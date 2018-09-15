Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»

Новый виток получила ситуация со скандальным финалом Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде, где американка Серена Уильямс уступила восходящей японской звезде Наоми Осаке — 2:6, 4:6.

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В том матче экс-первая ракетка мира получила сначала предупреждение за подсказку тренера с трибуны, затем лишилась очка за сломанную прямо на корте ракетку, а после была оштрафована и на гейм за оскорбление португальского рефери Карлоса Рамоса, которого назвала «вором».

Скандал на корте продолжался несколько минут, и для его урегулированию вниз пришлось спустится главному судье соревнований и супервайзеру. Решения Рамоса остались в силе, а спортсменка на этом не успокоилась и обвинила арбитра в сексизме, заявив, что в мужском теннисе за подобное поведение никаких наказаний не было бы.

После этого в австралийской Herald Sun появилась карикатура на поведение теннисистки, где Уильямс-младшая предстает в негативном свете, за что на автора обрушился поток оскорблений и угроз, вплоть до смертельных.

Сама американская теннисистка не поменяла позиции и спустя время, что подтвердило ее выступление на бизнес-конференции в Лас-Вегасе.

Там Серена отвечала не на вопросы аудитории, а общалась с модератором, который и привел разговор к теме злополучного финала: «Вам не первый раз пришлось столкнуться с несправедливым отношением, но у вас все равно есть потрясающая способность возвращаться и проявлять смелость и класс».

«Я считаю, что очень важно бороться за то, во что веришь, особенно если это может повлиять на будущее и многих людей в будущем. Это главное»,

— заявила в ответ спортсменка.

Очевидно, что данное выступление переполнило чашу терпения арбитров, которые, по слухам, уже рассматривали после финала US Open возможность бойкота матчей с участием Уильямс-младшей, пока она не извинится перед Рамосом.

Наконец от лица всех рефери выступил один из самых авторитетных представителей профессии Боб Кристиансон, отработавший уже на 38 Открытых чемпионатах США.

«Такой шумихи я не видел больше чем за 40 лет карьеры, — приводит tennis365.com текст заявления рефери.

— Мы требуем, чтобы Серена извинилась перед судьей или перед всеми судьями в целом. И если она не извинится, мы можем бойкотировать ее следующий матч.

Нам никогда не приходилось к этому прибегать, но судьи испуганы. Они переживают, что случившееся с Карлосом может случиться с ними: ты выполняешь свою работу, а тебя за это распинают.

У нас нет человека, который представлял бы наши интересы, защищал нас. И мы не можем без разрешения общаться с прессой, поэтому не можем выразить собственное мнение. На нас надели намордники. Но наступает момент, когда нужно занять твердую позицию.

Сексизм? Это возмутительное обвинение. Тут нет никакого сексизма. Серена сорвалась, как с ней уже бывало – обычно, когда она проигрывает.

А Карлос – один из лучших в мире. Он не раз это доказывал, отработал 10-12 финалов на «Больших шлема», он судья высшей категории.

Давным-давно в теннисе не было официальных правил поведения, потому что до появления Макинроя и остальных они не были нужны.

Но сейчас когда человек получает предупреждение и штраф на очко, все обычно заканчивается. Никто не кричит на судью так, как это делала Серена. Она не прекращала, тыкала пальцами, не останавливалась.

Я много работал на матчах Макинроя, и его взрывы не продолжались так долго. В какой-то момент он успокаивался, потому что боялся потерять гейм. Серена не остановилась.

Ее тренер признал, что подсказывал ей с трибун. И она назвала Карлоса вором. Это явное нарушение. Сломанная ракетка – тоже».

Теперь интересно, как отреагирует на данное заявление сама Уильямс-младшая и последует ли реакция со стороны официальных лиц и организаций, занимающихся проведением теннисных соревнований.

Пожалуй, такого скандала, связанного с конкретными ситуациями во время матчей, в теннисе еще не было за всю историю игры.

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