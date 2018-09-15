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Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»

Теннисные арбитры объявили, что готовы бойкотировать матчи Серены

Теннисные арбитры официально подтвердили, что готовы отказаться от работы на матчах Серены Уильямс до тех пор, пока американка не извиниться перед португальским рефери Карлосом Рамосом, которого оскорбила и обвинила в сексизме в финале US Open.

Новый виток получила ситуация со скандальным финалом Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде, где американка Серена Уильямс уступила восходящей японской звезде Наоми Осаке — 2:6, 4:6.

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В том матче экс-первая ракетка мира получила сначала предупреждение за подсказку тренера с трибуны, затем лишилась очка за сломанную прямо на корте ракетку, а после была оштрафована и на гейм за оскорбление португальского рефери Карлоса Рамоса, которого назвала «вором».

Скандал на корте продолжался несколько минут, и для его урегулированию вниз пришлось спустится главному судье соревнований и супервайзеру. Решения Рамоса остались в силе, а спортсменка на этом не успокоилась и обвинила арбитра в сексизме, заявив, что в мужском теннисе за подобное поведение никаких наказаний не было бы.

После этого в австралийской Herald Sun появилась карикатура на поведение теннисистки, где Уильямс-младшая предстает в негативном свете, за что на автора обрушился поток оскорблений и угроз, вплоть до смертельных.

Сама американская теннисистка не поменяла позиции и спустя время, что подтвердило ее выступление на бизнес-конференции в Лас-Вегасе.

Там Серена отвечала не на вопросы аудитории, а общалась с модератором, который и привел разговор к теме злополучного финала: «Вам не первый раз пришлось столкнуться с несправедливым отношением, но у вас все равно есть потрясающая способность возвращаться и проявлять смелость и класс».

«Я считаю, что очень важно бороться за то, во что веришь, особенно если это может повлиять на будущее и многих людей в будущем. Это главное»,

— заявила в ответ спортсменка.

Очевидно, что данное выступление переполнило чашу терпения арбитров, которые, по слухам, уже рассматривали после финала US Open возможность бойкота матчей с участием Уильямс-младшей, пока она не извинится перед Рамосом.

Наконец от лица всех рефери выступил один из самых авторитетных представителей профессии Боб Кристиансон, отработавший уже на 38 Открытых чемпионатах США.

«Такой шумихи я не видел больше чем за 40 лет карьеры, — приводит tennis365.com текст заявления рефери.

— Мы требуем, чтобы Серена извинилась перед судьей или перед всеми судьями в целом. И если она не извинится, мы можем бойкотировать ее следующий матч.

Нам никогда не приходилось к этому прибегать, но судьи испуганы. Они переживают, что случившееся с Карлосом может случиться с ними: ты выполняешь свою работу, а тебя за это распинают.

У нас нет человека, который представлял бы наши интересы, защищал нас. И мы не можем без разрешения общаться с прессой, поэтому не можем выразить собственное мнение. На нас надели намордники. Но наступает момент, когда нужно занять твердую позицию.

Сексизм? Это возмутительное обвинение. Тут нет никакого сексизма. Серена сорвалась, как с ней уже бывало – обычно, когда она проигрывает.

А Карлос – один из лучших в мире. Он не раз это доказывал, отработал 10-12 финалов на «Больших шлема», он судья высшей категории.

Давным-давно в теннисе не было официальных правил поведения, потому что до появления Макинроя и остальных они не были нужны.

Но сейчас когда человек получает предупреждение и штраф на очко, все обычно заканчивается. Никто не кричит на судью так, как это делала Серена. Она не прекращала, тыкала пальцами, не останавливалась.

Я много работал на матчах Макинроя, и его взрывы не продолжались так долго. В какой-то момент он успокаивался, потому что боялся потерять гейм. Серена не остановилась.

Ее тренер признал, что подсказывал ей с трибун. И она назвала Карлоса вором. Это явное нарушение. Сломанная ракетка – тоже».

Теперь интересно, как отреагирует на данное заявление сама Уильямс-младшая и последует ли реакция со стороны официальных лиц и организаций, занимающихся проведением теннисных соревнований.

Пожалуй, такого скандала, связанного с конкретными ситуациями во время матчей, в теннисе еще не было за всю историю игры.

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