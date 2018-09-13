«Хочу играть за Германию и Россию»: Черчесова усилит Антон

Молодой защитник немецкого «Ганновера» Вальдемар Антон может получить российское гражданство. В натурализации 22-летнего футболиста, по сообщению авторитетного немецкого издания Bild, заинтересован Российский футбольный союз (РФС).

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Как сообщает СМИ,

главный тренер национальной команды страны Станислав Черчесов уже разговаривал с игроком, причем еще до прошедшего летом чемпионата мира, чтобы убедить Антона в будущем выступать именно за Россию.

Защитник родился в Узбекистане и имеет российские корни, однако является воспитанником немецкого футбола. Пройдя юношескую систему «Ганновера», он дебютировал в Бундеслиге еще в сезоне-2015/16, когда провел в элитном дивизионе Германии восемь матчей, забив в них один мяч.

В следующем чемпионате он был уже основным игроком, правда, провел его клуб во второй Бундеслиги, откуда снова пробился в высший эшелон национального футбола.

В сезоне-2017/18 зелено-черные заняли 13-е место в чемпионате, а молодой защитник провел 27 матчей в Бундеслиге и забил один мяч.

В нынешнем сезоне Антон отыграл оба матча «Ганновера» в чемпионате, причем дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой, а встречи завершились ничейными исходами.

Интересно, что футболист пока не вызывался во взрослую сборную Германии, но провел восемь встреч за молодежную команду страны в отборочном турнире к молодежному чемпионату мира, что, правда, по регламенту не является препятствием для смены спортивного гражданства.

«Некоторые друзья называют меня Вальди, другие зовут Вова. Вообще-то у меня всегда было две фамилии: Антон (фамилия мамы) и Рипцов (фамилия папы). В Германии в документы внесли только мамину – скорее всего потому что она проще, — цитирует игрока «Евроспорт».

— В семье говорим только на русском. Когда нахожусь дома с родителями, то и думаю на русском. А с командой или немецкими друзьями перехожу в голове на немецкий.

Бабушки и дедушки переехали в Россию вскоре после того, как мы уехали в Германию. В Екатеринбурге живут мамины родители, а в Новоуральске – папины. Мечтаю купить им квартиру в Екатеринбурге, чтобы они, наконец, съехались вместе. Так будет удобнее их навещать — я уже несколько раз был на Урале».

При этом Антон на вопрос об указанном двойном гражданстве на сайте Transfermarkt ответил, что на самом деле не имеет российского паспорта, и подчеркнул, что еще не имел предметных бесед на эту тему.

«Да, так же было у Эдгара Приба (другой немецкий футболист с российскими корнями). Не знаю, получил ли он в итоге русский паспорт.

Я хотел бы получить российское гражданство, но мне пока еще никто не звонил. И я не буду об этом размышлять, пока мне что-то не предложат.

У меня в России живет много родственников. В любом случае, я бы очень серьезно над таким приглашением подумал. Но пока рано. Если такое предложение и поступит, то я буду слушать только свое сердце и, уверен, приму правильное решение».

Прокомментировал ситуацию и агент футболиста Рене Нойнекер, рассказавший «Чемпионату», что сейчас Антон находится на распутье.

«У нас сейчас очень трудная ситуация. Антон не знает, что ему делать. Он хочет играть и за Германию, и за Россию. Думаю, у него есть шансы играть за основную команду Германии. Антону бы этого, конечно, хотелось, — рассказал Нойнекер.

— Сборная России тоже заинтересована в нем. Черчесов разговаривал с ним еще перед чемпионатом мира. Но у Антона была травма. Сейчас Вальдемару 22 года, он играет на хорошем уровне, он второй капитан в «Ганновере». Он самый молодой капитан в истории Бундеслиги.

Сейчас мы должны посмотреть, что будет. Мы будем думать. В ближайшие два месяца ему бы хотелось получить вызов в сборную Германии. Посмотрим, произойдет ли это».

Напомним, что раньше российский паспорт получили немало иностранных футболистов, и многие из них привлекались под знамена национальной сборной.

Так, первыми на чемпионат Европы 2016 года съездили урожденный бразилец голкипер Гилерме из «Локомотива» и немецкий защитник с российскими корнями Роман Нойштедтер, ныне выступающий за «Фенербахче».

Ну а на домашнем чемпионате мира этого года блестяще на позиции правого защитника выступил за сборную России наконец получивший российский паспорт бразилец из ЦСКА Марио Фернандес.

Нойштедтер и также не попавший в итоговую заявку на мундиаль Константин Рауш (даже перебравшийся из Бундеслиги в московское «Динамо») привлекаются к игре за национальную сборную Черчесовым сейчас, уже после мундиаля.

О российском паспорте мечтает бразилец Ари из «Краснодара», уже имеет его динамовец Жоаозиньо, а в последние недели появились слухи об оформлении гражданства страны универсала из московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо, имеющего в послужном списке только два товарищеских поединка за сборную Парагвая. Так что он тоже может в перспективе защищать цвета российской национальной команды.

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