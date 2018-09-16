Гран-при Сингапура. Сироткин мчится к успеху. LIVE

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Трансляция
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14:55
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую команду «Уильямс», стартует 19-м — прямо перед своим конкурентом по команде Лэнсом Строллом, который занял последнее место в квалификации. Поул-позишн завоевал уже легендарный Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», со второй позиции в гонку вступит Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а с третьей — Себастьян Феттель («Феррари»).
14:50
Начала гонки запланировано на 15:10 по московскому времени.
14:45
Добрый день, уважаемые любители «Формулы 1». Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция этапа Гран-при в Сингапуре.