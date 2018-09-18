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Сгорели в «аду»: «Локомотив» опозорен в Стамбуле

Свист и кошки: как «Локомотив» проиграл «Галатасараю»

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Одинокий российский флаг, крики, свист, пробки и милые кошки — «Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов матчем в Стамбуле против местного «Галатасарая». «Газета.Ru» рассказывает об атмосфере, при которой проходила встреча.

«Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов спустя 14 лет. И сделал это российский клуб, пожалуй, в самом неподходящем для этого месте. В первом туре престижного турнира «железнодоржникам» предстоял выезд в Стамбул, на гостевой матч против местного «Галатасарая».

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За день до игры корреспондент «Газеты.Ru» загрузил в социальную сеть видео стадиона «Тюрк Телеком арена», указав геолокацию и хэштеги «Галатасарая».

За пару часов болельщики турецкого клуба настрочили 27 комментариев, разделившись на два лагеря: одни писали угрожающие «Добро пожаловать в ад», «У вас нет шансов» и «Берегитесь», а другие предлагали девушке-корреспонденту составить компанию в походе на матч.

Атмосфера приближающегося поединка была ощутима еще накануне: многие горожане вывесили из окон флаги, а на каждом углу оживленных улиц стояли торговцы сувенирами. За шарф с символикой встречи предлагали заплатить 20 лир (около двухсот рублей), но стоило показать намерение уходить, как хитрые торговцы сбрасывали полцены.

В день игры бульвар Тарлабаши горел от оранжевой толпы, состоящей из фанатов «Галатасарая».Группы болельщиков собирались в переулках и пели дифирамбы клубу.

«Что такое «Локомотив?» — смеясь спрашивали у корреспондента «Газеты.Ru» фанаты турков.

Услышав объяснение, что к ним приехал чемпион России, стамбульские болельщики недоумевали. «Спартак», ЦСКА и «Зенит» для них были куда привычнее.

К слову, ни одного болельщика с атрибутикой «Локомотива» на улицах Стамбула обнаружено не было. Зато было обнаружено бесчисленное множество котов. Одно животное гордо лежало в метро, не обращая внимания на проходящую мимо поющую толпу.

В Стамбуле живут тысячи здоровых и контактных уличных кошек, для которых здесь созданы все условия. Иногда на тротуре можно встретить даже лотки с наполнителем, не говоря уже о домиках и мисках с едой.

За три часа до матча к стадиону уже было не подобраться. Для того, чтобы спуститься к арене, пришлось отстоять долгую очередь у лифтов. Похоже, это был единственный обнаруженный нами способ пройти к арене. Сооружение напоминало ад не только атмосферой внутри, но и организацией движения к ней.

Вмещающий почти 53 тысяч стадион был заполнен почти на сто процентов. Немного болельщиков было только на секторе «Локомотива». По соображениям безопасности клуб не стал организовывать массовый выезд в Стамбул — до Турции фанаты добирались самостоятельно, желающих взять все риски на себя было не так много — по официальным данным, в Турцию прибыло 270 болельщиков красно-зеленых.

На пустующем секторе еле виднеется российский флаг. Фанатов «Локомотива» совершенно не слышно за гвалтом местных болельщиков.

«Локомотив» подходил к Лиге чемпионов в очень плохом состоянии. Действующий чемпион страны располагался только на десятом месте после семи туров РПЛ, обыграв в нынешнем сезоне лишь аутсайдеров – «Анжи» и «Крылья Советов».

В матче последнего тура против московского «Динамо» команда Юрия Семина с трудом добилась ничьей. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Пока не могут нащупать свою игру братья Алексей и Антон Миранчуки. Большинство футболистов сборной России после успешного выступления на мундиале находились на явном подъеме, однако на хавбеков-близнецов турнир, похоже, дал обратный эффект.

Незадолго до поединка позитив принесла победа молодежного состава «Локомотива» в Юношеской лиге УЕФА. «Галатасарай» был обыгран со счетом 1:0. Единственный мяч в середине второго тайма забил форвард Тимур Сулейманов, ему ассистировал полузащитник Владислав Карапузов.

С первых же секунд стадион поднял невероятно высокую планку звука. Каждое касание мяча футболистами «Локомотива» сопровождалось таким сильным гулом, что, казалось, вот-вот лопнут барабанные перепонки. Благо, российский клуб в начале поединка мяч почти не держал.

Первый в матче гол случился довольно быстро. Хабвек хозяев Гарри Родригес с левого края добежал до штрафной, на замахе убрал двух соперников и мощно пробил в нижний угол, Маринато Гилерме мяча коснулся, но спасти от взятия ворот свою команду не сумел — 1:0.

Любопытно, что на «Турк телеком Арене» после гола включают ту же самую мелодию, что и на «Локомотиве». Привыкшие слышать после своих успехов I will Survive (La La La version) игроки российского клуба на этот раз получили знакомую песню вместе с голом в свои ворота.

Еще несколько минут турки владели ошеломляющим преимуществом, однако чуть позже у «Локомотива» стал прорезаться креатив в атаке. На 20-й минуте встречи Алексей Миранчук с левого края добежал до лицевой и навесил на Джефферсона Фарфана, который бил головой в падении. Капитан «Галатасарая» Фернандо Муслера героически достал мяч из угла.

Еще спустя десять минут гости могли забить еще раз. Мануэл Фернандеш навесил с углового, москвичи выиграли борьбу и Кверквелия пробивал с десяти метров, но защитник вынес мяч из пустых ворот. 50-тысячный стадион в этот момент на пару секунд замолк.

Первый тайм завершился с минимальным преимуществом «Локомотива». Однако активная игра российского клуба в атаке в концовке тайма давала надежду.

На вторую половину встречи хозяева вновь вышли с невероятным настроем. Команда Семина прижалась к своим воротам и вполне логично пропустила.

Эрен Дердийок было точен со штрафного – 2:0. И вновь заиграла I will Survive. Жаль, к «Локомотиву» слова песни никак не относятся. В таком «аду» могут жить только турки.

В концовке встречи «Галатасарай» грамотно разбил игру тактическим фолами и спокойно довел дело до победы. Уже в добавленное время арбитр встречи итальянец Джанлука Рокки назначил в ворота российского клуба пенальти. Инан Селчук с точки не промахнулся — матч завершился со счетом 3:0.

«Локомотив» вернулся в Лигу чемпионов поражением в Стамбуле, которое предугадать было несложно. Свой следующий матч в еврокубке команда Семина проведет 3 октября. В этот день российский клуб на своей стадионе примет немецкий «Шальке».

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