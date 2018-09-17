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Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном

Хабиб Нурмагомедов выразил желание сразиться с Фергюсоном

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил желание провести поединок против американца Тони Фергюсона. По мнению россиянина, этот бой может стать «одним из крупнейших в истории UFC». Ранее Нурмагомедов и Фергюсон уже должны были встретиться в октагоне, однако их бой отменяли четыре раза.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов выразил намерение вызвать в октагон американца Тони Фергюсона, которому 6 октября предстоит сразиться со своим соотечественником Энтони Петтисом на турнире UFC 229. По словам россиянина, поединок между ними будет возможен только в случае победы 34-летнего бойца.

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«Надеюсь, Фергюсон победит. Но на мой взгляд, этот поединок не лучшим образом подходит для Тони стилистически. Он возвращается в октагон после травмы, и неизвестно, как он себя чувствует сейчас. К тому же ему уже 34 года. Если он выиграет, то в следующем году сможем устроить с ним большой поединок. Этот бой может стать одним из крупнейших в истории UFC», — цитирует Нурмагомедова BJPenn.

В этот же день на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе выступит и сам Хабиб. В главном бою вечера ему будет противостоять ирландец Конор Макгрегор.

Несмотря на то, что встреча российского чемпиона и бывшего обладателя титулов в легкой и полулегкой весовой категориях на данный момент является самой ожидаемой и обсуждаемой, противостояние Нурмагомедова и Фергюсона имеет немного большую предысторию.

Бойцы должны были встретиться в октагоне еще в 2014 году, однако поединок был отменен. Причиной этого стала травма россиянина. В следующий раз их бой был анонсирован через два года, однако и эта встреча сорвалась из-за получившего повреждение Фергюсона.

В 2017 году было вновь объявлено о поединке Хабиба с Тони, однако у российского бойца возникли сложности во время активной сгонки веса.

Ситуация дошла до того, что Нурмагомедов был госпитализирован.

Интересно, что в среде ММА вовсю шли разговоры о том, что Орел ел тирамису незадолго до встречи с американцем. После того, как Нурмагомедов перенес бой из-за проблем с весом, Фергюсон стал регулярно провоцировать его из-за этого случая.

«Эй, Хабиб, чем ты занимаешься, пока я говорю? Наверное, набиваешь свой рот тирамису?»

— саркастически говорил американский боец.

Однако впоследствии в неловкую ситуацию попал и сам Фергюсон, когда запланированный на апрель 2018 года бой был вновь отменен. За шесть дней до даты встречи американец травмировал колено.

В ответ на ранние насмешки Нурмагомедов посоветовал своему оппоненту меньше разговаривать и следить за своим поведением.

«Тони, больше не болтай. В голове, конечно, много мыслей, на тебя похожим не буду, надеюсь этот урок научит тебя следить за языком»,

— сказал Хабиб.

Позже глава UFC Дэйна Уайт сообщил, что вместо Фергюсона против Нурмагомедова выйдет Макс Холлоуэй.

Тот уже предвосхищал зрелищную борьбу против россиянина и смеялся над произошедшей ситуацией.

«Бой между королевской коброй и сетчатым питоном. Когда их нашли, оба были мертвы», — написал Холлоуэй в своем инстаграме.

Забавно, что за день до поединка американец неожиданно отказался выходить на ринг, сославшись на — внимание — проблемы со здоровьем из-за резкой потери веса.

В конечном итоге в бою за чемпионский пояс UFC против Нурмагомедова вышел Эл Яквинта. Единогласным решением судей титул был вручен российскому бойцу.

В смешанных единоборствах Нурмагомедов одержал 26 побед и не потерпел ни одного поражения. 6 октября на T-Mobile арене в Лас-Вегасе он проведет свой первый бой в статусе чемпиона UFC. Сейчас 29-летний россиянин активно готовится к исторической встрече с Макгрегором и уже начал обратный отсчет до даты соревнований.

Что касается Фергюсона, то в его активе 26 поединков, 23 из которых завершились в пользу американца, а остальные три — поражением. Его последним соперником был Кевин Ли, которого Тони одолел удушающим приемом и завоевал титул временного чемпиона UFC в легкой весовой категории. Впоследствии данного титула он лишился.

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