Родченков в ярости: WADA признало российский спорт

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нечасто балует Россию новостями со знаком плюс, однако вечер пятницы 14 сентября определенно стоит обвести красным цветом в календаре.

В своем официальном пресс-релизе комитет WADA по соответствию антидопинговому кодексу сообщил, что рекомендует исполнительному комитету организации вернуть Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) полноценный статус.

Напомним, отечественная организация была лишена всей полноты своих прав в ноябре 2015 года из-за допингового скандала в российской легкой атлетике.

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С тех пор механика работы агентства претерпела значительные изменения под надзором двух сотрудников из WADA, и в сентябре этого года заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая сообщила, что все требования по преобразованиям были выполнены.

«РУСАДА работает, все рекомендации комитета WADA по соответствию выполнило и продолжает выполнять.

Право этого комитета — дать ту или иную рекомендацию исполкому, который по большому счету будет рассматривать именно ее», — цитирует функционера Team Russia.

К счастью, РУСАДА получило положительную рекомендацию.

«Сегодня, 14 сентября, комитет WADA по соответствию выступил с рекомендацией исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА на заседании исполкома 20 сентября», — гласит пресс-релиз комитета.

В сообщении отдельно подчеркивается тот факт, что на это решение повлияло письмо, полученное WADA в мае от Олимпийского и Паралимпийского комитетов России, а также Министерства спорта страны.

В этом послании российская сторона признала выводы из доклада специальной комиссии WADA под руководством Самуэля Шмида, в котором говорилось о том, что допинговые махинации в российском спорте действительно происходили, однако никаких доказательств существования организованной системы допинга при поддержке государства обнаружено не было.

«Серьезный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван неприемлемыми манипуляциями с антидопинговой системой, выявленными в исследованиях, проводимых под эгидой WADA и Международного олимпийского комитета (МОК).

От имени организаций, которые мы представляем, искренне сожалеем об этих манипуляциях и практиках, имевших место в России»,

— говорилось в письме, подписанном министром спорта Павлом Колобковым, президентом Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимиром Лукиным и Александром Жуковым, который тогда занимал пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

При этом в заявлении подчеркивалось, что российская сторона не признает выводов из доклада Ричарда Макларена, который заявлял о наличии государственной системы сокрытия допинга, поскольку никаких доказательств этому, кроме слов Григория Родченкова, предоставлено не было.

«В письме мы говорим о том, что приняли решение Международного олимпийского комитета (МОК), что мы выступаем за сотрудничество с международными организациями, готовы к диалогу, поскольку заинтересованы в совместном развитии спорта, — цитировал Колобкова «СЭ». — Это решение было основано на выводах Шмида, однако с докладом Макларена мы не согласны, поскольку в нем есть бездоказательные выводы».

Казалось, что отказ признать выводы Макларена ставит крест на шансах РУСАДА, поскольку требование согласиться с претензиями канадского профессора входило в «обязательную программу» для восстановления. Однако комитет WADA по соответствию все-таки решил немного сбавить в принципиальности.

«В полученном WADA письме в достаточной мере признаются проблемы с допингом, выявленные в России», — гласит заявление комитета.

Видимо, это раскаяние позволило антидопинговому агентству поставить галочку напротив пункта о признании доклада Макларена.

Однако невыполненным остается еще один критерий дорожной карты – доступ к старым пробам, которые все еще хранятся в Московской антидопинговой лаборатории, опечатанной Следственным комитетом для внутреннего расследования.

Ранее функционеры WADA предполагали, что там могут находиться новые доказательства допинговых махинаций. Однако теперь в агентстве нашли компромисс: их вполне удовлетворит, если российская сторона пообещает в будущем обязательно пустить в Московскую лабораторию независимого эксперта, и при этом WADA само определит точную дату этого события.

«Исполком в полной мере обсудит эту рекомендацию на совещании 20 сентября... Обычно WADA не сообщает о рекомендациях комитета по соответствию до их рассмотрения исполкомом, но в данном случае агентство решило это сделать с учетом уровня интереса к этому делу и количества спекуляций», — говорится в сообщении.

Также в WADA отметили, что с момента своего отстранения в ноябре 2015 года РУСАДА провело впечатляющую работу по восстановлению надежной системы борьбы с допингом в России.

Позитивную новость уже прокомментировал министр спорта Колобков.

«Я был уверен, что рано или поздно комитет WADA по соответствию признает ту огромную работу, которая проделана в России по борьбе с допингом. Мы всегда стремились к сотрудничеству, делали все от нас зависящее, при этом учитывая нормы нашего законодательства.

Мы максимально открыты, потому что нам нечего скрывать. Для нас важно восстановление РУСАДА на ближайшем исполкоме WADA. Мы с надеждой будем ждать решения 20 сентября. Поверьте, мы сделали все, что могли», — заявил министр журналистам.

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