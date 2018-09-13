Проваленный старт: как Медведева выступит в новом сезоне

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выступила с заявлением, что двукратной чемпионке мира Евгении Медведевой следует пропустить чемпионат России по фигурному катанию, который пройдет в декабре в Саранске.

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«Я бы на ее месте не выступала. Во-первых, с ней не может поехать ее тренер. Во-вторых, акклиматизация. То, что приехали на прокаты в Москву, отняло много сил. Как раз в воскресенье она попала под акклиматизацию, у нее был пятый день. Это очень большая нагрузка на организм, происходит разладка координации.

Зачем ей чемпионат России? Мы что, ее не знаем или не доверяем ей?

У нее до этого будут соревнования, она примет участие в этапах Гран-при, мы все увидим ее на экране. На этих этапах она получит определенные баллы», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Также Тарасова рассказала о сложной акклиматизации, которую предстоит пережить спортсменке.

«А в случае приезда в Саранск, она потеряет 15 дней, потому что ей нужно попасть сюда, и вернуться обратно готовиться. Это невозможно. Такой график выматывает.

Надо им с тренером дать время поработать, а не акклиматизироваться каждые 12-15 дней.

Я так однажды снимала с чемпионата страны Ягудина. Мне, правда, грозили, что его не пошлют на Олимпийские игры, на которых он в итоге победил. Мы до этого выиграли 11 соревнований, и было невозможно отправить его на чемпионат России, потому что он также мог попасть под акклиматизацию. К тому же, мне не хотелось подвергать стрессу и себя, и Алексея.

Если мы увидим Медведеву только в международных соревнованиях, и ничего страшного в этом нет», — заявила Тарасова.

Подобный комментарий вызвал негодование некоторых болельщиков, ведь за три путевки на чемпионат Европы среди спортсменок будет вестись невероятная борьба. И отдавать место одной из фигуристок, что называется, без боя будет несправедливо по отношению к остальным.

Медведева ответила одной из недовольных болельщиц у себя в инстаграме, дав понять, что спортсменка планирует принять участие в чемпионате России.

«О чем вы? Чемпионат России в декабре, и я на него еду»,

— написала фигуристка.

Однако на сегодняшний день готовность одной из самых популярных российских спортсменок сложно назвать идеальной. На контрольных прокатах национальной команды Медведева допустила несколько ошибок в произвольной программе.

На московской арене «Мегаспорт» при стечении шести тысяч зрителей Евгения совершила степ-аут (ошибка на приземлении прыжка; потеря равновесия без падения и касания льда чем-либо, кроме коньков – «Газета.Ru») при выполнении двойного акселя, а также упала с тройного флипа в каскаде.

Спортсменка негативно восприняла это выступление.

«Отвратительные чувства от проката произвольной программы. Все пошло совсем не по плану. Мне кажется, те, кто видел изначально мою программу, это поняли. Брайан Орсер (канадский тренер Медведевой — «Газета.Ru») даже не сообразил, что происходит. Я тоже.

Сейчас я откатала на 20, даже на 15% от того, что я могу.

Я это понимаю. Сказать, что случилось, — будет глупо называть какую-то причину, оправданий быть не может. Но это начало сезона, мы с Брайаном интенсивно работаем всего полтора месяца после четырех месяцев отдыха, когда голова была отключена», — сказала фигуристка.

Действительно, Медведева под руководством нового тренера провела еще не так много времени, чтобы рассуждать о том, на каком уровне будет выступать спортсменка в нынешнем сезоне.

Однако здесь наметились некоторые позитивные моменты — раскрепощенность на льду и прогресс, который наметился с лутцем — в прошлом самым проблемным для двукратной чемпионки мира прыжком.

Медведева много работала над этим элементом с Орсером. Теперь наставник отмечает, что спортсменка вполне может прыгнуть два лутца в произвольной программе. Данный элемент является самым дорогим из прыжков, что позволит заметно увеличить количество баллов.

Также болельщикам и специалистам понравилась короткая программа, исполненная под новую для Медведевой джазовую музыку. Спортсменка выступает под композицию 1930-х годов Orange Colored Sky в исполнении Натали Коул.

Однако есть и определенные сложности. Во-первых, жить в Канаде достаточно дорого. Многие российские фигуристы после переезда в Северную Америку позже возвращались в Россию. Финансовые сложности здесь играли не последнюю роль.

Кроме того, Медведевой предстоит сложный внутренний отбор на чемпионат Европы.

Уже известно, что Евгения отправится на чемпионат России без Орсера, который в это же время будет на соревнованиях в Японии с другим своим звездным учеником Юдзуру Ханю.

Работать с пытающейся преодолеть акклиматизацию после перелета из Торонто в Саранск спортсменкой будет помощник Орсера и его соотечественник Дэвид Уилсон.

Алина Загитова, Алена Косторная, Елизавета Туктамышева и Полина Цурская просто так не пропустят Медведеву вперед. А допущенные ошибки Медведевой могут стоит не только позиции на чемпионате России, но и места в сборной.

Увидеть Евгению в боевой обстановке можно будет уже совсем скоро. 20-22 сентября россиянка примет участие в канадском турнире Autumn Classic International, а 26-28 октября в этой же стране Медведева выйдет на старт этапа Гран-при.

Чемпионат России пройдет с 19 по 23 декабря.

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