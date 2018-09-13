Увяз в скандалах: почему Хабиб ничем не лучше Макгрегора

Считанные недели остаются до главного поединка этого года. Уже 6 октября на ринге в Лас-Вегасе встретятся самые обсуждаемые бойцы смешанных единоборств (ММА) последних лет — российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов и его соперник из Ирландии Конор Макгрегор.

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Если второй уже давно обрел статус скандалиста и грубого задиры, то россиянин на протяжении всей своей карьеры представлялся спокойным, вежливым и справедливым человеком, для которого на переднем плане стоит прежде всего честная спортивная борьба и стремление к победе.

Все это было актуальным до начала августа этого года.

Сперва Нурмагомедов вызвал возмущение среди российской общественности после того, как он и его двоюродный брат Абубакар заставили бездомных людей в США отжиматься за деньги. Сам Хабиб остался за кадром и лишь смеялся над тем, как поступает его родственник.

По мнению многих любителей ММА, поведение российского бойца и его брата было отвратительным, унижающим достоинство менее обеспеченных граждан. При этом в семье Нурмагомедовых ничего оскорбительного в поступке молодых людей не увидели, заявив, что вокруг Хабиба якобы специально создают негативный фон.

Сама же ситуация довольно быстро забылась: и Нурмагомедов, и Макгрегор начали вести активную подготовку к очному поединку. Однако в последние два российский боец вновь оказался в центре скандала. И, что примечательно, история имеет далеко не спортивный подтекст.

После того как концерт российского поп-исполнителя Егора Крида, запланированный на 9 сентября в Махачкале, был отменен, Нурмагомедов выразил удовлетворение в связи с данным решением и заявил, что его родный край «ничего не потеряет».

Негативным отношением к проведению концерта был удивлен сам артист, который, к слову, признался в болельщицких симпатиях к спортсмену.

«Не ожидал, что один из моих любимых бойцов Хабиб Нурмагомедов будет против моего концерта в Махачкале. Ас-саляму алейкум, Хабиб. Может, для тебя и не велика потеря, но для людей, которые любят мои песни, которые столько ждали концерт и купили билеты — потеря огромная», — отметил Крид.

На сторону поп-певца встали многие представители российского шоу-бизнеса, в числе которых оказался известный рэпер Тимати. Тот попросил Нурмагомедова проявить лояльность по отношению к представителям другой культуры, на что получил весьма резкий ответ со стороны бойца.

Хабиб в несвойственной для себя манере дошел до оскорблений.

«Каждая тварь ответит за свои слова, просто мне не до вас, а если кому-то не нравятся мои призывы, можете на них не отвечать.

Я никого не заставляю, но говорить мне, что я не имею права на свое мнение — это смешно. Какие-то черти не будут говорить мне, что делать, а что нет.

Отдельно хочу обратиться к мужчинам Дагестана: многое упущено и многое не вернуть, но за будущее нашей республики в ответы мы и только мы, а не всякие петушары, которые чего-то хотят», — написал чемпион UFC в своем инстаграме.

Конфликт достиг высокого градуса и вызвал общественный резонанс. К слову, стороны разделились: одни поддержали Нурмагомедова, вторые — раскритиковали его за хамское поведение.

В числе первых, кстати, оказался владелец главного футбольного клуба Махачкалы — «Анжи». Осман Кадиев согласился с мнением бойца, что «в Дагестане не нужны рэп-концерты».

«У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура, мы не приветствуем у себя людей нетрадиционной ориентации. Полностью поддерживаю Хабиба Нурмагомедова. Он имеет право высказаться, почему нет? Это не значит, что нужно с кем-то ссориться или ругаться. Давать концерты никому не воспрещается, но Хабиб против, чтобы в регионе насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене», — передает слова Кадиева «Матч ТВ».

Нейтралитет сохранил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который призвал стороны заключить перемирие.

«Хабиб вес сгоняет, он нервничает, поэтому его можно понять. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.

Примечательно, что соперник Нурмагомедова Конор Макгрегор, который в апреле этого года взбудоражил весь мир ММА, атаковав автобус с бойцами UFC. В результате нападения пострадали пострадали несколько спортсменов, а ирландец был арестован. По факту хулиганства Макгрегора осудили и приговорили к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению агрессией и гневом.

После этого Конор отметился типичным для себя оскорблением в адрес соперника. На этот раз под раздачу попал отец Нурмагомедова Абдулманап.

«Абдулманап Нурмагомедов, я вижу тебя. Прячущимся за показным уважением. Прямо как твой средний сын. Дрожащий трус», — написал в своем инстаграме ирландец, добавив скриншот из видеозаписи, на которой изображен Хабиб Нурмагомедов во время атаки Макгрегора на автобус с бойцами UFC.

После этого ирландский боец пропал из медийного пространства, посвятив свое время тренировкам, тогда как его оппонент все чаще позволяет себе произносить резкие высказывания по любому поводу.

Подобная картина вызывает немало негатива со стороны болельщиков в отношении российского чемпиона UFC. Так, многие поклонники смешанных единоборств из России выражают симпатию ирландскому бойцу, а не своему соотечественнику.

Напомним, что 6 октября в Лас-Вегасе действующий обладатель чемпионского пояса UFC в легком весе проведет свою первую защиту титула. Отрицательный фон вокруг Нурмагомедова может сыграть с ним плохую шутку. Справится ли он с таким давлением, не сможет ответить сам Хабиб, даже несмотря на его самоуверенность.

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