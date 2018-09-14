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Родченков в ярости: WADA признало российский спорт

Комитет WADA рекомендовал восстановить права РУСАДА

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию рекомендовал своему исполкому восстановить права Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ранее WADA не желало возвращать организации полноценный статус, поскольку в России отказывались признавать наличие государственной допинг-системы, о которой сообщали Григорий Родченков и Ричард Макларен. Теперь Всемирное агентство отступило от этого требования, а министр спорта России Павел Колобков заявил, что с надеждой ждет скорого восстановления РУСАДА.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нечасто балует Россию новостями со знаком плюс, однако вечер пятницы 14 сентября определенно стоит обвести красным цветом в календаре.

В своем официальном пресс-релизе комитет WADA по соответствию антидопинговому кодексу сообщил, что рекомендует исполнительному комитету организации вернуть Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) полноценный статус.

Напомним, отечественная организация была лишена всей полноты своих прав в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

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С тех пор механика работы агентства претерпела значительные изменения под надзором двух сотрудников из WADA, и в сентябре этого года заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что все требования по преобразованиям были выполнены.

«РУСАДА работает, все рекомендации комитета WADA по соответствию выполнило и продолжает выполнять.

Право этого комитета — дать ту или иную рекомендацию исполкому, который по большому счету будет рассматривать именно ее», — цитирует функционера Team Russia.

К счастью, РУСАДА получило положительную рекомендацию.

«Сегодня, 14 сентября, комитет WADA по соответствию выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября», — гласит пресс-релиз комитета.

В сообщении отдельно подчеркивается тот факт, что на это решение повлияло письмо, полученное WADA в мае от Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также Министерства спорта страны.

В этом послании российская сторона признала выводы из доклада специальной комиссии WADA под руководством Самуэля Шмида, в котором говорилось о том, что допинговые махинации в российском спорте действительно происходили, однако никаких доказательств существования организованной системы допинга при поддержке государства обнаружено не было.

«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, выявленными в исследованиях, проводимых под эгидой WADA и Международного олимпийского комитета (МОК).

От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем об этих манипуляциях и практиках, имевших место в России»,

— говорилось в письме, подписанном министром спорта Павлом Колобковым, президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным и Александром Жуковым, который тогда занимал пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом в заявлении подчеркивалось, что российская сторона не признает выводов из доклада Ричарда Макларена, который заявлял о наличии государственной системы сокрытия допинга, поскольку никаких доказательств этому, кроме слов Григория Родченкова, предоставлено не было.

«В письме мы говорим о том, что приняли решение Международного олимпийского комитета (МОК), что мы выступаем за сотрудничество с международными организациями, готовы к диалогу, поскольку заинтересованы в совместном развитии спорта, — цитировал Колобкова «СЭ». — Это решение было основано на выводах Шмида, однако с докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы».

Казалось, что отказ признать выводы Макларена ставит крест на шансах РУСАДА, поскольку требование согласиться с претензиями канадского профессора входило в «обязательную программу» для восстановления. Однако комитет WADA по соответствию все-таки решил немного сбавить в принципиальности.

«В полученном WADA письме в достаточной мере признаются проблемы с допингом, выявленные в России», — гласит заявление комитета.

Видимо, это раскаяние позволило антидопинговому агентству поставить галочку напротив пункта о признании доклада Макларена.

Однако невыполненным остается еще один критерий дорожной карты – доступ к старым пробам, которые все еще хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, опечатанной Следственным комитетом для внутреннего расследования.

Ранее функционеры WADA предполагали, что там могут находиться новые доказательства допинговых махинаций. Однако теперь в агентстве нашли компромисс: их вполне удовлетворит, если российская сторона пообещает в будущем обязательно пустить в Московскую лабораторию независимого эксперта, и при этом WADA само определит точную дату этого события.

«Исполком в полной мере обсудит эту рекомендацию на совещании 20 сентября... Обычно WADA не сообщает о рекомендациях комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом, но в данном случае агентство решило это сделать с учетом уровня интереса к этому делу и количества спекуляций», — говорится в сообщении.

Также в WADA отметили, что с момента своего отстранения в ноябре 2015 года РУСАДА провело впечатляющую работу по восстановлению надежной системы борьбы с допингом в России.

Позитивную новость уже прокомментировал министр спорта Колобков.

«Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства.

Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли», — заявил министр журналистам.

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