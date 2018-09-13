«В России нагнетают, а в Америке можно улыбаться»

Российская спортсменка Юлия Ефимова, выигравшая в августе четыре золотых и одну серебряную медаль на чемпионате Европы, а в начале сентября взявшая два золота на первом этапе Кубка мира в Казани, рассказала о своей жизни в Калифорнии, сложности покупки недвижимости, угрозах в инстаграме и о том, почему чувствует себя комфортнее в США, нежели в России.

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«Я там прожила много лет в сознательном возрасте. Больше даже, чем в Таганроге. Для меня этот штат стал вторым домом. Там осталось много друзей, куча вещей, была квартира в аренде неподалеку от океана — в Марина дель Рей», — рассказала Юлия «Советскому Спорту» о жизни в Калифорнии.

А вот в вопросе приобретения жилья спортсменка так и не определилась, где это сделать проще — в Москве или в Калифорнии.

«Ни то, ни другое! Но в Калифорнии есть разные районы, там можно найти дешевле. Трудность в том, что там нужно платить очень большой налог. Такую же сумму, за которую ты будешь арендовать жилье».

На вопрос о том, какой была ее самая веселая вечеринка, Ефимова рассказала о том, как отдыхала в Лас-Вегасе:

«У нас было много всего в Вегасе. И на концерты туда приезжала, и на девичники, и просто так мы ездили. Редко бывает, когда собираются все друзья. Но если это случается, то «огонь»! Однажды я вообще на четыре дня в Лос-Анджелес махнула из Москвы. И потом 12 часов обратно. Зато эти четыре дня получились очень веселыми. Когда из аэропорта мчишься сразу на рок-концерт. И все время проходит в каком-то калейдоскопе».

Рассказала россиянка и о том, в чем заокеанская жизнь в первую очередь отличается от родины, вспомнив неприятный эпизод, случившийся с ней несколько лет назад в России.

«Ты там можешь ходить, улыбаться, со всеми разговаривать. А в России это воспринимают не всегда. Так, мне с самого детства говорили: «Смех без причины – признак дурачины». Или: «Ну чо ты лыбишься? Это ненормально!», — заметила пловчиха.

— Помню, когда случился скандал в 2012 году, я приехала в Россию. Мне сказали: «Тебе надо пропивать психотропные таблетки. Ты же счастливая! Перед соревнованиями нельзя такой быть! Ты должна сфокусироваться на цели, поймать настрой».

Я смотрю на них, и только одна мысль: «Офигеть». Наоборот ведь нужно! А у нас — эти сборы, нагнетание, все ходят как солдаты. Еще каждый день льет дождь, вокруг депрессия. Тебе говорят: «Ты уже американизировалась». Но когда прилетаешь в Калифорнию, тебя все видят, как нормальную девчонку».

Также рассказала спортсменка о том, как реагирует на неприятные комментарии в инстаграме, где она выкладывает много фотографий в купальнике.

«Я по работе так много времени провожу в купальнике, что легко выхожу в нем на пляж. Максимум – еще иногда шорты надену,

— отметила спортсменка. — Комментарии меня чаще всего не задевают. Скорее смешают. Разные люди бывают. Ты ведь не можешь нравиться абсолютно всем. Даже если ты сто раз идеальный, все равно будешь кого-то бесить. Не понимаю только, зачем мне это пишут? Если мне что-то не нравится, я просто иду мимо.

Хотя вот недавно был комментарий, что меня чуть ли не убить хотят.

Я посмотрела, там какая-то фейковая страница. Было неприятно, но потом я решила воспринять это как глупую шутку. В полицию звонить не стала».

Юлия Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. На ее счету две серебряных медали Олимпиады Рио-де-Жанейро-2016, а также бронза Лондона-2012. Также Ефимова является пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы и трехкратной чемпионкой Европы на короткой воде.

Уроженка Грозного, уехав оттуда вместе с семьей из-за Первой чеченской войны, начинала свой спортивный путь в спортшколе Волгодонска, затем перебралась в Таганрог, а в последние годы проживает и тренируется в США, за что не раз обвинялась российскими болельщиками в отсутствии патриотизма.

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