрал позицию и пробил. Самое обидное в пропущенном мяче то, что мы прекрасно видели, как он забивал в чемпионате из похожей ситуации. Наша команда прекрасно знала, что он реализует такие моменты, готовилась к этому и разбирала эти эпизоды. Однако все равно позволила полузащитнику соперника распечатать наши ворота.

— Следующий матч «Локомотив» проведет против «Зенита». Насколько тяжело будет подойти к сопернику в таком плотном графике?

— Самое главное — вынести положительные моменты от поражения в Стамбуле, разберем все ошибки.

У нас впереди еще очень много важных матчей в Лиге чемпионов. Надо исправлять ситуацию в чемпионате России. Будем стараться улучшить наше положение изо всех сил. И из сегодняшнего поединка вынесем весь позитив.

Выездной матч против «Зенита» подопечные Юрия Семина проведут в воскресенье 23 сентября в 16.30 по московскому времени. В Лиге чемпионов следующим соперником «Локомотива» станет немецкий «Шальке». «Железнодорожники» примут вице-чемпионов Германии на родном стадионе 3 октября. Этот поединок начнется в 19.55 по московскому времени. «Газета.Ru» будет вести текстовые онлайн-трансляции этих встреч.

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