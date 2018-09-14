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«Зачем ехать со сборной в Кировск?»: Шипулин выбрал Грецию

«Не понимаю, зачем сборная едет в Кировск»: Шипулин выбрал Грецию

Один из лучших российских биатлонистов Антон Шипулин раскритиковал выбор города Кировск в Мурманской области для подготовки отечественной сборной к сезону. Спортсмен отправился в Грецию, где в данный момент проводит легкую индивидуальную подготовку.

Лидер сборной России по биатлону Антон Шипулин до сих пор не включился в полноценную подготовку к сезону, хотя его партнеры уже в августе начали принимать участие в предсезонных соревнованиях, вроде летнего чемпионата мира, а к серьезным физическим упражнениям приступили еще в июне.

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Дело в том, что в апреле этого года спортсмен объявил о паузе в карьере, связанной с проблемами со здоровьем, и обещал дать точный ответ о возвращении в спорт осенью. Тем не менее его поклонники все еще мучаются неизвестностью.

Вполне возможно, что причиной к затянувшемуся перерыву в карьере Шипулина является смена руководства Союза биатлонистов России (СБР) после весенних выборов президента, в которых победил Владимир Драчев.

Атлет все еще присматривается к новым шефам отечественного биатлона и к инновациям, которые они внесли в подготовку сборной.

«С некоторыми решениями СБР я не согласен, — говорил биатлонист в интервью «Калашников Media». — Например, я задумался: если я все-таки решу, то куда поеду на вкатывание?

Я бы с удовольствием присоединился к сборам с командой, хотя, может, и взял бы с собой личного тренера или занимался бы там по личному плану.

Но когда я узнал, что команда будет вкатываться в Кировске (Мурманская область. — «Газета.Ru»)… Я понимаю, что это не подойдет для меня. Я вообще не понимаю, почему команда хочет ехать туда.

Было ли это решение старшего тренера или президента СБР? Может, это подсказали какие-то советчики? В любом случае тут я предпочитаю думать своей головой».

После смены руководства Союза биатлонистов график подготовки сборной претерпел значительные изменения. Если раньше сборы часто проходили в Германии, Италии и Франции, то теперь большую часть занятий спортсмены проведут в России — в Чайковске, Тюмени и Сочи.

Кроме того, внутрироссийский отбор на этапы Кубка мира состоится в том самом Кировске, куда не хочет ехать Шипулин.

Раньше внутренний отбор, как и вся подготовка, обычно проходил за границей — например, в Финляндии, Норвегии или Австрии. Неудивительно, что Антон удивился столь резкой смене географических приоритетов.

За рубеж команда поедет теперь только в октябре — в австрийский Рамзау, где уже точно должен выпасть снег. Ну, а после этого — Кировск.

Впрочем, город Мурманской области вряд ли стоит критиковать за отсутствие погодных условий: уже сейчас там всего восемь градусов тепла. В ноябре, когда запланированы соревнования биатлонистов, температура станет более чем подходящей для соревнований. Или, может быть, Шипулина отпугивает возможное отсутствие инфраструктуры по сравнению с Европой? Пояснений он не дал.

Тем не менее в этой истории есть небольшой просвет: в своем инстаграме спортсмен сообщил обеспокоенным поклонникам, что все же начал проводить небольшую индивидуальную подготовку. Правда, не в Кировске или каком-нибудь другом месте с более холодным климатом, а на одном из греческих курортов.

«Ух, друзья, тяжело… Приехал я в Грецию, чтобы моя семья покупалась в море, а сам решил потренироваться и посмотреть, как проявит себя мой организм.

Ну, а уже завтра прилетает Александр Легков (олимпийский чемпион Сочи-2014 в лыжном марафоне. — «Газета.Ru») — тот самый спарринг-партнер, который мне нужен. Конечно, он сейчас в немного лучшей форме, чем я, но, думаю, надо догонять.

Сегодня я пробежал уже около 10 километров. Смотрю местные тропки, скоро буду уже Сашке показывать. Погода в Греции замечательная, есть где размахнуться», — рассказывал спортсмен, показывая на видео широкую панораму местной природы с блестящим на солнце морем.

Также Шипулин признался, что собирается вскоре доплыть от берега курорта до ближайшего острова («Это будет очень хорошая тренировка»), однако все же не рискует отправляться в такой вояж в одиночку и обязательно попросит кого-нибудь сопровождать его на лодке.

Любопытно, что, по мнению биатлониста, Легков пребывает в более хорошей форме, хотя он официально завершил карьеру в апреле 2018 года, а от полноценных тренировок отошел еще раньше.

Остается надеяться, что Шипулину хватит времени для того, чтобы набрать оптимальные кондиции — до первых стартов в Кубке мира (2 декабря) остается всего два с половиной месяца.

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