Хотят к Овечкину: Панарин и Бобровский уйдут из «Коламбуса»

14 сентября стал неприятным днем для всех болельщиков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс». Российские лидеры команды Артемий Панарин и Сергей Бобровский объявили о том, что не будут больше вести переговоры с руководством клуба о новых контрактах.

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«Мы вели переговоры все лето, замечательно общались, но сегодня уже 13-е число, — цитирует заявление Панарина, сделанное через представляющую его агентсткую фирму, официальный сайт НХЛ. — Это крайний срок. Сегодня начинается хоккей».

«Мне не нравится играть в психологические игры с клубом, — рассказал Бобровский. - Я считаю, что надо сразу честно сказать им, чего хочу, как буду вести переговоры, довести до них мою точку зрения. После минувшего сезона я объяснил ситуацию руководству «Блю Джекетс». Они все знают. Знают, чего я хочу в новом сезоне, знают мои планы на будущее».

На вопрос, станет ли новый сезон для него последним в команде Сергей ответил: «Посмотрим».

Сергей Бобровский уже на протяжении нескольких лет является основным и незаменимым голкипером «голубых мундиров», в составе которых он выиграл два сезона назад «Везина Трофи», приз лучшему голкиперу лиги, а также претендовал на этот титул и минувшем чемпионате.

Бобровский установил клубные рекорды по победам в сезоне, а также по победам подряд и является ключевой фигурой в построениях команды.

Что касается Панарина, то он был выменян «Блю Джекетс» у «Чикаго Блэкхоукс» перед началом прошлого сезона и также сыграл уникальную роль в команде Джона Тортореллы.

Российский форвард по прозвищу Хлебушек доказал, что в современной НХЛ игра может строиться не через центрального нападающего, а через крайнего, коим он и является.

Панарин стал абсолютным лидером «Коламбуса», что отразилось и в его личной статистике. За 81 матч регулярного чемпионата россиянин набрал 82 (27+55) очка, опередив ближайшего одноклубника более чем на 30 баллов!

«Коламбус» пробился в плей-офф, где в первом раунде уступил будущему обладателю Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз», хотя вел в серии со счетом 2-0. Перелом в противостоянии наступил как раз, когда в третьем матче получил травму Панарин.

Еще летом появились слухи, что форвард, хоть и получает удовольствие от игры в команде, недоволен жизнью в Коламбусе и планирует продолжить карьеру в одном из крупных мегаполисов.

В качестве возможных вариантов назывались такие города, как Чикаго, Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон, в котором он мог бы стать партнером россиян Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Дмитрия Орлова и молодых соотечественников-проспектов.

К тому же сообщалось, что свои действия Панарин хочет скооперировать с Бобровским, так как их соглашения с клубом истекают синхронно. Подписание новых договоров для «Блю Джекетс» было возможно только с обоими игроками.

Теперь заявление хоккеистов о том, что они собираются сосредоточиться на хоккее (14 сентября открываются тренировочные лагеря команд) и не будут вести переговоры о контрактах во время сезона, фактически означает принятое совместное решение покинуть «голубых мундиров».

«В моих планах нет крайнего срока. Крайний срок — 1 июля 2019 года. Мы будем общаться, показывая, что ценим и уважаем его. В наших отношениях нет проблем»,

— заявил генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекалайнен.

Финский функционер, считающийся одним из самых грамотных в сильнейшей лиге мира, оказался в крайне трудном положении.

Если все пойдет именно так, как он обозначил, «Коламбус» рискует потерять двух своих главных хоккеистов без какой-либо компенсации, что будет означать крах надежд на серьезную борьбу в ближайшие годы, особенно если учесть силу Столичного дивизиона (в нем играют обладатели последних трех Кубков Стэнли «Питтсбург Пингвинз» и «Вашингтон»).

Конечно, существует вариант, что россиян обменяют по ходу сезона, но и здесь у «Коламбуса» проблемы, так как компенсация за игроков с истекающим контрактом не будет соответствовать их статусу и реальной цене.

Скорее всего, Кекалайнен будет действовать по обстоятельствам. Во-первых, генеральный менеджер, безусловно, предпримет еще попытки переподписать контракты со своими лидерами, а если успехом они не увенчаются, то возможен обмен обоих на дедлайне.

Это, само собой, произойдет в том случае, если «Блю Джекетс» выступят в нынешнем сезоне неудачно и не будут претендовать на попадание в плей-офф и победу в Кубке Стэнли.

Если же команда Тортореллы будет идти хорошо, наверняка руководство клуба рискнет доиграть сезон в надежде на триумф даже с непереподписанными лидерами, а уже затем, в случае их ухода, начнет масштабную перестройку.

«В нашем бизнесе генеральные менеджеры постоянно ведут переговоры. И не только о хоккеистах, которые должны стать свободными агентами в ближайшее время, — сказал Кекалайнен. —

Мы всегда общаемся. Иногда такое общение приводит к обменам. Поэтому я не буду гадать. Я просто говорю, что мы постоянно общаемся и не могу гарантировать, что тот или иной игрок, в каком бы статусе он не находился, останется в составе команды в ближайший месяц».

«Я хочу, чтобы люди поняли одну вещь. Не так часто у хоккеиста появляется шанс самому определить свое будущее. Поэтому мне нужно время на раздумье, — цитирует официальный сайт НХЛ Панарина. — Долгосрочный контракт рассчитан на длительный период в жизни спортсмена. Поэтому надо хорошенько подумать, чтобы принять правильное решение. Сейчас я играю в хоккей здесь. И думаю только о том, как буду играть, как мне лучше подготовиться к сезону. У меня нет проблем с «Коламбусом». Мне нравится здесь. Здесь все замечательно. Я надеюсь, что болельщики по-прежнему будут поддерживать нас».

«С этого момента я прошу вас не задавать мне вопросы о моем будущем. Я хочу сконцентрироваться на хоккее, хочу помочь команде победить. Сейчас я игрок команды «Блю Джекетс»,

— подытожил Бобровский.

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