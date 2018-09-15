«Контракт уже подписан»: Квят вернется в «Формулу-1»

Гонщик Даниил Квят возвращается в «Формулу-1». Это можно подавать уже как свершившийся факт, хотя официальных объявлений еще не было.

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Собственно, так это и делают некоторые авторитетные австопортивные журналы и, например, голландские гонщики Роберт Дорнбос и Ник де Вриз.

Оба присутствовали в итальянской Монце во время последнего уикенда чемпионата мира «Ф-1» и уверенно заявили, что Квят подписал соглашение с «младшими быками».

«В следующем году он будет выступать за «Торо Россо». Контракт уже подписан», — заявил в эфире голландского телеканала Ziggo Sport экс-пилот «Ф-1», являвшийся раньше участником программы «Ред Булл» Дорнбос .

«Контракт был подписан в Монце в субботу. Я был там весь уик-энд», — вторил ему де Вриз, выступающий в этом году в «Формуле-2».

Напомним, что по ходу прошлого сезона Квят был исключен из программы развития «Ред Булла» и отстранен от выступлений за «Торо Россо» под грифом «бесперспективный», о чем не постеснялся заявить консультант «РБ» и фактический глава молодежной программы конюшни доктор Гельмут Марко.

Объявление было тем обиднее для пилота, что случилось сразу после Гран-при США, который он после двух пропущенных гонок провел блестяще, финишировав на девятом месте и заработав два очка.

Годом ранее ударом для Даниила стал перевод из «Ред Булла» на понижение в «Торо Россо» после нелучшего, однако все же и не катастрофически провального старта чемпионата.

Только завоевав подиум на Гран-при Китая, Квят стал виновником аварии с Себастьяном Феттелем на домашнем этапе в Сочи, и после него Марко объявил о рокировке: в главную команду отправился юный и талантливый Макс Ферстаппен, а Квят ушел на понижение в «ТР».

Многие считают, что несмотря на очевидный талант голландского пилота, то решение было несправделивым по отношению к россиянину, а приняли его в «Ред Булле» под давлением отца Макса Йоса, намекавшего на уход его сына к конкурентам при отсутствии скорого повышения статуса.

Квят так и не оправился от того психологического удара, что и привело его к потере места призового пилота в «королевских автогонках».

В 2018 году россиянин работает гонщиком по развитию «Феррари», тестируя болид итальянской конюшни на симуляторе. Кроме того, один раз он принял участие в Гран-при в роли тест-пилота.

Разговоры о возвращении Квята в «Торо Россо» стали активно вестись в конце лета, когда «Рено» удалось переманить на следующий сезон одного из основных пилотов «Ред Булла» автралийца Даниэля Риккардо.

Благодаря этому француз Пьер Гасли заработал на 2019 год повышение из «Торо Россо» в главную команду «энергетиков», и освободилась как минимум одна вакансия в «ТР» при отсутствии достойных кандидатов на нее среди действующих гонщиков молодежной программы конюшни.

Более того, результаты новозеландца Брендона Хартли, которого год назад взяли как раз на место Квята, настолько не убеждают, что весьма вероятен вариант, при котором «ТР» полностью сменит состав пилотов на будущий сезон.

Доктор Марко уже заявил, что объявление об одном из пилов состава «Торо Россо» на 2019 год последует во время Гран-при России. И ответил на вопрос о том, будет ли это Квят, Роберт Кубица или Антонио Джовинацци: «Один из них. Я скажу вам об этом в Сочи».

Учитывая все слухи и место, где будет объявлено решение, почти никто не сомневается, что речь идет о Квяте, который, как сообщают инсайдеры, уже объявил о возвращении в «Торо Россо» своему нынешнему работодателю. «Феррари», естественно, не станет чинить препятствий.

Для Даниила возвращение в число призовых пилотов «Ф-1» — настоящий шанс! Пусть, в системе «Ред Булла» с ним обошлись и не слишком корректно раньше, но мир «королевских автогонок» не приемлет сантиментов.

Марко уже успел сказать, что Квят стал психологически сильнее, а это важный момент. К тому же других вариантов получить место на стартовой решетке первого Гран-при сезона у россиянина просто не было.

Сдержавшись и не высказав имевшееся у него на душе после прошлогоднего увольнения, Квят не испортил отношения с бывшими и теперь уже будущими работодателями, сохранив репутацию умного и адекватного гонщика.

Теперь ему остается вернуть себе репутацию быстрого и талантливого пилота, и тогда «Торо Россо» не станет для него пределом мечтаний в перспективе, причем, возможно, не слишком отдаленной.

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