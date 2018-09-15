«Контракт уже подписан»: Квят вернется в «Формулу-1»

Курсы валют$ 68.09 (+0.021) 79.09 (-0.01)
Пенсионный советник
Москва: +14°C
онлайн-табло
Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
Россия / Премьер-Лига
19:30
Локомотив МДинамо М
1:1
закончен
Франция / Лига 1
20:00
НиццаРенн
2:1
закончен
21:45
ПСЖСент-Этьен
4:0
закончен
Германия / Бундеслига
21:30
Боруссия ДАйнтрахт Ф
3:1
закончен
Украина / Премьер-лига
19:00
ДеснаАрсенал К
1:0
закончен
Испания / Примера
22:00
УэскаРайо Вальекано
0:1
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АмурАдмирал
0:2
закончен
15:30
СибирьНефтехимик
3:4
закончен
16:30
БарысТорпедо
4:1
закончен
17:00
Салават ЮлаевАк Барс
4:5 (Б)
закончен
19:30
ВитязьЙокерит
1:4
закончен
19:30
СКАСпартак
2:1
закончен
19:30
Динамо МнХК Сочи
1:3
закончен
Фигурное катание / Гран при среди юниоров
00:20
Ученица Тутберидзе не смогла выполнить исторический прыжок
1
Анна Щербакова (Россия)
195.56
2
Анастасия Тараканова (Россия)
190.69
3
Рион Сумийоши (Япония)
174.96
закончен
Испания / Примера
14:00
Атлетико МЭйбар
1:1
закончен
17:15
Реал СосьедадБарселона
1:2
закончен
19:30
ВаленсияБетис
0:0
закончен
21:45
Атлетик БРеал Мадрид
0:0
1 тайм
Россия / Премьер-Лига
14:00
РубинЕнисей
1:0
закончен
16:30
УфаЦСКА
0:3
закончен
19:00
АрсеналКрылья Советов
4:0
закончен
Англия / Премьер-лига
14:30
Тоттенхэм ХотспурЛиверпуль
1:2
закончен
17:00
БорнмутЛестер Сити
4:2
закончен
17:00
ЧелсиКардифф Сити
4:1
закончен
17:00
Хаддерсфилд ТаунКристал Пэлас
0:1
закончен
17:00
Манчестер СитиФулхэм
3:0
закончен
17:00
Ньюкасл ЮнайтедАрсенал
1:2
закончен
19:30
УотфордМанчестер Юнайтед
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
16:30
БаварияБайер
3:1
закончен
16:30
РБ ЛейпцигГанновер-96
3:2
закончен
16:30
МайнцАугсбург
2:1
закончен
16:30
ВольфсбургГерта
2:2
закончен
16:30
ФортунаХоффенхайм
2:1
закончен
19:30
Боруссия МШальке-04
2:1
закончен
ФНЛ / Первый дивизион
11:00
ЛучТамбов
0:1
закончен
14:00
ТомьТюмень
1:0
закончен
14:00
ШинникКраснодар-2
2:2
закончен
15:00
Спартак-2Армавир
1:2
закончен
16:00
ХимкиБалтика
3:3
закончен
17:00
Авангард КСКА-Хабаровск
1:1
закончен
18:00
ЧертановоСибирь
2:1
закончен
18:00
СочиМордовия
0:2
закончен
18:00
ФакелНижний Новгород
1:0
закончен
18:00
РоторЗенит-2
1:1
закончен
Украина / Премьер-лига
14:00
АлександрияШахтёр Д
0:2
закончен
17:00
КарпатыВорскла
0:1
закончен
Италия / Серия А
16:00
Интер МПарма
0:1
закончен
19:00
НаполиФиорентина
1:0
закончен
21:30
ФрозинонеСампдория
0:1
1 тайм
Франция / Лига 1
18:00
КанЛион
2:2
закончен
21:00
АмьенЛилль
0:1
2 тайм
21:00
ДижонАнже
1:3
2 тайм
21:00
МонпельеСтрасбург
1:0
2 тайм
21:00
ТулузаМонако
0:0
2 тайм
КХЛ / регулярный чемпионат
15:00
Металлург МгТрактор
5:6
закончен
17:30
ЛокомотивСеверсталь
4:1
закончен
17:30
ВитязьСлован
6:4
закончен
Бокс/ММА /
17:30
Хант (Новая Зеландия) - Олейник (Россия)
online
Россия / Премьер-Лига
14:00
ОренбургЗенит
не начался
16:30
АнжиКраснодар
не начался
19:00
Спартак МАхмат
не начался
Испания / Примера
13:00
ЛеганесВильярреал
не начался
17:15
ЭспаньолЛеванте
не начался
19:30
ВальядолидАлавес
не начался
21:45
СевильяХетафе
не начался
Италия / Серия А
13:30
РомаКьево
не начался
16:00
ДженоаБолонья
не начался
16:00
ЮвентусСассуоло
не начался
16:00
УдинезеТорино
не начался
19:00
ЭмполиЛацио
не начался
21:30
КальяриМилан
не начался
Украина / Премьер-лига
14:00
Олимпик ДМариуполь
не начался
17:00
ЗаряДинамо К
не начался
19:30
ЧерноморецЛьвов
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
ВулверхэмптонБёрнли
не начался
18:00
ЭвертонВест Хэм Юнайтед
не начался
Франция / Лига 1
16:00
НантРеймс
не начался
18:00
БордоНим
не начался
22:00
МарсельГенгам
не начался
Германия / Бундеслига
16:30
ВердерНюрнберг
не начался
19:00
ФрайбургШтутгарт
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарДинамо Р
не начался
13:30
СибирьТорпедо
не начался
14:00
БарысАк Барс
не начался
14:30
Салават ЮлаевНефтехимик
не начался
«Контракт уже подписан»: Квят вернется в «Формулу-1»

