Гран-при Сингапура. Сироткин мчится к успеху. LIVE

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за британскую команду «Уильямс», стартует 19-м — прямо перед своим конкурентом по команде Лэнсом Строллом, который занял последнее место в квалификации. Поул-позишн завоевал уже легендарный Льюис Хэмилтон из «Мерседеса», со второй позиции в гонку вступит Макс Ферстаппен («Ред Булл»), а с третьей — Себастьян Феттель («Феррари»).