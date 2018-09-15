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Готовы на все: Россия раскроет секреты для WADA

Почему Россия согласилась с условиями WADA

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выдвинуло России предложение пойти на компромисс с целью восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), о чем говорится в письме руководства международной организации министру спорта Павлу Колобкову. По информации СМИ, российский чиновник согласился предоставить WADA полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) выдвинуло несколько условий по восстановлению в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и предложило российской стороне пойти на компромисс в данном вопросе. Глава WADA Крэйг Риди, а также генеральный директор международной организации Ольвие Ниггли отправили министру спорта Павлу Колобкову письмо, в котором российской стороне предлагается предоставить полный доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, а также передать подлинные копии «необработанных аналитических данных» подозрительных допинг-проб.

Кроме того, как сообщает «Би-би-си», WADA настаивает на том, чтобы Россия в письменном виде признала доклад комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Самэуля Шмида.

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Шмид руководил расследованием ситуации с якобы имеющим место нарушением антидопинговых правил российскими спортсменами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. По мнению комиссии МОК, некоторые сотрудники из России участвовали в махинациях с допинг-пробами.

«Это не новые предложения, мы хотим избежать обвинения в несправедливом изменении условий», — говорится в сообщении.

Как отмечает британское издание, Колобков 13 сентября направил в адрес WADA ответное письмо, в котором согласился предоставить международной организации данные московской антидопинговой лаборатории.

«Я согласен на два последних условия, указанных в письме от 22 июня. Мы принимаем ваше предложение. Я надеюсь, что WADA выполнит обязательство и восстановит статус РУСАДА на следующем заседании исполкома», — сказал Колобков.

Напомним, что 14 сентября Всемирное антидопинговое агентство объявило о том, что комитет по соответствию порекомендовал комиссии WADA снять отстранение РУСАДА и восстановить ведомство в правах. По мнению Риди, шаг на компромисс позволит наладить отношения с Россией.

«Я убежден, что лучшее, что может сделать WADA — добиться того, чтобы в России существовала эффективная и хорошо управляемая антидопинговая система, и мы пытались достичь этой цели два года. Такой шаг приближает нас к ней.

Если рекомендация комиссии будет одобрена, РУСАДА восстановят, но второе условие предполагает, что мы получим копию базы данных и аналитические данные. Мы назначим эксперта и введем временное ограничение — если эти условия не будут соблюдены, РУСАДА не будет признано соответствующим кодексу WADA»,

— заявил глава WADA.

9 ноября 2015 года комиссия WADA под руководством канадского профессора права Ричарда Макларена опубликовала доклад, составленный на основе показаний бежавшего в США экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором РУСАДА было обвинено в систематических нарушениях и сокрытиях применения допинга российскими спортсменами.

В данном отчете указано, что РУСАДА якобы позволяло своим атлетам игнорировать допинг-тестирования, а также незаконно допускало до соревнований тех спортсменов, которые должны были отбывать дисквалификацию.

Уже 20 сентября состоится заседание исполкома WADA, на котором будет рассмотрен вопрос о статусе Российского антидопингового агентства.

Примечательно, что именно журналисты «Би-би-си» ранее опубликовали копии письма комиссии руководства WADA, где говорится о рекомендации не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом Колобков заявил об успешном взаимодействии с представителями Всемирного антидопингового агентства.

«Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства. Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Только общими усилиями мы смогли достичь такого результата.

Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Мы сделали все, что могли. И готовы в дальнейшем так же сотрудничать с нашими зарубежными партнерами, продолжать работать в этом направлении, соблюдать единые правила, равные для всех», — цитирует Колобкова пресс-служба Министерства спорта России.

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