Квят вернется в «Формулу-1» и снова будет выступать за «Торо Россо»

Российский автогонщик Даниил Квят близок к возвращению в «Формулу-1» и в систему «Ред Булла». По сообщениям других гонщиков и автоспортивных СМИ, пилот уже подписал контракт с «Торо Россо», а команда объявит о нем в Сочи во время Гран-при России.

Гонщик Даниил Квят возвращается в «Формулу-1». Это можно подавать уже как свершившийся факт, хотя официальных объявлений еще не было.

Реклама

Собственно, так это и делают некоторые авторитетные австопортивные журналы и, например, голландские гонщики Роберт Дорнбос и Ник де Вриз.

Оба присутствовали в итальянской Монце во время последнего уикенда чемпионата мира «Ф-1» и уверенно заявили, что Квят подписал соглашение с «младшими быками».

«В следующем году он будет выступать за «Торо Россо». Контракт уже подписан», — заявил в эфире голландского телеканала Ziggo Sport экс-пилот «Ф-1», являвшийся раньше участником программы «Ред Булл» Дорнбос .

«Контракт был подписан в Монце в субботу. Я был там весь уик-энд», — вторил ему де Вриз, выступающий в этом году в «Формуле-2».

Напомним, что по ходу прошлого сезона Квят был исключен из программы развития «Ред Булла» и отстранен от выступлений за «Торо Россо» под грифом «бесперспективный», о чем не постеснялся заявить консультант «РБ» и фактический глава молодежной программы конюшни доктор Гельмут Марко.

Объявление было тем обиднее для пилота, что случилось сразу после Гран-при США, который он после двух пропущенных гонок провел блестяще, финишировав на девятом месте и заработав два очка.

Годом ранее ударом для Даниила стал перевод из «Ред Булла» на понижение в «Торо Россо» после нелучшего, однако все же и не катастрофически провального старта чемпионата.

Только завоевав подиум на Гран-при Китая, Квят стал виновником аварии с Себастьяном Феттелем на домашнем этапе в Сочи, и после него Марко объявил о рокировке: в главную команду отправился юный и талантливый Макс Ферстаппен, а Квят ушел на понижение в «ТР».

Многие считают, что несмотря на очевидный талант голландского пилота, то решение было несправделивым по отношению к россиянину, а приняли его в «Ред Булле» под давлением отца Макса Йоса, намекавшего на уход его сына к конкурентам при отсутствии скорого повышения статуса.

Квят так и не оправился от того психологического удара, что и привело его к потере места призового пилота в «королевских автогонках».

В 2018 году россиянин работает гонщиком по развитию «Феррари», тестируя болид итальянской конюшни на симуляторе. Кроме того, один раз он принял участие в Гран-при в роли тест-пилота.

Разговоры о возвращении Квята в «Торо Россо» стали активно вестись в конце лета, когда «Рено» удалось переманить на следующий сезон одного из основных пилотов «Ред Булла» автралийца Даниэля Риккардо.

Благодаря этому француз Пьер Гасли заработал на 2019 год повышение из «Торо Россо» в главную команду «энергетиков», и освободилась как минимум одна вакансия в «ТР» при отсутствии достойных кандидатов на нее среди действующих гонщиков молодежной программы конюшни.

Более того, результаты новозеландца Брендона Хартли, которого год назад взяли как раз на место Квята, настолько не убеждают, что весьма вероятен вариант, при котором «ТР» полностью сменит состав пилотов на будущий сезон.

Доктор Марко уже заявил, что объявление об одном из пилов состава «Торо Россо» на 2019 год последует во время Гран-при России. И ответил на вопрос о том, будет ли это Квят, Роберт Кубица или Антонио Джовинацци: «Один из них. Я скажу вам об этом в Сочи».

Учитывая все слухи и место, где будет объявлено решение, почти никто не сомневается, что речь идет о Квяте, который, как сообщают инсайдеры, уже объявил о возвращении в «Торо Россо» своему нынешнему работодателю. «Феррари», естественно, не станет чинить препятствий.

Для Даниила возвращение в число призовых пилотов «Ф-1» — настоящий шанс! Пусть, в системе «Ред Булла» с ним обошлись и не слишком корректно раньше, но мир «королевских автогонок» не приемлет сантиментов.

Марко уже успел сказать, что Квят стал психологически сильнее, а это важный момент. К тому же других вариантов получить место на стартовой решетке первого Гран-при сезона у россиянина просто не было.

Сдержавшись и не высказав имевшееся у него на душе после прошлогоднего увольнения, Квят не испортил отношения с бывшими и теперь уже будущими работодателями, сохранив репутацию умного и адекватного гонщика.

Теперь ему остается вернуть себе репутацию быстрого и талантливого пилота, и тогда «Торо Россо» не станет для него пределом мечтаний в перспективе, причем, возможно, не слишком отдаленной.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице автоспорта, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».