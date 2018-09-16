Гран-при Сингапура. Сироткин мчится к успеху. LIVE

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Россия / Премьер-Лига
14:00
РубинЕнисей
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закончен
16:30
УфаЦСКА
0:3
закончен
19:00
АрсеналКрылья Советов
4:0
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Испания / Примера
14:00
Атлетико МЭйбар
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Реал СосьедадБарселона
1:2
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ВаленсияБетис
0:0
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Атлетик БРеал Мадрид
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Англия / Премьер-лига
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Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль
1:2
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БорнмутЛестер Сити
4:2
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17:00
ЧелсиКардифф Сити
4:1
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17:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:1
закончен
17:00
Манчестер СитиФулхэм
3:0
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17:00
Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
1:2
закончен
19:30
УотфордМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияБайер
3:1
закончен
16:30
РБ ЛейпцигГанновер-96
3:2
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16:30
МайнцАугсбург
2:1
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16:30
ВольфсбургГерта
2:2
закончен
16:30
ФортунаХоффенхайм
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Боруссия МШальке-04
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ФНЛ / Первый дивизион
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ЛучТамбов
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ТомьТюмень
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1:1
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18:00
ЧертановоСибирь
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18:00
СочиМордовия
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ФакелНижний Новгород
1:0
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18:00
РоторЗенит-2
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Украина / Премьер-лига
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АлександрияШахтёр Д
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КарпатыВорскла
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Италия / Серия А
16:00
Интер МПарма
0:1
закончен
19:00
НаполиФиорентина
1:0
закончен
21:30
ФрозинонеСампдория
0:5
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Франция / Лига 1
18:00
КанЛион
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21:00
АмьенЛилль
2:3
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21:00
ДижонАнже
1:3
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21:00
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21:00
ТулузаМонако
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КХЛ / регулярный чемпионат
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5:6
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17:30
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Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургЗенит
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19:00
Спартак МАхмат
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Италия / Серия А
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РомаКьево
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16:00
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16:00
ЮвентусСассуоло
не начался
16:00
УдинезеТорино
не начался
19:00
ЭмполиЛацио
не начался
21:30
КальяриМилан
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Испания / Примера
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0:1
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ЭспаньолЛеванте
не начался
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СевильяХетафе
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Олимпик ДМариуполь
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17:00
ЗаряДинамо К
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19:30
ЧерноморецЛьвов
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Англия / Премьер-лига
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ВулверхэмптонБёрнли
не начался
18:00
ЭвертонВест Хэм Юнайтед
не начался
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16:00
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СПАЛАталанта
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ЖиронаСельта
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СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
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12:30
АмурДинамо Р
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14:30
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Гран-при Сингапура. Сироткин мчится к успеху. LIVE

Онлайн-трансляция этапа Гран-при «Формулы 1» в Сингапуре

В Сингапуре проходит очередной этап Гран-при «Формулы-1», в котором российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин пытается завоевать очки. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:55

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую команду «Уильямс», стартует 19-м — прямо перед своим конкурентом по команде Лэнсом Строллом, который занял последнее место в квалификации. Поул-позишн завоевал уже легендарный Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», со второй позиции в гонку вступит Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а с третьей — Себастьян Феттель («Феррари»).

14:50

Начала гонки запланировано на 15:10 по московскому времени.

14:45

Добрый день, уважаемые любители «Формулы 1». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция этапа Гран-при в Сингапуре.